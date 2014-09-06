IFA 2014 : PureView teknolojisi beşinci safhaya geçti





Nokia'nın PureView 808 ile akıllı telefon pazarına sunduğu aynı adı taşıyan piksel birleştirme ve kayıpsız zoom teknolojisi aradan geçen zamanda gelişerek bugüne kadar geldi ve artık Microsoft Mobile'nin tescilli markası durumunda. Lumia 830 ile PureView teknolojisi beşinci safhaya geçmiş oldu.





Lumia 920 modelinde 8.7MP çözünürlüğündeki PureView kamera OIS desteği kazanarak ikinci safhaya geçmişti. Oldukça ses getiren ikinci safha sonrasında Lumia 1020 ile daha gelişmiş bir sensör ve OIS teknolojisi ile üçüncü safhaya şahit olduk. Lumia 1520 ile PureView teknolojisi küçülen bir sensör ve OIS desteğine sahip oldu ve dördüncü safhaya geçti.





Lumia 830 modeli de firma açısından bir ilki barındırıyor. 10MP çözünürlüğündeki PureView kamera firmanın şimdiye kadar ki en küçük OIS modülünü içerisinde barındırıyor. Kameranın 1/3.4 inçlik sensörü pazar ortalamasına göre nispeten küçük kalıyor ancak bileşenleri ile rakiplerinin önüne geçiyor.





Yeni sensörde 6 lensli Zeiss optikleri yer alırken, arka aydınlatma, 16:9 sensör formatı, 3200 ISO değeri ile düşük ışıkta daha iyi çekimler şeklinde diğer özellikleri mevcut. Microsoft yeni nesil PureView ile pazarda farklılık yaratmayı planlıyor. Firmanın yeni sensörünü diğer cihazlarında da kullanması muhtemel.





Lumia 830 modeli orta seviyeye hitap eden bir cihaz ve bu sınıfta OIS desteği sunan ilk model olma özelliğine de sahip. 5 inçlik 720p ekran, Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 2200mAh gcünde batarya şeklinde özellikleri olan cihaz 300 Avro fiyat etiketine sahip. Microsoft'un Lumia 1020 devam modeli ile PureView teknolojisinde altıncı safhaya geçmesi bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/PureView-Phase-IV-detailed-a-10-MP-Lumia-830-camera-with-Nokias-thinnest-OIS-module_id60219