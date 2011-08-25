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IHS tahminlerine göre 2015'e kadar iPad'in pazar payı yüzde 50'nin altına düşecek

7 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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2010 yılında piyasaya sürdüğü iPad ile tablet devrimini başlatan Apple ilk olmanın verdiği avantajla iki yılda satışlarını katlayarak artırdı. 2011 yılı sonunda iki yıllık toplamda 55 milyon iPad cihazının satılmış olacağı tahmin ediliyor. Son araştırmalar 2011 yılında iPad'in yüzde 61, Android tabletlerin yüzde 30, diğer işletim sistemli tabletlerin ise yüzde 9 oranında paya sahip olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Ancak ilerleyen yıllarda bu denge değişebilir.

Araştırma firması IHS iSuppli önümüzdeki 4 yılda tablet pazarında dengelerin nasıl değişeceğine ilişkin bir rapor yayınladı. Rapora göre 2011 yılında küresel tablet satışları 60 milyona çıkarken 2010 yılındaki 17.4 milyonluk satıştan yüzde 245.9 daha fazla. 2015 yılında ise 275.3 milyon tablet cihazının satılması bekleniyor.

IHS kıdemli yöneticisi Rhoda Alexander şu an tablet pazarında tüm ivmenin Apple ile birlikte olduğunu belirtiyor. Rakiplerin donanım, pazarlama, uygulama ve içerik konularında uygun kombinasyonu yapamaması dolayısıyla iPad ile rekabet edebilmeleri oldukça zor. Ayrıca Apple’ın patent konusundaki hassasiyeti üreticileri de tereddütte bırakıyor.

Raporda Apple'ın 2011 yılında 44.2 milyon iPad satacağı belirtildi. Apple'ın iPad 2 satışında yaşadığı stok sıkıntısı nedeniyle bu rakam aşağıda tutulmuş. Stok sıkıntısının sona ermesiyle sayının daha da fazla olabileceği belirtiliyor.

Apple'ın 2015 yılında ulaşacağı rakam ise 120.1 milyon cihaz. Rapor iPad'in 2011 yılı sonunda yüzde 61 olarak  tahmin edilen pazar payı oranının yeni satışlarla yüzde 74'e ulaşabileceğini belirtiyor. Ancak Apple 2013 de pazar payında düşüş yaşamaya başlayacak ve 2015 yılında yüzde 43.6'ya gerileyecek.

Apple'ın pek çok pazarda payını artırıyor olması satışları da olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca iPhone veya iPad kullanıcılarının sonraki nesil ürünü de satın aldıkları gerçeği Apple'ın ev içi kullanımda bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. Apple'ın başarılı pazarlama stratejileri uzun bir süre daha liderliği üstlenmesini sağlayacak.

Rakiplerinin ise beklenenden daha az satış yapmaları gelecek planlarını olumsuz yönde etkiliyor. HP'nin webOS faaliyetlerini rafa kaldırması bunun en büyük örneği. Ancak tüketici talebinde yaşanacak artışla farklı işletim sistemine sahip tabletler de yukarıya doğru ivme kazanmaya başlayacak.  

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sunshines35 7 yıl
2015 de rakipler yetişene kadar tablet netbook gibi kolay ve ucuz bi ürün halini alıcak. Tabi şu an Apple ve Jonathan Ive şimdiden yeni bombasının arge çalışmalarına başlamıştır bile... rakipler de 2025 de yetişirler yeni ürüne..
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Whisper911 7 yıl
Apple şuanda üstün ancak android çok hızlı yayılıyor... 2 sene içindeki ilerlemeye bakınca geleceği görmek çok zor değil...
Androidin en büyük avantajları
açık kaynak kodlu olması nedeniyle her türlü forumda platformda geliştiriciler oluştu hepsi kafasına göre ihtiyaçlara göre geliştirmeler yapabiliyor..çok başarılı geliştiriciler olduğu da bir gerçek..
Açık kaynak kodlu olması nedeniyle neredeyse bütün yeni çıkan apple harici tablet , ufak tabletler (ebayde dealextreme de satılan 80 -100 dolardan başlayan 59039503 adet satan cihazlar hep android. Çekik gözlü çılgın arkadaşlar bunlar içinde uğraşıyor...
ios çok kullanıcı dostu olsada cihazı kişiselleştirmek androidte çok daha kolay...
çok büyük telefon firmaları tercihlerini androidten yana yaparak piyasayı altüst ettiler.
ayrıca windowsun yeni mobil işletim sistemi de görünüşe bakılırsa yarışı kızıştıracak. basit sade ve kullanımı kolay tasarlanmış gibi görünen sistem windowsun pc avantajını da kullanırsa hızlı ilerleme kaydeder...
bütün bunlar hep apple dan götürecektir... piyasada tekti şimdi karşısında çok ciddi rakipler var... cihazları en güçlü ve özellikliydi şimdi karşısındaki rakipler abarttı çift çekirdekler amoled ekranlar v.s.
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Erasmus78 7 yıl
@Batuist
Steve JOBS şirketten ayrılmadı. CEO'luktan istifa etti. Kendisi halen şirketin yönetim kurulu başkanıdır.
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Batuist 7 yıl Erasmus78
Erasmus78

@Batuist

Steve JOBS şirketten ayrılmadı. CEO'luktan istifa etti. Kendisi halen şirketin yönetim kurulu başkanıdır.


bu yine güzel bir gelişme.. ama bu şekilde sadece gelen evrakları imzalarım gibi bir konuma düşmüş.. yani otomobilin direksiyonu başkasına geçti.. yinede hiç olmamasından iyidir tabiki, fikir aşamasında appleda bulunacaksa ne iş yaptığının önemi olmaz..

