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IFA 2015: Acer'dan modüler bilgisayar modeli: Revo Build

3 yıl
3,3b
1
7
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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IFA 2015: Acer'dan modüler bilgisayar modeli: Revo Build
 
IFA 2015 fuarından duyurular gelmeye devam ediyor. Acer'ın "Revo Build" adını verdiği bilgisayar ise, Razer'ın Project Christine konseptine güçlü bir rakip oluşturuyor.
Kare bir gövdeye sahip olan Acer Revo Build, modüler yapısıyla dikkatleri üzeri çekiyor. Her biri farklı bir amaç için hazırlanan modüllerden oluşan bilgisayar, bu modüllerin değiştirilmesi ya da yenilerinin eklenmesi ile ihtiyaca bağlı olarak çok daha performanslı hale getirilebiliyor. Modüller birbirleriyle arada herhangi bir kablo olmadan manyetik şekilde bağlantı kuruyor ve başlangıçta sadece işlemci ile bellek birimleri taşıyan ana modül, ses modülü, depolama modülü ve güç modülü sunuluyor.
Acer'ın ilerleyen dönemde çok daha güçlü ekran kartıları taşıyan modüller ya da WiFi modülleri ile sistemi destekleyeceği belirtiliyor. Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan ilginç bilgisayar, 32GB'a kadar RAM, Intel Pentium ya da Celeron işlemciler ve 500GB ya da 1TB depolama birimleriyle satın alınabiliyor.
Üst üste sadece 5 modülün kullanılmasına imkan tanıyan Revo Build, 249 Euro'dan başlayan fiyat etiketleriyle Ekim ayı içerisinde satışa çıkıyor.
IFA 2015: Acer'dan modüler bilgisayar modeli: Revo Build
 
IFA 2015: Acer'dan modüler bilgisayar modeli: Revo Build
 

http://www.engadget.com/2015/09/02/acer-revo-build-modular-pc/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kımyasal 3 yıl en beğenilen
Acer bu konsept arkasında durursa toplama PC mantığına farklı bir açıdan yönelmiş olacak.Daha basit ve ihtiyaca yönelik kombinasyonları tüketiciler rahatlıkla temin edebilecek.Bu tür çözümler PC sektörü için ''taze kan'' niteliğinde olduğundan,teknoloji dünyasında oluşan ''mobilite-taşınabilirlik'' ihtiyacına cevap verir nitelikte.Valve'ın steam machine mantığına benzer şekilde ama genel kullanıcıya hitap edecek bütçe dostu donanımlardan,üst seviye donanımları kapsayacak şekilde geniş bir ekoloji olacak.Belkide bildiğimiz kasa PC değişerek bu hale gelecek ve oturma odasının vazgeçilmezi olacak.
Acer bu konsept arkasında durursa toplama PC mantığına farklı bir açıdan yönelmiş olacak.Daha basit ve ihtiyaca yönelik kombinasyonları tüketiciler rahatlıkla t...
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Infinitum 3 yıl
Project Ara'nın PC versiyonu olmuş bu. Ben beğendim.
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tricore 3 yıl
o modüllerle içini açıp oynayabilsek o bile yeterdi ...
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tricore 3 yıl
dukenukem82
Acer pişmanlıktır. Garanti süresi dolunca kendisini imha eder.

istemsiz güldüm
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dukenukem82 3 yıl
Acer pişmanlıktır. Garanti süresi dolunca kendisini imha eder.
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umut_baris 3 yıl
Bence APU ile yapılsa daha iyi olur.
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kadirirdem 3 yıl
project pc olmuş resmen bu süper valla tutar bu ;)....
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Acer bu konsept arkasında durursa toplama PC mantığına farklı bir açıdan yönelmiş olacak.Daha basit ve ihtiyaca yönelik kombinasyonları tüketiciler rahatlıkla temin edebilecek.Bu tür çözümler PC sektörü için ''taze kan'' niteliğinde olduğundan,teknoloji dünyasında oluşan ''mobilite-taşınabilirlik'' ihtiyacına cevap verir nitelikte.Valve'ın steam machine mantığına benzer şekilde ama genel kullanıcıya hitap edecek bütçe dostu donanımlardan,üst seviye donanımları kapsayacak şekilde geniş bir ekoloji olacak.Belkide bildiğimiz kasa PC değişerek bu hale gelecek ve oturma odasının vazgeçilmezi olacak.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Infinitum 3 yıl
Project Ara'nın PC versiyonu olmuş bu. Ben beğendim.
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