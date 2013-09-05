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IFA 2013 : Qualcomm da akıllı saat trendine katılıyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2013 : Qualcomm da akıllı saat trendine katılıyor
Samsung'un Galaxy Gear adlı akıllı saat modelini lanse etmesinin ardından bir diğer teknoloji devi Qualcomm da Toq adını verdiği akıllı saat modelini IFA 2013 fuarında tanıttı.

Toq akıllı saati Qualcomm'un Mirasol adını verdiği ekran teknolojisini kullanıyor. Mirasol ekranlar e-Ink ve LCD karışımı melez bir panel olduğu için hem enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkarıyor hem de renk üretiminde LCD'nin avantajından yararlanıyor. Böylece rakiplerine karşı batarya ömrü konusunda önemli bir avantaj elde ediyor.

Güç tüketimi çok düşük olduğu için Qualcomm bir güç düğmesi koyma ihtiyacı duymamış. Şarj olana kadar günlerce kullanım sağladığı belirtilen model bu nedenle hep açık konumda kalıyor. Ürün WiPower LE teknolojisi ile kablosuz olarak şarj ediliyor ve bunun için Qi uyumlu bir istasyonunuz olması gerekiyor.

Saat ile akıllı telefona gelen konuşmaları, SMS'leri, hatırlatıcıları ve bildirimleri yönetebiliyorsunuz. Uygulama ile daha fazla bildirim de ayarlanabiliyor. Model yanında bir de Bluetooth kulaklık ile geliyor. Ancak bu aksesuar da kablosuz olarak şarj olduğu için saat hiçbir şekilde kablo kullanımına gerek bırakmıyor.

Toq, Android 4.0 ve üzeri cihazlarla uyumlu olacak. Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen modelin yılın sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor.  

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VoLVoXxX99 5 yıl en beğenilen
Tek isteğimiz adam gibi pil!! Bir-Iki hafta kesin götürecek ürün çıkmadıkça tüm ürünler çöp.
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MrKemal17 5 yıl
samsung gear'dan çok daha iyi
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St Batuhan 5 yıl
Bunda bile batarya diye konuşulmuş! Olması gerektiği gibi kablosuz şarj var işte, eve gelince yatmadan önce falan saatini çıkarmıyor mu insanlar, çıkardığında belirli bir yere koymuyor mu? orada işte şarj aleti olmalı bu kadar, otomatik olarak şarj olacak gece boyunca, 2 günü çıkarsa yeter alet ve hatta kısa sürede şarj olması da yeterli, batarya çok önemli değil bu durumda benim gözümde ve bunu ben SW2'de aslen istiyordum ama Sony istediğim diğer özelliği bu sefer yerleştirirken hala bunu eksik bırakıyor( istediğim nfc ve qi şarj idi)
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şarj iyi ama tek android 4.0 üstü çalışması kötü
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revix 5 yıl
300-400 telefona verilirde saate cokbe
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Baller Lifestyle 5 yıl
Geçiniz bu akıllı saatler ölü doğd, her hafta kolumda aleti şarj etcem öyle mi? Ok kib bye.
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DH Misafiri 5 yıl
bir bu eksikti samsung ta her şeyi yapıyorlar bir düzgün yapamıyorlar
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HTC Specialist 5 yıl
goko953
Tek isteğimiz adam gibi pil!! Bir-Iki hafta kesin götürecek ürün çıkmadıkça tüm ürünler çöp.

Qualcomm Toq 5 gün pil süresine sahip.
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777_E 5 yıl
darkaura
Aslinda herseyin kaynagi apple in prototip asamasinda boyle bir saat calismasi olmasi. Herkez appledan once urunu cikartip iphone ve ipaddeki gibi piyasayi apple a birakmama derdinde. Ama mevcut teknoloji boyle bir sey icin yeterince olgunlasmis degil degil. Batarya omru ekran olculeri hala buyuk sorun. Appleinda tasarladigi her prototipi her konsept cihazi piyasaya surcek diye bir sarti yok. Apple urunleri tercihim degildir ama en azindan eski steve jobs appleinin boyle bir urunu bu sorunlarini cozmeden, gercekden kullanilir bir sey ortaya cikmadan piyasaya surmeyecegini biliyorum.

Arkadaşım iyi demişsin hoş demişsin de akıllı saatler uzun zamandır piyasada zaten. Sony smartwatch, Motorola ACTV var öncelikle, belki daha eskileri vardır.
Appleı babanızın oğlu gibi sevmeyi bırakın artık. Bu kadar övmeyi abartınca menfaatiniz ne oluyor ki?
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 5 yıl 777_E
777_E
darkaura
Aslinda herseyin kaynagi apple in prototip asamasinda boyle bir saat calismasi olmasi. Herkez appledan once urunu cikartip iphone ve ipaddeki gibi piyasayi apple a birakmama derdinde. Ama mevcut teknoloji boyle bir sey icin yeterince olgunlasmis degil degil. Batarya omru ekran olculeri hala buyuk sorun. Appleinda tasarladigi her prototipi her konsept cihazi piyasaya surcek diye bir sarti yok. Apple urunleri tercihim degildir ama en azindan eski steve jobs appleinin boyle bir urunu bu sorunlarini cozmeden, gercekden kullanilir bir sey ortaya cikmadan piyasaya surmeyecegini biliyorum.

Arkadaşım iyi demişsin hoş demişsin de akıllı saatler uzun zamandır piyasada zaten. Sony smartwatch, Motorola ACTV var öncelikle, belki daha eskileri vardır.
Appleı babanızın oğlu gibi sevmeyi bırakın artık. Bu kadar övmeyi abartınca menfaatiniz ne oluyor ki?

Mobil konularinda eski mesajlarima bakarsaniz apple fani yada hayrani olmadigimi gorursunuz. Applein kapali kisitlayici sistemini en cok elestirenlerden biriyim. Ama dogruyuda soylerim. Is yeni urun cikarmaya gelince apple herkezden daha butun kullanisli urun yapiyor. En basitinden dokunmatik arayuz hatta dokunmatik telefon iphonedan cok oncesindede vardi ama iphone la gercekden kullanilabilir bir isletim sistemi ile geldi. Ayni sekilde simdide akilli saatler var ama en azindan eski steve jobs anlayisiyle apple yeni bir iwatch cikarirsa bu gercekden kullanisli olacaktir. Su anki saat furyasinin nedeninide yabanci teknoloji sitelerinden okuyabilirsiniz. Hepsi applein saat hazirliginin farkindalar. Yola once cikmak icin pespese model uretiyorlar.

Diger haberlerdede bana androfan diyorlar. Sanirim fikirleri tartismakdansa, takim tutar gibi bir sirketi tutup karsi tarafi yaftalarla tanimlamak insanlarin daha kolayina geliyor. Neticede taraf tutmak kolay, dusunmek zor.
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catborise 5 yıl
yani samsung telefondaki stratejisini uyguluyormus.
her yeni jenerasyonda ekranı büyütüyormus :)
düsünsenize galaxy note büyüklügünde kol boyu bir saat :)
tabi o zamana esnek ekran olacagı icin kolu tamamaen sarar gibi :)
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lars001 5 yıl
telefon elimizden düşmüyorki saate ihtiyaç duyulsun..
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talerk 5 yıl
Saat olayı tutmaz bi kere çoğu kişi normal saat takmıyor bence saat ihtiyaçtan çok zevk işi
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crossmatch 5 yıl
Vay arkadaş. Zorla ilgi çektiriyorlar.
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