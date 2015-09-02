IFA 2015: Lenovo Ideacentre AIO 700 görücüye çıktı

IFA 2015 kapsamında birçok yeni dizüstü bilgisayar tanıtan Lenovo, hepsi bir arada bilgisayar dünyasını da unutmadı ve Ideacentre AIO 700'ü görücüye çıkarttı.

Kalın çerçeve tercihiyle tasarlandığı görülen Lenovo Ideacentre AIO 700, hepsi bir arada formuyla yer sıkıntısı çeken kişilere hitap ediyor. 24-inç ve 27-inç ekran boyutlarıyla hazırlanan bilgisayar, 24-inç modelde 3840 xx 2160 piksel çözünürlük sunarken, 27-inç model ise Full HD çözünürlük ile geliyor. Ortak olarak maksimum donanımda 6. jenerasyon Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 950A 2GB VRAM grafik birimi, 16GB RAM ve 2TB HDD, 2T HDD + 8GB SSD ya da 192GB SSD depolama birimi gibi detaylar sunan AIO 700, dünyaca ünlü "JBL" imzalı ses sistemiyle de oldukça zengin bir multimedya deneyimi vaat ediyor.

Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan ve Intel RealSense 3D kamera teknolojisiyle Windows 10'un yüz tanıma sistemini kullanabilen Lenovo Ideacentre AIO 700, REACHit, SHAREit, Companion 3.0, PowerDVD, Power2Go, CyberLink YouCam, Dolby Home Theater, McAfee LiveSafe ve Microsoft Office 2013 gibi yazılımlar yüklü olarak geliyor. 24-inç model 1,099$'dan, 27-inç model ise 1,899$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Ekim ayında satışa çıkıyor.

http://www.ubergizmo.com/2015/09/lenovo-ideacentre-aio-700/?utm_source=mainrss