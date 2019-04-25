iFixit’ten Samsung Galaxy Fold incelemesi geldi

Samsung’un katlanabilir amiral gemisinin parçalarına ayrılışını ilk olarak görmesek de iFixit tarafından bunun yapılmasına ilk kez bakıyoruz. Uzmanlar Samsung’un bu yeni kategoride nasıl bir iş çıkardığına yakından bakarak fikirlerini sunuyor.

Cihazın ekranında altta ve üstte yer alan 7mm'lik boşluklardan ötürü bir problem oluşursa, kullanıcı muhtemelen telefonu çöpe atarak daha kârlı bir hamle yapmış olacaktır. Cihazın en pahalı parçası olan esnek ekran, hatırlarsanız iPhone X modeli ve sonrasında da çok yüksek fiyatlara değişiyordu.

iFixit'in pil değişimi için de gereksiz yere uğraştırıcı dediği cihaz, toplamda 10 üzerinden 2 tamir edilebilirlik skoru aldı.

https://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+Fold+Teardown/122600

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

İncelemeye göre, Samsung donanımda mekanik parçaların dayanıklı ve güvenilir olmasına odaklanmış fakat bu odaklanma sırasında ekranın güvenilirliğini riske atan, tartışmalı kararlar almış. Cihazın menteşesinin olduğu kısımlarda, üst ve altta OLED panelin kendisine ulaşılabilen, hatta altı açılabilecek kadar büyük boşluklar bulunuyor.