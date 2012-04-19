I-O Data, 64 GB'a kadar kapasite sunan yeni USB 3.0 bellekler hazırladı: TB-3X

I-O Data, veri depolama çözümlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. I-O Data'nın, 23.1 mm x 59.8 mm x 8 mm ebatlarında metal tasarıma sahip TB-3X serisi USB 3.0 bellekleri, 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere dört farklı kapasitede hazırlanmış.



Saniyede 75 MB'a varan okuma ve 25 MB'a varan yazma hızlarına ulaşabilen USB 3.0 bellekler altın, gümüş ve kırmızı renk seçeneğiyle geliyor. Bir yıllık garanti kapsamında satışa sunulmaları planlanan belleklerin fiyatları ise şu şekilde;



8 GB: 36.6$

16 GB: 65$



32 GB: 121$

64 GB: 194.4$

