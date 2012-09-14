Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iCloud.com Anımsatıcılar ve Notlar ile güncellendi

6 yıl
606
1
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzunca bir süredir iCloud.com'un yeni sürümünü test eden Apple, yapmış olduğu değişiklikleri sitenin yeni versiyonuna eklemeye başladı bile.

Güncellenen iCloud.com'da Anımsatıcılar ve Notlar uygulamaları yer alırken, bu uygulamalar iOS ve Mac cihazlardaki aynı adlı uygulamalar ile sürekli eş zamanlanıyor. Bu sayede servis kullanıcılarına bilgisayarları veya telefonları dışından da içeriklerine ulaşma imkanı sağlanıyor. Anımsatıcılar ve Notlar uygulamasının sayfadaki tasarımları uygulamaların iPad versiyonlarına bir hayli benziyor. Sayfada yer alan bir başka uygulama olan iPhone'umu Bul'da da bir takım güncellemeler yapılmış. Web uygulaması artık kullanıcının iPhone'unu kaybetmesi veya çaldırması durumunda telefonu kilitleme ve telefonun ekranında görünecek şekilde bir iletişim numarası gönderme fırsatı verecek. Bu sayede telefonu bulan kişi sahibiyle daha kolay bir şekilde iletişim kurabilecek iken, telefonu bulan kişi kilit açma veya diğer işlevlere erişme imkanı bulamayacak. Ayrıca, Mail uygulamasında da bazı iyileştirmelerde bulunuyor.

Güncellenen iCloud.com sayfasını kullanarak, cihazınız üzerinden iCloud'a aktarmış olduğunuz içeriklere her yerden erişebilmek istiyorsanız, sayfaya buradan ulaşabilir ve Apple hesabınızı kullanarak giriş yapabilirsiniz.
ek kaynak 

http://9to5mac.com/2012/09/13/new-icloud-website-with-notes-reminders-and-mail-find-my-iphone-improvements-comes-out-of-beta/?utm_source=feedburner Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1:Yeni Haber ve Teknoloji Programı 1. Bölüm! 6 yıl Apple Eylül Etkinliği Tekrar Yayını 6 yıl Apple, iPhone 5'i anlatıyor (Türkçe Altyazılı) 6 yıl Samsung Galaxy Beam video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim