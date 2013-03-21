iOS 6.1.3, yeni bir güvenlik sorununu beraberinde getirdi

Apple'ın hafta başında yayınladığı iOS 6.1.3 güncellemesi kilit ekranının aşılması gibi önemli bir güvenlik sorununu da beraberinde getirdi.





Kullanıcı verilerine kolaylıkla erişebilme imkanı veren bu güvenlik açığının temelinde acil aramalarda yer verilen sesli kontrol sistemi yatıyor. Video'da da görüldüğü üzere, sesli kontrol sistemi üzerinden başlatılan acil arama sırasında SIM kart yuvasını yerinden çıkartmak kullanıcı verilerine erişmek için yeterli oluyor.





Siri'nin aktif olmadığı iPhone 4S ve iPhone 4'leri tehdit eden bu güvenlik sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.







http://appadvice.com/appnn/2013/03/new-lock-screen-bug-in-ios-6-1-3-affects-the-iphone-4