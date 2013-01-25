I-FlashDriveHD ile platformlar arası dosya aktarma ya da saklama sorunu ortadan kalkıyor





Photofast firması tarafından geliştirilen i-FlashDrive HD ile platformlar arası dosya aktarma ya da saklama sorunu ortadan kalkıyor.

I-FlashDrive HD çok amaçlı bir depolama ve aktarma sistemi. Flaş bellek boyutundaki cihaz ile iOS yüklü cihazlar üzerinde çalıştırılan ücretsiz i-FlashDriveHD uygulaması sayesinde, harici depolama, dosya şifreleme, direk i-FlashDriveHD üzerinden video ve müzik oynatma, ses kaydı, kişi listesini yedek alma veya dosya düzenleme gibi işlemler yapılabiliyor. Cihaz, Windows ve Mac OSX yüklü cihazlardan, iOS yüklü cihazlara direk olarak dosya aktarım işlemini yerine getirebiliyor ya da iOS yüklü cihazlar arasında hiçbir internet bağlantısı olmadan dosya aktarımı yapabiliyor. Apple'ın hem eski hem de yeni bağlantı tiplerini destekleyen cihaz, 4/8/16/32 ve 64GB olmak üzere 5 farklı versiyon halinde geliyor.

18gr gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip olan i-FlashDrive HD, hafıza büyüklüğüne göre $99-$329 fiyat etiketleri ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında oldukça ayrıntılı hazırlanmış olan tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.photofast.tw/products.asp?pid=132

http://www.photofast.tw/products.asp?pid=132