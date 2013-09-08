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IFA 2013 : Panasonic dünyanın ilk HDMI 2.0 tabanlı Ultra HD TV modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : Panasonic dünyanın ilk HDMI 2.0 tabanlı Ultra HD TV modelini duyurdu

HDMI grubu tarafından 60 kare/saniye 4K içerik aktarımı ve daha fazla bant genişliği gibi yeniliklerle resmen duyurulan HDMI 2.0 standardı, ilk modellerde yer bulmaya başladı.

Panasonic, Smart VIERA WT600 adlı dünyanın ilk HDMI 2.0 tabanlı 4K Ultra HD televizyon modelini duyurdu. Minimalist bir tasarım ile gelen Smart VIERA WT600, 65 inçlik bir boyuta sahip. HDMI 2.0 standardı sayesinde 4Kx2K çözünürlükte içerikleri 60 kare/saniye hızında oynatımı desteklerken, 2400 BLS teknolojisi ile en hızlı aksiyon sahnelerinde bile yüksek hareket keskinliği sağlanıyor.

Ayrıca DisplayPort 1.2a standardı sayesinde de 60 kare/saniye hızında içerik aktarabileceğiniz bir harici ekrana da dönüştürebiliyorsunuz. HTML5 tabanlı tarayıcısı web sayfalarını 4K kalitesinde gösterebiliyor.

WT600 entegre olarak yer verdiği 4K H.264 şifre çözücüsü ile hem USB veya SD kart üzerinden hem de doğrudan internet üzerinden 4K içerikleri oynatabiliyor. Ayrıca harici belleklerden albümlere erişim ve mobil cihazlardan aktarım da mümkün.

Intelligent Frame Creation adlı bir teknolojiye sahip olan WT600, içeriklerdeki sahneleri analiz ederek her objeyi bağımsız olarak optimize ediyor ve böylece 120 kare/saniyeye kadar akıcı pan yapma imkanı sunuluyor.

Smart TV özelliğinin standart olarak geldiği WT600, dahili WiFi alıcısı ile internete bağlanabiliyor ve Bluetooth özelliği de sunuyor. Ekim ayında satışa sunulması beklenen WT600, 6000$ fiyat etiketine sahip. 

http://shop.panasonic.com/shop/model/tc-l65wt600/index.dot?sc_mc=pr_na_pcec_tv_tc-l65wt600_09042013 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 6 yıl
OLED TV'ler pahalı, almak isteyene 15 bin lira diyorlar, ha OLED aramam diyen için gerçekten piyasa şeker, 4k bir LED TV alıp, keyfi sürülebilir.
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muto06 6 yıl
Panasonic,e yakışır,süper bir tv,ye benziyor bi incelemek gerek.
giriş seviyesini bırakın orta karar denicek bile ürün üretmemiş aşırı kaliteli firmadır.telsiz telefon,traş makinası,plazma tv,home theater üzerinde panasonic yazan herşeyi gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.
Ama gelin görünki; "SAMSUNG yada LG olsun" algısında vazgeçemiyoruz
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FreeRun 6 yıl
çok hızlandı bu tv piyasası vay arkadaş.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
4k TV'lerde fiyatlar 1 yıldır böyle, Seiki Digital SE39UY04 ilk çıktığında bile fiyatı 699 dolardı, 649$'a da satıldı, ama başka marka ararsanız LG, Samsung, Sony falan 8 bin liradan aşağı yok.
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bellair 6 yıl
şunlar iyice bi yaygınlaşsada bu fiyatları unutsak
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1963bursa 6 yıl
Bir modele saplanmanın bir anlamı yokki, uygun fiyatlı 4k TV var zaten, 699$ amazon.com/...
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YAKUT 6 yıl
Fiyatlar çok hızlı olarak düşecek şuan çok ekstrem fiyatlar dolaşıyor
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sinuhe.s 6 yıl
iyide aceleye gerek yok 6000 dolar bi tv verilmez
çok değil 6 ay sonra fiyatlar eşşşşşşşek gibi düşecek alınabilir makul seviyeye inecek
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killnOd 6 yıl
Fiyat TR de satilan 55" 4K sony ile ayni ama teknoloji ve boyut olarak sony den cok daha ileride.Tabi TR deki fiyati 20bin TL civari olacaktir.
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Salvatuon 6 yıl
4K olup da 6000 $ olmasi cok iyi aslinda. Fiyatlar makul seviyelere iniyor yavaştan. Buarada LED mi Plazma mi bu model? Bir de 3D ozelligi var mi, varsa hangi cozunurluge kadar 60kare/saniye degerini verebiliyor?
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Technotronic 6 yıl
Japon lar çok iyi televizyonlar yapıyorlar ancak insanlar fiyat odaklı ürün baktıgı için hep koreliler bu işten karlı çıkıyor
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drserk 6 yıl
hayret 30.000-40.000$ değilmiş
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