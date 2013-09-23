iOS 7 cihazlar üzerinde herkesin güldüğü en iyi fotoğrafı veren Perfect Shot uygulaması güncellendi

iOS 7 işletim sistemine özel olarak kullandığı yeni bir teknolojiyle iPhone, iPod Touch ve iPad cihazlar ile karenin içerisinde yer alan herkesin güldüğü en iyi fotoğrafları sağlayabilen Perfect Shot isimli uygulama, 1.1 sürümüne güncelledi.

Özellikle grup fotoğrafları hedef alınarak hazırlanan Perfect Shot, özel algoritması ile kare içerisinde yer alan kişilerin suratlarını algılıyor ve herkesin güldüğü sırada fotoğrafı çekerek ortaya en iyi sonucu çıkartabiliyor. 1.1 güncellemesi ile çok ciddi oranda kararlılık geliştirmesine kavuştuğu belirtilen uygulama, yüz algılama tarafında da bazı performans yenilikleri içeriyor. Otomatik döndürme fonksiyonu da artık daha iyi yönetim seçenekleri sunabilen Perfect Shot, sadece iOS 7 işletim sistemine sahip cihazlar ile çalışabiliyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Perfect Shot fotoğraf uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id705661027?mt=8