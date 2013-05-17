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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDC, akıllı telefon pazarındaki ilk çeyrek rakamlarını paylaştı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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IDC, akıllı telefon pazarındaki ilk çeyrek rakamlarını paylaştı
Araştırma şirketi IDC, yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarındaki dağılıma ait rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu rakamlara baktığımızda, Android ve iOS'un akıllı telefon pazarındaki üstünlüğünde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, ikilinin toplamdaki pazar payının %92.3 olduğu görülüyor. İlk çeyrekte gerçekleşen akıllı telefon sevkiyatının %75'ini domine eden Android'in %17.3'lük bir paya sahip olan iOS'a karşı bir hayli baskın olduğu ise, analizin diğer detayları arasında yer alıyor.

IDC'nin ilk çeyrek rakamlarında asıl dikkat çeken nokta ise, Windows Phone'un sevkiyatlardaki payını bir önceki çeyreğe göre, az da olsa arttırarak BlackBerry'i geride bırakması oldu. 2012'nin son çeyreğindeki %2.6'lık sevkiyat payını 2013'ün ilk çeyreğinde %3.2'e çıkaran Windows Phone, BlackBerry'i ilk kez geride bırakmış durumda. BlackBerry'nin bir önceki çeyrekteki %3.2'lik sevkiyat payını ise, yılın ilk çeyreğinde %2.9'a düşmüş durumda. 

http://www.businesswire.com/news/home/20130516005342/en/Android-iOS-Combine-92.3-Smartphone-Operating-System Yorum Yaz
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General. 6 yıl
WP8 daha çok yükselecek bana göre şuan stabilitede İos'un tek rakibi
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Alper# 6 yıl
Windows Phone'nun işi baya zor.

Apple iOS7, Google Android 5 piyasaya girdiği zaman piyasa yeniden şekilleneceğini bekliyorum.

İşletim sistemin istikrarlı olması, az gücü tüketerek aynı işi yapabilmesi gerçekten çok önemli. Windows Phone metro arayüzü bunun için iyi bir yöntem ama herşeyin bir aması olduğu gibi bununda aması var. :) Kullanıcı olarak özelleştirmek, en sevdiğin şekilde dizayn etmek ister. Renk ve kutucukların yerini veya boyutunu değiştirmek bunun için yeterli değil.

Android bu konuyu çok iyi şekilde aşmış durumda. Her üreticinin kendi kullanıcı arayüzü var ve oldukça iyi noktaları var.

Bir diğeri ise donanım desteği. Android iyi yada kötü her donanımda çalışabiliyor. Acaba bunu başarabilen başka bir işletim sistemi var mı? Windows bile bu istikrarı Windows 7 ile kavuştu. İlk Windows 1985'de çıktı ve günümüze geldi.

Android 2009'dan beri var ve 2010'da gelişimi hızlandı. Android platformu o istenilen performansa ulaşması bir kaç yılını alacak.

Bide Android olmasa bu kadar hızlı bir şekilde donanımlar gelişmezdim. SoClar bu kadar hızlı gelişmeye tutulmazdı. Bellek miktarı bu kadar hızlı şekilde artmazdı. Herşey fazladan gerektiği için yükseltildiği düşünülse de donanımların bu denli gelişmesinin en büyük borcu Android'e bilirim. Ekran çözünürlüğünü unutmamak gerek. Bence FHD gereksiz olduğunu düşünsemde en azında HD telefonların fiyatları düşürülüp alım gücü daha az olup daha iyi bir telefona sahip olmayı herkes ister.

Bu sene piyasa Android ağırlıklı geçecek. Tablet piyasasında Çinli üreticiler hakimiyetini sağlamlaştıracak. Apple iOS7 ile büyük bir adım atmasını bekliyorum. Eğer bu sene gerçekleşmezse çok geride kalabilir.

Windows Phone Nokia ile birşeyler yapmaya çalışsa da başarıyı uzun vadede yakalayabilir. Hala Nokia kamera özellikleri kafaya takmış gidiyor. Kamera performansı herşey demek değil. Kullanıcı Nokia'dan güven yenilenmesini bekliyor. Bakalım bunu nasıl halledecek.

Blackberry ise kendi yağında kavrulacağını benziyor. Çıkardıkları telefonlar bence dikkat çekici buluyorum. En azından kendini yenilemeyi hızlı bir şekilde başardı.


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Erkansins 6 yıl General.
web101
WP8 daha çok yükselecek bana göre şuan stabilitede İos'un tek rakibi

bu yorumu neye göre yaptın çok merak ediyorum. windows phone tel ile mi analiz yaptın anroid den iyi olduğunu? eğer böyle bir analiz yaptıysan burada paylaş bizde bilelim hangisinin iyi olduğunu..
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