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I-O Data, 64 GB'a kadar kapasite sunan yeni USB 3.0 bellekler hazırladı: TB-3X

7 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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I-O Data, veri depolama çözümlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. I-O Data'nın, 23.1 mm x 59.8 mm x 8 mm ebatlarında metal tasarıma sahip TB-3X serisi USB 3.0 bellekleri, 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere dört farklı kapasitede hazırlanmış.
Saniyede 75 MB'a varan okuma ve 25 MB'a varan yazma hızlarına ulaşabilen USB 3.0 bellekler altın, gümüş ve kırmızı renk seçeneğiyle geliyor. Bir yıllık garanti kapsamında satışa sunulmaları planlanan belleklerin fiyatları ise şu şekilde;
8 GB: 36.6$
16 GB: 65$
32 GB: 121$
64 GB: 194.4$

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1963bursa 7 yıl
Bir çok firma 64GB'den büyük flash bellek üretmediğinden 64Gb ların genel oturmakta olduğu 59$ ın üstü fiyatları pek görmüyorduk, haberi görünce bir an için eskilere döndüm.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Halen haberde geçen fiyatlarda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum.
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OverClocK1ng 7 yıl
Gülmekten kırıldım ya. Herkes bir yorum yazmış, kimse dikkat etmemiş.
Flash'ın üzerinde tote bag yazıyor.
Töte bak töte.


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marseltalon 7 yıl
Bellek (2.3 cm) geniş miş.Yani laptoplarda takıldığı zaman 2. usb portunun direk öldürüyor yani aparatsız takılmaz.Fiyatıda pahalıymış yani bu fiyatlardan alan kişiyle tanışmak isterim.Demek istediğim 105 liraya Team X101 32 gb usb 3.0 alırıp ki alacağım 120 mb okuma ve 70 mb yazma hızları var kat kat daha iyi.
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E_Aydin35 7 yıl
Bİraz daha fiyatlar yerli yerine otursa indirimler, fırsatlar yapılsa hiç alınmıyıcak değil yani, gerçekden günümüzün geldiği son kokta oyunlar,filmler,programlar büyük boyutlar taşıyor ve beklemeye gelemiyoruz..:)
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Buradaki fiyatlarda bir hata olmalı, 32 GB usb3 bellekler 29 dolar. amazon.com/...
16 GB usb3 lerinse alayı 19 dolar.
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hacı.basat 7 yıl
Geçen ay 18 liraya 16 GB usb2 Hızlı bellek aldım, burada 16 gb usb3 64 dolar yazıyor.. :S
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1963bursa 7 yıl
64 GB usb alacağına 30$ daha koyup, 256 GB SSD alınır.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
127 dolara 128 GB SSD satıyorlar, herif 200 dolardan piyasaya 64 GB flash bellekle girmeye çalışıyo...
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kingofdark 7 yıl
benim usb bellek stabil hızda 28 mb yazma hızı var bumu usb 3.0
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ultra_storm 7 yıl
Çok pahalı ya.
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