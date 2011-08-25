IHS tahminlerine göre 2015'e kadar iPad'in pazar payı yüzde 50'nin altına düşecek

2010 yılında piyasaya sürdüğü iPad ile tablet devrimini başlatan Apple ilk olmanın verdiği avantajla iki yılda satışlarını katlayarak artırdı. 2011 yılı sonunda iki yıllık toplamda 55 milyon iPad cihazının satılmış olacağı tahmin ediliyor. Son araştırmalar 2011 yılında iPad'in yüzde 61, Android tabletlerin yüzde 30, diğer işletim sistemli tabletlerin ise yüzde 9 oranında paya sahip olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Ancak ilerleyen yıllarda bu denge değişebilir.





Araştırma firması IHS iSuppli önümüzdeki 4 yılda tablet pazarında dengelerin nasıl değişeceğine ilişkin bir rapor yayınladı. Rapora göre 2011 yılında küresel tablet satışları 60 milyona çıkarken 2010 yılındaki 17.4 milyonluk satıştan yüzde 245.9 daha fazla. 2015 yılında ise 275.3 milyon tablet cihazının satılması bekleniyor.





IHS kıdemli yöneticisi Rhoda Alexander şu an tablet pazarında tüm ivmenin Apple ile birlikte olduğunu belirtiyor. Rakiplerin donanım, pazarlama, uygulama ve içerik konularında uygun kombinasyonu yapamaması dolayısıyla iPad ile rekabet edebilmeleri oldukça zor. Ayrıca Apple’ın patent konusundaki hassasiyeti üreticileri de tereddütte bırakıyor.





Raporda Apple'ın 2011 yılında 44.2 milyon iPad satacağı belirtildi. Apple'ın iPad 2 satışında yaşadığı stok sıkıntısı nedeniyle bu rakam aşağıda tutulmuş. Stok sıkıntısının sona ermesiyle sayının daha da fazla olabileceği belirtiliyor.





Apple'ın 2015 yılında ulaşacağı rakam ise 120.1 milyon cihaz. Rapor iPad'in 2011 yılı sonunda yüzde 61 olarak tahmin edilen pazar payı oranının yeni satışlarla yüzde 74'e ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak Apple 2013 de pazar payında düşüş yaşamaya başlayacak ve 2015 yılında yüzde 43.6'ya gerileyecek.





Apple'ın pek çok pazarda payını artırıyor olması satışları da olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca iPhone veya iPad kullanıcılarının sonraki nesil ürünü de satın aldıkları gerçeği Apple'ın ev içi kullanımda bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Apple'ın başarılı pazarlama stratejileri uzun bir süre daha liderliği üstlenmesini sağlayacak.





Rakiplerinin ise beklenenden daha az satış yapmaları gelecek planlarını olumsuz yönde etkiliyor. HP'nin webOS faaliyetlerini rafa kaldırması bunun en büyük örneği. Ancak tüketici talebinde yaşanacak artışla farklı işletim sistemine sahip tabletler de yukarıya doğru ivme kazanmaya başlayacak.