Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2015: Lenovo Ideacentre AIO 700 görücüye çıktı

3 yıl
2,4b
1
3
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IFA 2015: Lenovo Ideacentre AIO 700 görücüye çıktı
 
IFA 2015 kapsamında birçok yeni dizüstü bilgisayar tanıtan Lenovo, hepsi bir arada bilgisayar dünyasını da unutmadı ve Ideacentre AIO 700'ü görücüye çıkarttı.
Kalın çerçeve tercihiyle tasarlandığı görülen Lenovo Ideacentre AIO 700, hepsi bir arada formuyla yer sıkıntısı çeken kişilere hitap ediyor. 24-inç ve 27-inç ekran boyutlarıyla hazırlanan bilgisayar, 24-inç modelde 3840 xx 2160 piksel çözünürlük sunarken, 27-inç model ise Full HD çözünürlük ile geliyor. Ortak olarak maksimum donanımda 6. jenerasyon Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GTX 950A 2GB VRAM grafik birimi, 16GB RAM ve 2TB HDD, 2T HDD + 8GB SSD ya da 192GB SSD depolama birimi gibi detaylar sunan AIO 700, dünyaca ünlü "JBL" imzalı ses sistemiyle de oldukça zengin bir multimedya deneyimi vaat ediyor.
Windows 10 işletim sistemi üzerine kurulan ve Intel RealSense 3D kamera teknolojisiyle Windows 10'un yüz tanıma sistemini kullanabilen Lenovo Ideacentre AIO 700, REACHit, SHAREit, Companion 3.0, PowerDVD, Power2Go, CyberLink YouCam, Dolby Home Theater, McAfee LiveSafe ve Microsoft Office 2013 gibi yazılımlar yüklü olarak geliyor. 24-inç model 1,099$'dan, 27-inç model ise 1,899$'dan başlayan fiyat etiketleriyle Ekim ayında satışa çıkıyor.
IFA 2015: Lenovo Ideacentre AIO 700 görücüye çıktı
 

http://www.ubergizmo.com/2015/09/lenovo-ideacentre-aio-700/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muzaffers 3 yıl
AIO genelde pahalı ama bu kadar da değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@CAN@ 3 yıl
All in one bilgisayarların avantajları güzel.Ama bu ürünün fiyatı fazla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
1900 dolar ile Ali Ağaoğlu'na satarlar artık....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony Xperia Z5 Compact video inceleme "IFA 2015 ön izlenim videosu" 3 yıl Sony Xperia Z5 Premium detaylı inceleme "Dünyada ilk defa Donanım Haber'de" 3 yıl AMD R9 Nano hakkında her şey: En güçlü Mini-ITX ekran kartı 3 yıl MAD MAX Performans testi "GTX 950 ile oyun deneyimi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim