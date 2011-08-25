IHS tahminlerine göre 2015'e kadar iPad'in pazar payı yüzde 50'nin altına düşecek

Haber Editörü
2010 yılında piyasaya sürdüğü iPad ile tablet devrimini başlatan Apple ilk olmanın verdiği avantajla iki yılda satışlarını katlayarak artırdı. 2011 yılı sonunda iki yıllık toplamda 55 milyon iPad cihazının satılmış olacağı tahmin ediliyor. Son araştırmalar 2011 yılında iPad'in yüzde 61, Android tabletlerin yüzde 30, diğer işletim sistemli tabletlerin ise yüzde 9 oranında paya sahip olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Ancak ilerleyen yıllarda bu denge değişebilir.
Araştırma firması IHS iSuppli önümüzdeki 4 yılda tablet pazarında dengelerin nasıl değişeceğine ilişkin bir rapor yayınladı. Rapora göre 2011 yılında küresel tablet satışları 60 milyona çıkarken 2010 yılındaki 17.4 milyonluk satıştan yüzde 245.9 daha fazla. 2015 yılında ise 275.3 milyon tablet cihazının satılması bekleniyor.
IHS kıdemli yöneticisi Rhoda Alexander şu an tablet pazarında tüm ivmenin Apple ile birlikte olduğunu belirtiyor. Rakiplerin donanım, pazarlama, uygulama ve içerik konularında uygun kombinasyonu yapamaması dolayısıyla iPad ile rekabet edebilmeleri oldukça zor. Ayrıca Apple’ın patent konusundaki hassasiyeti üreticileri de tereddütte bırakıyor.
Raporda Apple'ın 2011 yılında 44.2 milyon iPad satacağı belirtildi. Apple'ın iPad 2 satışında yaşadığı stok sıkıntısı nedeniyle bu rakam aşağıda tutulmuş. Stok sıkıntısının sona ermesiyle sayının daha da fazla olabileceği belirtiliyor.
Apple'ın 2015 yılında ulaşacağı rakam ise 120.1 milyon cihaz. Rapor iPad'in 2011 yılı sonunda yüzde 61 olarak tahmin edilen pazar payı oranının yeni satışlarla yüzde 74'e ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak Apple 2013 de pazar payında düşüş yaşamaya başlayacak ve 2015 yılında yüzde 43.6'ya gerileyecek.
Apple'ın pek çok pazarda payını artırıyor olması satışları da olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca iPhone veya iPad kullanıcılarının sonraki nesil ürünü de satın aldıkları gerçeği Apple'ın ev içi kullanımda bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Apple'ın başarılı pazarlama stratejileri uzun bir süre daha liderliği üstlenmesini sağlayacak.
Rakiplerinin ise beklenenden daha az satış yapmaları gelecek planlarını olumsuz yönde etkiliyor. HP'nin webOS faaliyetlerini rafa kaldırması bunun en büyük örneği. Ancak tüketici talebinde yaşanacak artışla farklı işletim sistemine sahip tabletler de yukarıya doğru ivme kazanmaya başlayacak.
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Androidin en büyük avantajları
açık kaynak kodlu olması nedeniyle her türlü forumda platformda geliştiriciler oluştu hepsi kafasına göre ihtiyaçlara göre geliştirmeler yapabiliyor..çok başarılı geliştiriciler olduğu da bir gerçek..
Açık kaynak kodlu olması nedeniyle neredeyse bütün yeni çıkan apple harici tablet , ufak tabletler (ebayde dealextreme de satılan 80 -100 dolardan başlayan 59039503 adet satan cihazlar hep android. Çekik gözlü çılgın arkadaşlar bunlar içinde uğraşıyor...
ios çok kullanıcı dostu olsada cihazı kişiselleştirmek androidte çok daha kolay...
çok büyük telefon firmaları tercihlerini androidten yana yaparak piyasayı altüst ettiler.
ayrıca windowsun yeni mobil işletim sistemi de görünüşe bakılırsa yarışı kızıştıracak. basit sade ve kullanımı kolay tasarlanmış gibi görünen sistem windowsun pc avantajını da kullanırsa hızlı ilerleme kaydeder...
bütün bunlar hep apple dan götürecektir... piyasada tekti şimdi karşısında çok ciddi rakipler var... cihazları en güçlü ve özellikliydi şimdi karşısındaki rakipler abarttı çift çekirdekler amoled ekranlar v.s.
Steve JOBS şirketten ayrılmadı. CEO'luktan istifa etti. Kendisi halen şirketin yönetim kurulu başkanıdır.
bu yine güzel bir gelişme.. ama bu şekilde sadece gelen evrakları imzalarım gibi bir konuma düşmüş.. yani otomobilin direksiyonu başkasına geçti.. yinede hiç olmamasından iyidir tabiki, fikir aşamasında appleda bulunacaksa ne iş yaptığının önemi olmaz..
ipad kopmple bir ekosistem sunuyor.. itunes ile çok geniş bir müzik ve video arşivine erişiyorsunuz ki gerçekten büyüklüğü artık inanılmaz boyutlara geldi.. uygulama deseniz 400.000 üzerinde uygulama ki gerçekten çok kaliteli yazılmış uygulamar var.. geneli öyle (hepsi değil)... oyun deseniz artık oyun firmalarının yeni gözde platformu ipad! donanımı üreten kişi ile yazılımı üreten kişinin aynı olması ve tüm bunları tek bir çatı altında sorunsuz ve pürüzsüz bir şekilde sunması ipad'i zirveye taşıyan yegane neden.. bugün itibari ile bir tabletten bekleyebileceğiniz ne varsa mükemmel bir şekilde sunan bir paltform olarak diğerlerine nazaran tabiki daha çok tercih ediliyor.. diğerleri çok güçlü donanım sunsada içerisinde birşey yapamadığınız bir donanım ne işe yarar! önemli olan yazılımdır ve donanımın bu yazılımı yeteri performansta sunmasıdır. örneğin ipad 2 için şu anki işlemci hayli hayli yeterli iken içerisine 5GHzlik işlemci taksanız kime ne yararı olabilir? demek istediğim işinizi rahat görüyorsa o işlemci yeterli demektir. geriye yazılım kalıyor ki ios bu konuda hem çok sadece hemde zekice tasdarlanmış..
Ama bundan sonra appleın geleceğinde son 10 yıldaki yenilikçi ve yaratıcı akımları görebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü tüm bunların arkasındaki isim sitiv idi ve o da işi bırakınca geriye sadece sitivin ortaya çıkardığı işi devam ettirmek kaldı geridekilere.. bundan sonra appleın çok fazla yenilik sunacağını yada sunabileceğini zannetmiyorum. tabi önümüzdeki 10 yıllık bir süreçten bahsediyorum. çünkü insan zeki olabilir samsung galaxy sII gibi bir telefon ortaya koyabilirsiniz ama dünyada böyle bir teknoloji ekosistemi oluşturup bir akım yaratmak o telefonu yapan zeka ile aynı değildir..
Yada yalnis başlık ; )