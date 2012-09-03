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IFA 2012 : Nokia, Purity Pro kulaklık modelini duyurdu

6 yıl
2,7b
1
10
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Monster işbirliğiyle ürettiği Purity kulaklık modelleriyle ilgi toplayan Nokia, ürünün devam modelini IFA 2012 fuarında ziyaretçilere sergiledi.

Purity Pro olarak adlandırılan modelde Bluetooth yoluyla mobil cihazlarınızla bağlantı kurarken, yakın alan iletişimi NFC yoluyla eşleşme işlemini yerine getirebiliyorsunuz.

Monster'ın aktif gürültü engelleme teknolojisiyle net bir ses kalitesi sunan Purity Pro, katlanabilir yapıya sahip. Kulaklığı açtığınızda Bluetooth ve gürültü engelleme otomatik olarak devreye girerken, katlayıp kapattığınızda ise kapalı konuma geçiyor.

Kırmızı, sarı, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Purity Pro kulaklıklar yılın 4. çeyreğinde ve muhtemelen yeni Lumia modellerinin satışa sunulduğu dönemde, 299 Avro fiyat etiketiyle meraklılarını bekliyor olacak.

http://conversations.nokia.com/2012/09/02/new-purity-pro-wireless-headset-released/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RAN7843 6 yıl
yuhhhh yani o fiyata araba alırımmmm
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HectorBarbossa 6 yıl
Eğer resimdeki kulaklıklar ise tasarımını sevmedim.
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brksnr 6 yıl
Ucuzlarsa alırım :D
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Ciddiyetsiz 6 yıl
ses uzmanı değilim ama piyasaya baktığınızda zaten kablosuz "dandik" diye nitelendirilebilecek kulaklıklar bile 100-150TL'den başlıyor. onların da kendi ayrı vericisi var. bu kulaklıkta bluetooth ve NFC desteği var. etiketinde de monster logosu var. bunları düşünürsek 300€ normal sayılabilir. ama bana göre çok ihtiyacım yok bu parayı vermem o ayrı..
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Armin van Buuren* 6 yıl
JohnLord
WBJokerNokia telefon işini bırakıp kulaklık işini girse yeridir teknoloji mağazlarından birinde üst segment bir Nokia kulaklığı deneme fırsatım olmuştu ses kalitesi gerçekten güzel.
Beats ve Sonyi geçemez

Beats dediğin de kulaklık mı?
150 liraya beatsları geçebilecek kulaklıklar geçti elimden.
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JohnLord 6 yıl
WBJoker
Nokia telefon işini bırakıp kulaklık işini girse yeridir teknoloji mağazlarından birinde üst segment bir Nokia kulaklığı deneme fırsatım olmuştu ses kalitesi gerçekten güzel.

Beats ve Sony'i geçemez
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op.55 no.1 6 yıl
Nokia telefon işini bırakıp kulaklık işini girse yeridir teknoloji mağazlarından birinde üst segment bir Nokia kulaklığı deneme fırsatım olmuştu ses kalitesi gerçekten güzel.
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Azrailin Orağı 6 yıl
300 € çok pahalı be
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mash3d 6 yıl
tutmaz bu :)
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Thor bin Odin 6 yıl
İyi bir şeye benziyor
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