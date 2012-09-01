IFA 2012 : Elgato'dan Android ve iOS için dijital TV aparatı

İlk olarak iOS cihazları için satışa sunduğu dijial karasal TV yayını DVB-T alıcı aparatı ile tanıdığımız Elgato, IFA 2012 fuarında iOS aparatını yenilerken, Android cihazları için geliştirdiği aparatı da resmi olarak tanıttı.





iOS için geliştirilen aparatın adı EyeTV Mobile ve cihazınızın dock konnektörü üzerinden bağlanarak, App Store'da bulunan ücretsiz uygulama ile TV kanallarını seyredebiliyorsunuz. İlk uygulama önceki iOS modellerini desteklemektedyi. Yeni Elgato EyeTV Mobile aparatı ise iPad 2/Yeni iPad ve iPhone 4S için Eylül ayında 90 pound fiyat etiketiyle satışa sunulacak.





Android cihazlar için tanıtılan ürün ise EyeTV Micro. Micro USB portu üzerinden bağlanan aparat, kutu içerisideki USB adaptörü ile bilgisayarlara da bağlanabiliyor. Yine mobil veya PC/Mac uygulamasını kurmak gerekiyor. Çift çekirdekli işlemci, ARM'ın multimedya deneyimini artıran NEON teknolojisi ve Android 4.0.3 sürümü aparatı kullanmak için gerekli şartlar. EyeTV Micro aparatı 55 pound seviyesinde Eylül ayında satışa sunulacak.





Elgato bunun yanında PS3 veya Xbox 360 üzerinde oynanış sürecini bilgisayara kaydedebilen Game Capture HD aparatını da 180 pound fiyatıyla satışa sundu.