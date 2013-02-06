IGB: iPhone'un isim hakkı için Apple ile görüşebiliriz.

Brezilya Fikri Haklar Enstitüsü tarafından "iPhone" markasının imtiyaz hakkına sahip olduğu geçtiğimiz günlerde kesinleşen ve bir süre önce Android'li "iPhone" telefonlarını satışa sunacağını açıklayan IGB firması, Apple ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Bloomberg'e konuşan IGB'nin başkanı Eugenio Emilio Staub, radikalci olmadıklarını ve her zaman diyaloğa açık olduklarını söyleyerek Brezilya sınırları içerisinde sahip oldukları iPhone'un marka haklarını Apple'a satabileceklerini sinyallerini verdi.

Apple, ikinci nesil iPhone (3G, 2008)'den bu yana Brezilya'da iPhone satışı yapmakta. Ancak Brezilya Fikri Haklar Enstitüsü tarafından "iPhone" markasının imtiyaz hakkının IGB firmasında olduğunun netlik kazanmasından sonra iPhone satışına aynen devam edebilmek için IGB firmasıyla anlaşmaktan başka bir seçeneği kalmamış oldu. Benzer bir durumla Çin'de karşılaşan Apple, Proview Technology isimli firma ile masaya oturmuş ve 60 milyon dolar karşılığında "iPad" isminin Çin'deki kullanım haklarına sahip olmuştu.