IDC, akıllı telefon pazarındaki ilk çeyrek rakamlarını paylaştı

Araştırma şirketi IDC, yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki dağılıma ait rakamları kamuoyuyla paylaştı.





Söz konusu rakamlara baktığımızda, Android ve iOS'un akıllı telefon pazarındaki üstünlüğünde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, ikilinin toplamdaki pazar payının %92.3 olduğu görülüyor. İlk çeyrekte gerçekleşen akıllı telefon sevkiyatının %75'ini domine eden Android'in %17.3'lük bir paya sahip olan iOS'a karşı bir hayli baskın olduğu ise, analizin diğer detayları arasında yer alıyor.





IDC'nin ilk çeyrek rakamlarında asıl dikkat çeken nokta ise, Windows Phone'un sevkiyatlardaki payını bir önceki çeyreğe göre, az da olsa arttırarak BlackBerry'i geride bırakması oldu. 2012'nin son çeyreğindeki %2.6'lık sevkiyat payını 2013'ün ilk çeyreğinde %3.2'e çıkaran Windows Phone, BlackBerry'i ilk kez geride bırakmış durumda. BlackBerry'nin bir önceki çeyrekteki %3.2'lik sevkiyat payını ise, yılın ilk çeyreğinde %2.9'a düşmüş durumda.

http://www.businesswire.com/news/home/20130516005342/en/Android-iOS-Combine-92.3-Smartphone-Operating-System