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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 12.1.2 güncellemesi ile ülkemizdeki bazı yeni iPhone modellerinin bağlantı sorunu giderildi

Ülkemizde bazı iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin bir süredir yaşadığı sinyal kalitesi problemi nihayet çözülüyor. iOS 12.1.2 güncellemesi ile detaylar haberimizde.
5 ay
23,4b
1
31
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce iOS 12.1.1 güncellemesini yayınlayan Apple, ortaya çıkan iki yeni sorun sonrasında iOS 12.1.2 güncellemesini kullanıma sundu. Güncellemede ülkemizdeki hücresel bağlantı sorunu da gideriliyor.

iOS 12.1.2 neler sunuyor?

Bir süredir ülkemizde iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin sinyal kalitesi ile ilgili şikayetler geliyordu. Sinyal probleminin yazılım kaynaklı olduğu tahminleri yapılırken iOS 12.1.2 güncellemesi de bunu doğrular nitelikte oldu.

Ayrıca Bkz. "Tesla’nın önemli tasarımcısı Apple’a transfer oldu"

Güncelleme ile iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin yaşadığı sinyal kalitesi sorunu gideriliyor. Ayrıca yeni iPhone modellerinde eSIM aktivasyonu yaparken ortaya çıkan problem de güncelleme ile giderilmiş durumda.

Diğer taraftan Qualcomm’un Çin’de belirli iPhone modellerinin satışını yasaklatmasına sebep olan dokunarak uygulamaları yönetmek konusundaki patent ihlalinin bu güncellemede ortadan kaldırılması bekleniyordu. Bununla ilgili şimdilik gelişme yok gibi.

 

https://bgr.com/2018/12/17/ios-12-1-2-download-release-iphone-ipad/ Yorum Yaz
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MrKattchup 5 ay en beğenilen
İster sevin ister sevmeyin adamlar yerelde bile herhangi bir sorunu es geçmiyorlar bence takdir edilesi bir durum. E yapmak zorunda zaten diyen de olacaktır fakat biliyoruz ki yapmayı boşverin yakınından bile geçemeyen firmalar var.
İster sevin ister sevmeyin adamlar yerelde bile herhangi bir sorunu es geçmiyorlar bence takdir edilesi bir durum. E yapmak zorunda zaten diyen de olacaktır fak...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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Acht 5 ay
sonunda düzeldi simdi gidip alayim 11.000 TL ye
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ironman 5 ay
Birde Bizim Samsung S9+ larada gelseydi yeni yazılım bağlantı sorunu yaşıyorum aylardır..
Servis güncelleme yaptık deyip geri yolluyor.
Yada cihazdan kurtulacaz
Birde Bizim Samsung S9+ larada gelseydi yeni yazılım bağlantı sorunu yaşıyorum aylardır..Servis güncelleme yaptık deyip geri yolluyor.Ya...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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1 Avatar
Karres 5 ay
Apple neden böyle yapıyorsun
Her güncellenmeyle yeni sorunlar çıkıyor
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smart1978 5 ay
Samsung Huawei bu sekilde de kopyalasa kimse yadirgamaz hani ...
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SirrealsQ 5 ay
21 eylülden beri türkiyede iPhone XS kullanıyorum Turkcell de LTE veya hücresel şebekede bir sorun yaşamadım .
Güncelledim ama bir farklılık göremedim.
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notropil 5 ay SirrealsQ
cihazınızı nerden almıştınız.
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func0 5 ay
iphone sağolsun 11 gb depolama alanı ile sınırladığı için her güncelleme öncesi uygulama silmek zorunda kalıyorum gerçekten bu işten çok sıkıldım Apple'i savunmak hiç bir neden kalmadı benim için.
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WaylandIZMIR 5 ay
iphone 8 plus ios 11 kullanıyorum kafam rahat. ne 12 ne 13 hiç bir şekilde güncellemeyeceğim. nasıl olsa yavaşlatıp rezil edecekler. ios 11 de ilk günkü hızla devam etmeyi planlıyorum.
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dr20mouse 5 ay
Eeeee normal Qualcomm kullanmadıkları sürece daha çok şebeke sorunları yaşayacaklar. Mümkünse Apple birde LG'nin oled ekranlarını da kullansın bir zahmet kullanıcılar belki yedikleri okkalı kazığı hissederler
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veteriner69 5 ay
Peki Ekrem71 bu bağlantı sorunu probleminden hiç bahsetti mi?
Hiç haberini yaptı mı?
Tahminimce hayır, çünki kendisi bir Apple fanatiği.
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12 Angry Men 5 ay
İphone'u eleştirsem de artı alsam.
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darkmet86 5 ay
Ne antenmis iphone4 den beri ayni sorun var ??
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ironman 5 ay
Birde Bizim Samsung S9+ larada gelseydi yeni yazılım bağlantı sorunu yaşıyorum aylardır..
Servis güncelleme yaptık deyip geri yolluyor.
Yada cihazdan kurtulacaz
2 Yanıt Yanıtla +12
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Deswaaa 5 ay ironman
Note 4 şebeke sorunu yüzün den kaç kere verdim yapamadılar en sonunda iphone 7 aldım kurtuldum ömürlük kullanıcam
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intel7mix 5 ay ironman
O kadar para say bu tarz sorunlar yaşa resmen firmanın ayıbı.
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