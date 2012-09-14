iCloud.com Anımsatıcılar ve Notlar ile güncellendi





Uzunca bir süredir iCloud.com'un yeni sürümünü test eden Apple, yapmış olduğu değişiklikleri sitenin yeni versiyonuna eklemeye başladı bile.

Güncellenen iCloud.com sayfasını kullanarak, cihazınız üzerinden iCloud'a aktarmış olduğunuz içeriklere her yerden erişebilmek istiyorsanız, sayfaya buradan ulaşabilir ve Apple hesabınızı kullanarak giriş yapabilirsiniz.

ek kaynak

http://9to5mac.com/2012/09/13/new-icloud-website-with-notes-reminders-and-mail-find-my-iphone-improvements-comes-out-of-beta/?utm_source=feedburner

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Güncellenen iCloud.com'da Anımsatıcılar ve Notlar uygulamaları yer alırken, bu uygulamalar iOS ve Mac cihazlardaki aynı adlı uygulamalar ile sürekli eş zamanlanıyor. Bu sayede servis kullanıcılarına bilgisayarları veya telefonları dışından da içeriklerine ulaşma imkanı sağlanıyor. Anımsatıcılar ve Notlar uygulamasının sayfadaki tasarımları uygulamaların iPad versiyonlarına bir hayli benziyor. Sayfada yer alan bir başka uygulama olan iPhone'umu Bul'da da bir takım güncellemeler yapılmış. Web uygulaması artık kullanıcının iPhone'unu kaybetmesi veya çaldırması durumunda telefonu kilitleme ve telefonun ekranında görünecek şekilde bir iletişim numarası gönderme fırsatı verecek. Bu sayede telefonu bulan kişi sahibiyle daha kolay bir şekilde iletişim kurabilecek iken, telefonu bulan kişi kilit açma veya diğer işlevlere erişme imkanı bulamayacak. Ayrıca, Mail uygulamasında da bazı iyileştirmelerde bulunuyor.