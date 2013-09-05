IFA 2013 : Qualcomm da akıllı saat trendine katılıyor

Samsung'un Galaxy Gear adlı akıllı saat modelini lanse etmesinin ardından bir diğer teknoloji devi Qualcomm da Toq adını verdiği akıllı saat modelini IFA 2013 fuarında tanıttı.





Toq akıllı saati Qualcomm'un Mirasol adını verdiği ekran teknolojisini kullanıyor. Mirasol ekranlar e-Ink ve LCD karışımı melez bir panel olduğu için hem enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkarıyor hem de renk üretiminde LCD'nin avantajından yararlanıyor. Böylece rakiplerine karşı batarya ömrü konusunda önemli bir avantaj elde ediyor.





Güç tüketimi çok düşük olduğu için Qualcomm bir güç düğmesi koyma ihtiyacı duymamış. Şarj olana kadar günlerce kullanım sağladığı belirtilen model bu nedenle hep açık konumda kalıyor. Ürün WiPower LE teknolojisi ile kablosuz olarak şarj ediliyor ve bunun için Qi uyumlu bir istasyonunuz olması gerekiyor.





Saat ile akıllı telefona gelen konuşmaları, SMS'leri, hatırlatıcıları ve bildirimleri yönetebiliyorsunuz. Uygulama ile daha fazla bildirim de ayarlanabiliyor. Model yanında bir de Bluetooth kulaklık ile geliyor. Ancak bu aksesuar da kablosuz olarak şarj olduğu için saat hiçbir şekilde kablo kullanımına gerek bırakmıyor.





Toq, Android 4.0 ve üzeri cihazlarla uyumlu olacak. Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen modelin yılın sonlarına doğru piyasada olması bekleniyor.