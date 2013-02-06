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IGB: iPhone'un isim hakkı için Apple ile görüşebiliriz.

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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IGB: iPhone'un isim hakkı için Apple ile görüşebiliriz.

Brezilya Fikri Haklar Enstitüsü tarafından "iPhone" markasının imtiyaz hakkına sahip olduğu geçtiğimiz günlerde kesinleşen ve bir süre önce Android'li "iPhone" telefonlarını satışa sunacağını açıklayan IGB firması, Apple ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Bloomberg'e konuşan IGB'nin başkanı Eugenio Emilio Staub, radikalci olmadıklarını ve her zaman diyaloğa açık olduklarını söyleyerek Brezilya sınırları içerisinde sahip oldukları iPhone'un marka haklarını Apple'a satabileceklerini sinyallerini verdi.

Apple, ikinci nesil iPhone (3G, 2008)'den bu yana Brezilya'da iPhone satışı yapmakta. Ancak Brezilya Fikri Haklar Enstitüsü tarafından "iPhone" markasının imtiyaz hakkının IGB firmasında olduğunun netlik kazanmasından sonra iPhone satışına aynen devam edebilmek için IGB firmasıyla anlaşmaktan başka bir seçeneği kalmamış oldu. Benzer bir durumla Çin'de karşılaşan Apple, Proview Technology isimli firma ile masaya oturmuş ve 60 milyon dolar karşılığında "iPad" isminin Çin'deki kullanım haklarına sahip olmuştu.


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memoseler 6 yıl en beğenilen
Aklıma buradaki video geldi...[Komiktir izlenmesi tavsiye edilir]
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BayıkAt 6 yıl Shady
Shady








Brezilya Fikri Haklar Enstitüsü tarafından "iPhone" markasının imtiyaz hakkına sahip olduğu geçtiğimiz günlerde kesinleşen ve bir süre önce Android'li "iPhone" telefonlarını satışa sunacağını açıklayan IGB firması, Apple ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.


Bloomberg'e konuşan IGB'nin başkanı Eugenio Emilio Staub, radikalci olmadıklarını ve her zaman diyaloğa açık olduklarını söyleyerek Brezilya sınırları içerisinde sahip oldukları iPhone'un marka haklarını Apple'a satabileceklerini sinyallerini verdi.


Apple, ikinci nesil iPhone (3G, 2008)'den bu yana Brezilya'da iPhone satışı yapmakta. Ancak Brezilya Fikri Haklar Enstitüsü tarafından "iPhone" markasının imtiyaz hakkının IGB firmasında olduğunun netlik kazanmasından sonra iPhone satışına aynen devam edebilmek için IGB firmasıyla anlaşmaktan başka bir seçeneği kalmamış oldu. Benzer bir durumla Çin'de karşılaşan Apple, Proview Technology isimli firma ile masaya oturmuş ve 60 milyon dolar karşılığında "iPad" isminin Çin'deki kullanım haklarına sahip olmuştu.



Ya bunlar zaten açlık ve yoksulluk çekiyolar 50 milyon dolara razı olurlar
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DH Misafiri 6 yıl
Jesse James
Dip Not : Forum adabından bir haber 90 doğumlu çoluk çocuk forumu oldu çıktı.

Konuyla alakam yok, fakat merakıma yenik düştüm. 90 doğumlu çoluk çocuk dediğiniz insanlar 23 yaşında, size göre kaç yaşına gelen biri çocukluktan çıkmış sayılmalı? Beni ve forum ahalisini aydınlatırsanız sevinirim.
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CoreXXX 6 yıl
etme kulum birgün bulun hesabı. herkese o benim bu benim derse sonunda onlarada biri bu benim dedi.
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erturk unal 6 yıl
görüş tabi yaa. al çatır çatır paranı.
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multiTYRT 6 yıl



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mustiki212 6 yıl
memoseler
Aklıma buradaki video geldi...[Komiktir izlenmesi tavsiye edilir]http://teamcoco.com/video/conan-highlight-new-apple-ad-the-ipad-mini-has-company

Hhaha..:D minimegamaxhugeetc. :D
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spaydix 6 yıl
kapak olsun apple ben olsam isim hakkının kullanılması için aylık 1 milyar dolar isterim beter olsun hırsız apple
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eL1te 6 yıl spaydix
spaydix

kapak olsun apple ben olsam isim hakkının kullanılması için aylık 1 milyar dolar isterim beter olsun hırsız apple

Aylık 1 milyar dolar olsa telif haklarını çiğner satış yapar, cezasını öder daha ucuza gelir :)

Çin'deki gibi ucuz bir fiyata satar büyük ihtimal bu şirket de.
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myfranco 6 yıl spaydix
spaydix

kapak olsun apple ben olsam isim hakkının kullanılması için aylık 1 milyar dolar isterim beter olsun hırsız apple

Bisikletteki sen misin?
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emre the king 6 yıl spaydix
spaydix
kapak olsun apple ben olsam isim hakkının kullanılması için aylık 1 milyar dolar isterim beter olsun hırsız apple

Ne çaldı senden ?
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Jesse James 6 yıl
memoseler
Aklıma buradaki video geldi...[Komiktir izlenmesi tavsiye edilir]http://teamcoco.com/video/conan-highlight-new-apple-ad-the-ipad-mini-has-company

Harikaydı cidden. Teşekkürler.
"I must buy all of them." [Conan O'Brien]
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ColorTR 6 yıl
Yok görüşemeyecektiniz. Bana da milyon dolarlar verseler, kendi isim hakkım için bile görüşürüm.
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Aklıma buradaki video geldi...[Komiktir izlenmesi tavsiye edilir]
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K.can.tas 6 yıl
Satsınlar isim hakkını
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