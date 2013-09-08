IFA 2013 : Panasonic dünyanın ilk HDMI 2.0 tabanlı Ultra HD TV modelini duyurdu





HDMI grubu tarafından 60 kare/saniye 4K içerik aktarımı ve daha fazla bant genişliği gibi yeniliklerle resmen duyurulan HDMI 2.0 standardı, ilk modellerde yer bulmaya başladı.





Panasonic, Smart VIERA WT600 adlı dünyanın ilk HDMI 2.0 tabanlı 4K Ultra HD televizyon modelini duyurdu. Minimalist bir tasarım ile gelen Smart VIERA WT600, 65 inçlik bir boyuta sahip. HDMI 2.0 standardı sayesinde 4Kx2K çözünürlükte içerikleri 60 kare/saniye hızında oynatımı desteklerken, 2400 BLS teknolojisi ile en hızlı aksiyon sahnelerinde bile yüksek hareket keskinliği sağlanıyor.





Ayrıca DisplayPort 1.2a standardı sayesinde de 60 kare/saniye hızında içerik aktarabileceğiniz bir harici ekrana da dönüştürebiliyorsunuz. HTML5 tabanlı tarayıcısı web sayfalarını 4K kalitesinde gösterebiliyor.





WT600 entegre olarak yer verdiği 4K H.264 şifre çözücüsü ile hem USB veya SD kart üzerinden hem de doğrudan internet üzerinden 4K içerikleri oynatabiliyor. Ayrıca harici belleklerden albümlere erişim ve mobil cihazlardan aktarım da mümkün.





Intelligent Frame Creation adlı bir teknolojiye sahip olan WT600, içeriklerdeki sahneleri analiz ederek her objeyi bağımsız olarak optimize ediyor ve böylece 120 kare/saniyeye kadar akıcı pan yapma imkanı sunuluyor.





Smart TV özelliğinin standart olarak geldiği WT600, dahili WiFi alıcısı ile internete bağlanabiliyor ve Bluetooth özelliği de sunuyor. Ekim ayında satışa sunulması beklenen WT600, 6000$ fiyat etiketine sahip.

http://shop.panasonic.com/shop/model/tc-l65wt600/index.dot?sc_mc=pr_na_pcec_tv_tc-l65wt600_09042013