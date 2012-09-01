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IFA 2012 : Elgato'dan Android ve iOS için dijital TV aparatı

6 yıl
2,9b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk olarak iOS cihazları için satışa sunduğu dijial karasal TV yayını DVB-T alıcı aparatı ile tanıdığımız Elgato, IFA 2012 fuarında iOS aparatını yenilerken, Android cihazları için geliştirdiği aparatı da resmi olarak tanıttı.

iOS için geliştirilen aparatın adı EyeTV Mobile ve cihazınızın dock konnektörü üzerinden bağlanarak, App Store'da bulunan ücretsiz uygulama ile TV kanallarını seyredebiliyorsunuz. İlk uygulama önceki iOS modellerini desteklemektedyi. Yeni Elgato EyeTV Mobile aparatı ise iPad 2/Yeni iPad ve iPhone 4S için Eylül ayında 90 pound fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Android cihazlar için tanıtılan ürün ise EyeTV Micro. Micro USB portu üzerinden bağlanan aparat, kutu içerisideki USB adaptörü ile bilgisayarlara da bağlanabiliyor. Yine mobil veya PC/Mac uygulamasını kurmak gerekiyor. Çift çekirdekli işlemci, ARM'ın multimedya deneyimini artıran NEON teknolojisi ve Android 4.0.3 sürümü aparatı kullanmak için gerekli şartlar. EyeTV Micro aparatı 55 pound seviyesinde Eylül ayında satışa sunulacak.

Elgato bunun yanında PS3 veya Xbox 360 üzerinde oynanış sürecini bilgisayara kaydedebilen Game Capture HD aparatını da 180 pound fiyatıyla satışa sundu.

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TeksasStyLe 6 yıl en beğenilen
sayın yöneticiler pc den siteye girmek ölüm gibi :) bir çaresi vayokmu bunun mobile sürümde sıkıntı yok ama pc den çok sıkıntılı ..
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DH Misafiri 6 yıl
erdemefe
ciwanbilisim90£. Pound xTL = 270 tl +%25 en az vergi ile = yaklaşık olarak bize 400 tl ye mal oluyor onun yerine LCD led dijital çanak anten vs. AlırsınTARTIŞILIR. GELEN GİDEN KOYUN ARIYOR MALİYETİ EN FAZLA : 20 dolar olsunGerisi Saçma
Otobuste giderken kamp yaparken yada cobanlarimiz hayvan otlatirken led tv canak anten vs. İ falanda yaninda tasir bide jenerator tamamdir. He bide canagi ayarlamak icin uydu bulucu sabitlemek icin matkap vida falan da lazim.

DVB-T yayını için anten sadece evin içinde lazım olacaktır. Dışarıdayken sinyal sorunu yaratmaz. Şu anda büyük şehirlerin bazı zengin ilçelerinde test yayınları yapılıyor.
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sertacarslan 6 yıl
iOs cihazlar için 90 pound, android cihazlar için 55 pound... Cihaz aynı cihaz... iOs fanları, girdikleri "ayrıcalıklı insan" psikolojisi ile bu muameleyi kendileri hakettiler...
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arel.gr 6 yıl
karasal dijital icin istenilen urun.
fiyat 25''lik tv'ye denk gelsede cok guzel.
varolmasaydi 500$ gozden cikarsan nafile,tercih meselesi.
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wswswq 6 yıl
3g olan her yerden tivibu izliyorum, ttnet +tivibu cep+cep internet paketiniz olmalı.
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nickenegerekvar 6 yıl
erdemefe
ciwanbilisim90£. Pound xTL = 270 tl +%25 en az vergi ile = yaklaşık olarak bize 400 tl ye mal oluyor onun yerine LCD led dijital çanak anten vs. AlırsınTARTIŞILIR. GELEN GİDEN KOYUN ARIYOR MALİYETİ EN FAZLA : 20 dolar olsunGerisi Saçma
Otobuste giderken kamp yaparken yada cobanlarimiz hayvan otlatirken led tv canak anten vs. İ falanda yaninda tasir bide jenerator tamamdir. He bide canagi ayarlamak icin uydu bulucu sabitlemek icin matkap vida falan da lazim.

çobanda iphone 4s le dağda koyun otlatıyorken eğleniyor değil mi ?
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MAICO 6 yıl
iPhone 4'e destek yok.
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erdemefe 6 yıl
ciwanbilisim
90£. Pound xTL = 270 tl +%25 en az vergi ile = yaklaşık olarak bize 400 tl ye mal oluyor onun yerine LCD led dijital çanak anten vs. AlırsınTARTIŞILIR. GELEN GİDEN KOYUN ARIYOR MALİYETİ EN FAZLA : 20 dolar olsunGerisi Saçma

Otobuste giderken kamp yaparken yada cobanlarimiz hayvan otlatirken led tv canak anten vs. İ falanda yaninda tasir bide jenerator tamamdir. He bide canagi ayarlamak icin uydu bulucu sabitlemek icin matkap vida falan da lazim.
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ciwanbilisim 6 yıl
90£. Pound xTL = 270 tl +%25 en az vergi ile = yaklaşık olarak bize 400 tl' ye mal oluyor onun yerine LCD led dijital çanak anten vs. Alırsın
TARTIŞILIR.
GELEN GİDEN KOYUN ARIYOR MALİYETİ EN FAZLA : 20 dolar olsun
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TeksasStyLe 6 yıl en beğenilen
sayın yöneticiler pc den siteye girmek ölüm gibi :) bir çaresi vayokmu bunun mobile sürümde sıkıntı yok ama pc den çok sıkıntılı ..
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yukuberk 6 yıl
Sony'e özel tasarım yaparlarsa tutar.
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