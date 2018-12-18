iOS 12.1.2 güncellemesi ile ülkemizdeki bazı yeni iPhone modellerinin bağlantı sorunu giderildi

Kısa bir süre önce iOS 12.1.1 güncellemesini yayınlayan Apple, ortaya çıkan iki yeni sorun sonrasında iOS 12.1.2 güncellemesini kullanıma sundu. Güncellemede ülkemizdeki hücresel bağlantı sorunu da gideriliyor.

iOS 12.1.2 neler sunuyor?

Bir süredir ülkemizde iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin sinyal kalitesi ile ilgili şikayetler geliyordu. Sinyal probleminin yazılım kaynaklı olduğu tahminleri yapılırken iOS 12.1.2 güncellemesi de bunu doğrular nitelikte oldu.

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Güncelleme ile iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin yaşadığı sinyal kalitesi sorunu gideriliyor. Ayrıca yeni iPhone modellerinde eSIM aktivasyonu yaparken ortaya çıkan problem de güncelleme ile giderilmiş durumda.

Diğer taraftan Qualcomm’un Çin’de belirli iPhone modellerinin satışını yasaklatmasına sebep olan dokunarak uygulamaları yönetmek konusundaki patent ihlalinin bu güncellemede ortadan kaldırılması bekleniyordu. Bununla ilgili şimdilik gelişme yok gibi.