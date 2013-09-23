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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 cihazlar üzerinde herkesin güldüğü en iyi fotoğrafı veren Perfect Shot uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS 7 cihazlar üzerinde herkesin güldüğü en iyi fotoğrafı veren Perfect Shot uygulaması güncellendi
iOS 7 işletim sistemine özel olarak kullandığı yeni bir teknolojiyle iPhone, iPod Touch ve iPad cihazlar ile karenin içerisinde yer alan herkesin güldüğü en iyi fotoğrafları sağlayabilen Perfect Shot isimli uygulama, 1.1 sürümüne güncelledi.
Özellikle grup fotoğrafları hedef alınarak hazırlanan Perfect Shot, özel algoritması ile kare içerisinde yer alan kişilerin suratlarını algılıyor ve herkesin güldüğü sırada fotoğrafı çekerek ortaya en iyi sonucu çıkartabiliyor. 1.1 güncellemesi ile çok ciddi oranda kararlılık geliştirmesine kavuştuğu belirtilen uygulama, yüz algılama tarafında da bazı performans yenilikleri içeriyor. Otomatik döndürme fonksiyonu da artık daha iyi yönetim seçenekleri sunabilen Perfect Shot, sadece iOS 7 işletim sistemine sahip cihazlar ile çalışabiliyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Perfect Shot fotoğraf uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id705661027?mt=8 Yorum Yaz
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