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abjkli 7 yıl

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theraptorx 7 yıl
Zaman herşeyi gösterecek. Ama tablet piyasasında şu an, Ipad'a kafa tutacak düzgün bir tablet göremiyorum. İleride olur inşallah.
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Rainbow6 7 yıl
olabilir ama cokta altina inmez diyorum sebebi ise tabletlerde kullanilan materyallerin standartlasip fiyati ucuzlarsa daha fazla model ve rakip piyasada olur ... cok fazla dusurmez sebebide o zamana kadar yeni modeller cikaracak mesela bundan sonraki nesilde ben ipadin daha fazla degisecegini dusunuyorum cunku ipad2 yi sadece ilk nesilin eksikleri kapanmis bi cihaz olarak dusunuyorum
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abjkli 7 yıl
.
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OvernightSensation 7 yıl
ee tabi karşısında android ve QNX işletim sistemli tabletler olunca düşecektir elbet düşsünde zaten rakipleri aldı başını gidiyor. gelecek sistem artık QNX ve Android'den yana olacaktır tabletler için.
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detroit21 7 yıl
E dogrudur bi zahmet diger firmalarda tablet yapsinlar
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myfranco 7 yıl
Batuist çok güzel yazmışsın ancak Steve Jobs'in olmayışından bir düşüş olacağını sanmıyorum. Çok ciddi bir beyin takımı ve inanılmaz bir kadroya sahip bir Apple var karşımızda. Eğer Koreliler bile iyi şeyler çıkartıyorsa Apple kesinlikle çıkartır diye düşünüyorum. Ha daha iyisini başkaları yapar, alır onları kullanırız ancak bu saatten sonra Apple'in düşmesi benim gözümde olası gözükmüyor.
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Batuist 7 yıl
Anahtar cümle tam olarak şurası:
Rakiplerin donanım, pazarlama, uygulama ve içerik konularında uygun kombinasyonu yapamaması dolayısıyla iPad ile rekabet edebilmeleri oldukça zor.

ipad kopmple bir ekosistem sunuyor.. itunes ile çok geniş bir müzik ve video arşivine erişiyorsunuz ki gerçekten büyüklüğü artık inanılmaz boyutlara geldi.. uygulama deseniz 400.000 üzerinde uygulama ki gerçekten çok kaliteli yazılmış uygulamar var.. geneli öyle (hepsi değil)... oyun deseniz artık oyun firmalarının yeni gözde platformu ipad! donanımı üreten kişi ile yazılımı üreten kişinin aynı olması ve tüm bunları tek bir çatı altında sorunsuz ve pürüzsüz bir şekilde sunması ipad'i zirveye taşıyan yegane neden.. bugün itibari ile bir tabletten bekleyebileceğiniz ne varsa mükemmel bir şekilde sunan bir paltform olarak diğerlerine nazaran tabiki daha çok tercih ediliyor.. diğerleri çok güçlü donanım sunsada içerisinde birşey yapamadığınız bir donanım ne işe yarar! önemli olan yazılımdır ve donanımın bu yazılımı yeteri performansta sunmasıdır. örneğin ipad 2 için şu anki işlemci hayli hayli yeterli iken içerisine 5GHzlik işlemci taksanız kime ne yararı olabilir? demek istediğim işinizi rahat görüyorsa o işlemci yeterli demektir. geriye yazılım kalıyor ki ios bu konuda hem çok sadece hemde zekice tasdarlanmış..
Ama bundan sonra appleın geleceğinde son 10 yıldaki yenilikçi ve yaratıcı akımları görebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü tüm bunların arkasındaki isim sitiv idi ve o da işi bırakınca geriye sadece sitivin ortaya çıkardığı işi devam ettirmek kaldı geridekilere.. bundan sonra appleın çok fazla yenilik sunacağını yada sunabileceğini zannetmiyorum. tabi önümüzdeki 10 yıllık bir süreçten bahsediyorum. çünkü insan zeki olabilir samsung galaxy sII gibi bir telefon ortaya koyabilirsiniz ama dünyada böyle bir teknoloji ekosistemi oluşturup bir akım yaratmak o telefonu yapan zeka ile aynı değildir..
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emregök 7 yıl
Uyanık calışma olmuş zaten pazar genislecek
Yada yalnis başlık ; )
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