IFA 2015: Acer'dan modüler bilgisayar modeli: Revo Build

IFA 2015 fuarından duyurular gelmeye devam ediyor. Acer'ın "Revo Build" adını verdiği bilgisayar ise, Razer'ın Project Christine konseptine güçlü bir rakip oluşturuyor.

Kare bir gövdeye sahip olan Acer Revo Build, modüler yapısıyla dikkatleri üzeri çekiyor. Her biri farklı bir amaç için hazırlanan modüllerden oluşan bilgisayar, bu modüllerin değiştirilmesi ya da yenilerinin eklenmesi ile ihtiyaca bağlı olarak çok daha performanslı hale getirilebiliyor. Modüller birbirleriyle arada herhangi bir kablo olmadan manyetik şekilde bağlantı kuruyor ve başlangıçta sadece işlemci ile bellek birimleri taşıyan ana modül, ses modülü, depolama modülü ve güç modülü sunuluyor.

Acer'ın ilerleyen dönemde çok daha güçlü ekran kartıları taşıyan modüller ya da WiFi modülleri ile sistemi destekleyeceği belirtiliyor. Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan ilginç bilgisayar, 32GB'a kadar RAM, Intel Pentium ya da Celeron işlemciler ve 500GB ya da 1TB depolama birimleriyle satın alınabiliyor.

Üst üste sadece 5 modülün kullanılmasına imkan tanıyan Revo Build, 249 Euro'dan başlayan fiyat etiketleriyle Ekim ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2015/09/02/acer-revo-build-modular-pc/