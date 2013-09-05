IFA 2013 : Qualcomm da akıllı saat trendine katılıyor

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Samsung'un Galaxy Gear adlı akıllı saat modelini lanse etmesinin ardından bir diğer teknoloji devi Qualcomm da Toq adını verdiği akıllı saat modelini IFA 2013 fuarında tanıttı.
Toq akıllı saati Qualcomm'un Mirasol adını verdiği ekran teknolojisini kullanıyor. Mirasol ekranlar e-Ink ve LCD karışımı melez bir panel olduğu için hem enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkarıyor hem de renk üretiminde LCD'nin avantajından yararlanıyor. Böylece rakiplerine karşı batarya ömrü konusunda önemli bir avantaj elde ediyor.
Güç tüketimi çok düşük olduğu için Qualcomm bir güç düğmesi koyma ihtiyacı duymamış. Şarj olana kadar günlerce kullanım sağladığı belirtilen model bu nedenle hep açık konumda kalıyor. Ürün WiPower LE teknolojisi ile kablosuz olarak şarj ediliyor ve bunun için Qi uyumlu bir istasyonunuz olması gerekiyor.
Saat ile akıllı telefona gelen konuşmaları, SMS'leri, hatırlatıcıları ve bildirimleri yönetebiliyorsunuz. Uygulama ile daha fazla bildirim de ayarlanabiliyor. Model yanında bir de Bluetooth kulaklık ile geliyor. Ancak bu aksesuar da kablosuz olarak şarj olduğu için saat hiçbir şekilde kablo kullanımına gerek bırakmıyor.
Toq, Android 4.0 ve üzeri cihazlarla uyumlu olacak. Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen modelin yılın sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor.
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Qualcomm Toq 5 gün pil süresine sahip.
Arkadaşım iyi demişsin hoş demişsin de akıllı saatler uzun zamandır piyasada zaten. Sony smartwatch, Motorola ACTV var öncelikle, belki daha eskileri vardır.
Appleı babanızın oğlu gibi sevmeyi bırakın artık. Bu kadar övmeyi abartınca menfaatiniz ne oluyor ki?
Mobil konularinda eski mesajlarima bakarsaniz apple fani yada hayrani olmadigimi gorursunuz. Applein kapali kisitlayici sistemini en cok elestirenlerden biriyim. Ama dogruyuda soylerim. Is yeni urun cikarmaya gelince apple herkezden daha butun kullanisli urun yapiyor. En basitinden dokunmatik arayuz hatta dokunmatik telefon iphonedan cok oncesindede vardi ama iphone la gercekden kullanilabilir bir isletim sistemi ile geldi. Ayni sekilde simdide akilli saatler var ama en azindan eski steve jobs anlayisiyle apple yeni bir iwatch cikarirsa bu gercekden kullanisli olacaktir. Su anki saat furyasinin nedeninide yabanci teknoloji sitelerinden okuyabilirsiniz. Hepsi applein saat hazirliginin farkindalar. Yola once cikmak icin pespese model uretiyorlar.
Diger haberlerdede bana androfan diyorlar. Sanirim fikirleri tartismakdansa, takim tutar gibi bir sirketi tutup karsi tarafi yaftalarla tanimlamak insanlarin daha kolayina geliyor. Neticede taraf tutmak kolay, dusunmek zor.
her yeni jenerasyonda ekranı büyütüyormus :)
düsünsenize galaxy note büyüklügünde kol boyu bir saat :)
tabi o zamana esnek ekran olacagı icin kolu tamamaen sarar gibi :)
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