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iOS 6.1.3, yeni bir güvenlik sorununu beraberinde getirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS 6.1.3, yeni bir güvenlik sorununu beraberinde getirdi
Apple'ın hafta başında yayınladığı iOS 6.1.3 güncellemesi kilit ekranının aşılması gibi önemli bir güvenlik sorununu da beraberinde getirdi.

Kullanıcı verilerine kolaylıkla erişebilme imkanı veren bu güvenlik açığının temelinde acil aramalarda yer verilen sesli kontrol sistemi yatıyor. Video'da da görüldüğü üzere, sesli kontrol sistemi üzerinden başlatılan acil arama sırasında SIM kart yuvasını yerinden çıkartmak kullanıcı verilerine erişmek için yeterli oluyor.

Siri'nin aktif olmadığı iPhone 4S ve iPhone 4'leri tehdit eden bu güvenlik sorunu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.  
 


http://appadvice.com/appnn/2013/03/new-lock-screen-bug-in-ios-6-1-3-affects-the-iphone-4 Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen
Telefonum başka birinin / hırsızın eline geçtikten sonra verime ulaşsa nolacak. Telefona yanarım önce.
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DH Misafiri 6 yıl
şu lanet olası 6.1.3 lelbrk çıksında yemişim külüt ekrananı...
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enginse 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

şu lanet olası 6.1.3 lelbrk çıksında yemişim külüt ekrananı...

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Doanc4n 6 yıl
Bu çıkan haberlerin çoğu benim neden başıma gelmiyor. Yoksa özel çaba mı safrediyorsunuz bu tür haberler üretmek için.
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multiTYRT 6 yıl
Doğrusur fakat bir açık bulmak için fazla kasıyorlar bence, bu kadar kasmaya gerek yok.
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Masdera 6 yıl
Yarın 6.1.4 ve yeni güvenlik açığı. Ertesi gün 6.1.5 ve başka bir şey vs vs vs. Bakalım kaça kadar gidicez
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KinZhull 6 yıl
6.1.3 ün ne anlamı kaldı
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
6.1.3 e gecmemistim
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balcis 6 yıl
bilinmesi bilinmemesinden iyidir. yamarlar gider.
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UyGaR___ 6 yıl
Yeni güncelleme ile yine bu açığı kapatıp harita güncellemesi verirler, olur biter. İlla ios7 ye saklıyacak her şeyi.
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tolgabjk 6 yıl
6.1.4 cikar yarin öbür gün
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Umutcan 6 yıl
Telefonum başka birinin / hırsızın eline geçtikten sonra verime ulaşsa nolacak. Telefona yanarım önce.
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