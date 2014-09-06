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IFA 2014 : PureView teknolojisi beşinci safhaya geçti

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2014 : PureView teknolojisi beşinci safhaya geçti

Nokia'nın PureView 808 ile akıllı telefon pazarına sunduğu aynı adı taşıyan piksel birleştirme ve kayıpsız zoom teknolojisi aradan geçen zamanda gelişerek bugüne kadar geldi ve artık Microsoft Mobile'nin tescilli markası durumunda. Lumia 830 ile PureView teknolojisi beşinci safhaya geçmiş oldu.

Lumia 920 modelinde 8.7MP çözünürlüğündeki PureView kamera OIS desteği kazanarak ikinci safhaya geçmişti. Oldukça ses getiren ikinci safha sonrasında Lumia 1020 ile daha gelişmiş bir sensör ve OIS teknolojisi ile üçüncü safhaya şahit olduk. Lumia 1520 ile PureView teknolojisi küçülen bir sensör ve OIS desteğine sahip oldu ve dördüncü safhaya geçti.

Lumia 830 modeli de firma açısından bir ilki barındırıyor. 10MP çözünürlüğündeki PureView kamera firmanın şimdiye kadar ki en küçük OIS modülünü içerisinde barındırıyor. Kameranın 1/3.4 inçlik sensörü pazar ortalamasına göre nispeten küçük kalıyor ancak bileşenleri ile rakiplerinin önüne geçiyor. 

Yeni sensörde 6 lensli Zeiss optikleri yer alırken, arka aydınlatma, 16:9 sensör formatı, 3200 ISO değeri ile düşük ışıkta daha iyi çekimler şeklinde diğer özellikleri mevcut. Microsoft yeni nesil PureView ile pazarda farklılık yaratmayı planlıyor. Firmanın yeni sensörünü diğer cihazlarında da kullanması muhtemel. 

Lumia 830 modeli orta seviyeye hitap eden bir cihaz ve bu sınıfta OIS desteği sunan ilk model olma özelliğine de sahip. 5 inçlik 720p ekran, Snapdragon 400 yongaseti, 1GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 2200mAh gcünde batarya şeklinde özellikleri olan cihaz 300 Avro fiyat etiketine sahip. Microsoft'un Lumia 1020 devam modeli ile PureView teknolojisinde altıncı safhaya geçmesi bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/PureView-Phase-IV-detailed-a-10-MP-Lumia-830-camera-with-Nokias-thinnest-OIS-module_id60219 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
versino2 4 yıl
Nokıa camera güncelleme alıyorda noluyor hala bir saatte açılıyor.
Zaten Denim le çok bişey gelmez 925 e de.Hepsi 930 ve 1520 için.Olan benim akıllı sıralamama olıcak
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DOGAN LALE 4 yıl
İSTANBULDA SON DAKİKA ŞOK AÇİKLAMA isbulurum.com.tr/...
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olağan_şüpheli 4 yıl
Nokia camera güncelleme almış da ne değişti.
denim falan diyolar da kamera dışında ne gelecek başka.
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Katibim 4 yıl
930 pureview değilmi ya,hiç adı geçmiyor nedense
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koçari 4 yıl
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swat882 4 yıl
Niye Android e geçmedin be nokia!!!
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Aristoxenus 4 yıl
Bir sıçrayış gerçekleştirecek sözde fakat o sıçrayış neeredee
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Glorfindel1907 4 yıl
Adamlar 5 sene bu teknoloji ile uğraşsın ve geliştirsin sonra elin amerikalısı gelsin alsın üstüne konsun yazık ettin kendine nokia
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Microsoft Nokia yı düşeşe getirdi.

Şimdi kamerası ile övünüyor.

Microsoft ta iş yok.
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OverClocK1ng 4 yıl DaRKFoRCeS
Aynen öyle. 808 daha başarılıydı. Rakipleri bir sürü özellikle güçlene dursun, Microsoft halen sensörü küçültüp 5. nesil diye kakalasın.

Z3 e bak. Pek çok kişi Z2 ye göre fazla fark yok dese de, kamera konusunda adamlar düşük ışık performansı ve geniş açı gibi, gerçekten de insanların ihtiyacı olan şeyler konusuna geliştirme yapıyorlar.
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doctor_bey 4 yıl
1020'ye 4K desteği mi geliyor :O
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DokuzKuyrukluTilki 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

1020'ye 4K desteği mi geliyor :O

1020'ye değil maalesef.
1520 ve 930'a gelecek. 6. nesil Pureview olacak olan telefonda da olacaktır ve her türlü geçecektir.
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arkadasx 4 yıl
1020 nin fotoğraf kalitesi efsanedir , mobilde rakibi yok. Ama video konusunda 1020 çoktan geçildi.
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DokuzKuyrukluTilki 4 yıl arkadasx
arkadasx

1020 nin fotoğraf kalitesi efsanedir , mobilde rakibi yok. Ama video konusunda 1020 çoktan geçildi.

Microsoft geri geçecek büyük ihtimalle GDR 2 güncellemesi ile gelecek olan 4K desteği ile.
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Fenomenon 4 yıl
1020'nin fiyatı baya düştü. bu 1020'den daha pahalı olur geldiğinde :)
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Mr. Jingles 4 yıl
Sensör büyük olmadığı sürece diğerlerinin pek bi anlamı yok. Dördüncü safhaya geçildi ama hâlâ daha ilk safha olan 808'in imaj kalitesi geçilemedi. Bir de ISO 3200 gibi göstermelik bir değer koymalarına ayar oluyorum. 808 bile o sensörle 1600'de sıçıyorken minnacık sensöre 3200 koymak adam kandırmaktan başka bir şey değil.
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