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I-FlashDriveHD ile platformlar arası dosya aktarma ya da saklama sorunu ortadan kalkıyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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I-FlashDriveHD ile platformlar arası dosya aktarma ya da saklama sorunu ortadan kalkıyor

Photofast firması tarafından geliştirilen i-FlashDrive HD ile platformlar arası dosya aktarma ya da saklama sorunu ortadan kalkıyor.
I-FlashDrive HD çok amaçlı bir depolama ve aktarma sistemi. Flaş bellek boyutundaki cihaz ile iOS yüklü cihazlar üzerinde çalıştırılan ücretsiz i-FlashDriveHD uygulaması sayesinde, harici depolama, dosya şifreleme, direk i-FlashDriveHD üzerinden video ve müzik oynatma, ses kaydı, kişi listesini yedek alma veya dosya düzenleme gibi işlemler yapılabiliyor. Cihaz, Windows ve Mac OSX yüklü cihazlardan, iOS yüklü cihazlara direk olarak dosya aktarım işlemini yerine getirebiliyor ya da iOS yüklü cihazlar arasında hiçbir internet bağlantısı olmadan dosya aktarımı yapabiliyor. Apple'ın hem eski hem de yeni bağlantı tiplerini destekleyen cihaz, 4/8/16/32 ve 64GB olmak üzere 5 farklı versiyon halinde geliyor.
 
I-FlashDriveHD ile platformlar arası dosya aktarma ya da saklama sorunu ortadan kalkıyor
18gr gibi oldukça düşük bir ağırlığa sahip olan i-FlashDrive HD, hafıza büyüklüğüne göre $99-$329 fiyat etiketleri ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında oldukça ayrıntılı hazırlanmış olan tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.
http://www.photofast.tw/products.asp?pid=132

http://www.photofast.tw/products.asp?pid=132 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
"Platformlar arası" bir sorun yoktu ki zaten. Sadece IOS tarafında sıkıntı vardı. Android cihazlarda çok kolay aktarılabiliyor. Başlık biraz yanıltıcı olmuş.
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SystemApps 6 yıl
insan yatay tasarlar bu şekilde fırıncı küreğine benzemiş.
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osmanefeozkan 6 yıl
Satışı yasaklanmalı İphone' u aşşağılıyor
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teramit 6 yıl
Vaktiyle sony diye bir firma da sadece kendi standardı olan kartlar kullanırdı ,sonra burnu sürtünce şimdiki cihazlarında sd desteğiyle geliyor.Apple'ında burnu sürtmedikçe böyle ürünlere mahkum gidecek
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raSe34 6 yıl
Emin83
fazla depolama yapanlar 64 gb alır zaten.Bence gereksız.iphone de arttılabilir hafızaya gerek yok herkes ihtiyacına kullanım alışkanlıklarına göre alıyor zaten.

64 gb yetmediği durumlarda napıcaklar? bu kadar basit düşünmeyin. artık arttırabilir hafıza gerektiğini biri Apple'a öğretmeli .
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vamp 6 yıl
iphone da arttırılabilir hafızaya gerek yok. Nasıl olsa 16 gb kullanan ile 64 gb kullananların telefonları fiyat farkı 600 tl vicarında. Yani 48 gb lık bir alan 600 tl ;) En kral sd kart bile o kadar para etmez :)
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Emin83 6 yıl
fazla depolama yapanlar 64 gb alır zaten.Bence gereksız.iphone de arttılabilir hafızaya gerek yok herkes ihtiyacına kullanım alışkanlıklarına göre alıyor zaten.
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nick54 6 yıl
sonunda iphonecularında arttılabilir bir hafızası olacak :D
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WarSaw 6 yıl
Valla buna androidciler değil IOS hapishanesine düşmüş kürek mahkumları sevinsin daha çok ...
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engurlu 6 yıl WarSaw
WarSaw
Valla buna androidciler değil IOS hapishanesine düşmüş kürek mahkumları sevinsin daha çok ...

Pek sevinecekleri bisey degil baksana iphone ne hale gelmis Hilkat Garibesi gibi bisey olmus
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