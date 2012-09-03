IFA 2012 : Nokia, Purity Pro kulaklık modelini duyurdu

Monster işbirliğiyle ürettiği Purity kulaklık modelleriyle ilgi toplayan Nokia, ürünün devam modelini IFA 2012 fuarında ziyaretçilere sergiledi.





Purity Pro olarak adlandırılan modelde Bluetooth yoluyla mobil cihazlarınızla bağlantı kurarken, yakın alan iletişimi NFC yoluyla eşleşme işlemini yerine getirebiliyorsunuz.





Monster'ın aktif gürültü engelleme teknolojisiyle net bir ses kalitesi sunan Purity Pro, katlanabilir yapıya sahip. Kulaklığı açtığınızda Bluetooth ve gürültü engelleme otomatik olarak devreye girerken, katlayıp kapattığınızda ise kapalı konuma geçiyor.





Kırmızı, sarı, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Purity Pro kulaklıklar yılın 4. çeyreğinde ve muhtemelen yeni Lumia modellerinin satışa sunulduğu dönemde, 299 Avro fiyat etiketiyle meraklılarını bekliyor olacak.