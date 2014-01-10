ICM, geliştirdiği iki yeni tırmanma robotonu duyurdu

International Climbing Machines (Uluslararası Tırmanma Makineleri) ya da kısa adıyla ICM, özel teknolojileri ile düz zemine tırmanma yeteneğine sahip MINI ve MAXI isimli iki yeni robot modelini duyurdu.

Barajlar, büyük rüzgar türbinleri ve gemi / denizaltı gibi donanma araçları üzerinde / içerisinde inceleme yapmak amacıyla geliştirilen robotlardan MINI daha çok dar alanlar için, MAXI ise geniş alanlar için hazırlanmış durumda. MINI'nin araştırma geliştirme sürecini tamamlayan, MAXI üzerinde ise çalışmaya devam eden ICM, vakum kuvvetiyle (Yumuşak bacak yapısıyla engebeli yüzeyler dahil) tırmanma yapabilen robotlarıyla ulaşılması zor alanlarda temizlik, kaplama kalınlığı ölçümü, ultrasonik çatlak tanımlama ve temel inceleme gibi görevleri yerine getirebiliyor. Kablo ile bir kontrolcü tarafından kontrol edilen robotlar, herhangi düşme durumlarına karşı özel güvenlik bağlantılarına ve kamer sistemlerine de sahipler.

Farklı iş dallarına uygun faydalı yapılarıyla dikkat çeken robotlardan MINI'nin satın alınabildiği, MAXI'nin ise önümüzdeki Haziran ayında hazır olacağı belirtiliyor.

http://www.icm.cc/climber.php