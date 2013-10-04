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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7 uyumlu Twitter istemcisi Twitterrific 5, 64-bit işlemci desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS 7 uyumlu Twitter istemcisi Twitterrific 5, 64-bit işlemci desteğiyle güncellendi
Apple'ın yakın zamanda resmen kullanıma sunduğu iOS 7 işletim sistemiyle uyumlu bir yapıda hazırlanan ve Twitter’ın kendi uygulamasına başarılı bir alternatif oluşturan alternatif istemci Twitterrific 5, 64-bit işlemci desteğiyle 5.5.1 sürümüne güncellendi.
Kullanıcılara hem iPad hem de iPhone ve iPod Touch gibi cihazları üzerinde Twitter servisine bağlanma, yeni yazılar yazma, direkt mesaj gönderme ve zaman tünelinin iCloud ya da Tweet Marker üzerinden yedeklenmesi noktasında faydalı özellikler sunan, farklı resim servislerini destekleyen ve geniş arama özellikleri ile kontrol seçenekleri sunabilen Twitterrific 5, yayınlanan 5.5.1 sürümüyle 64-bit işlemci taşıyan cihazlara (iPhone 5S) destek vermeye başlamış durumda. Ayrıca birçok performans iyileştirmesine, tema değişimlerine özel yumuşak geçiş efektlerine, yan menüler için dokunmatik tepki geliştirmelerine ve tema renklerinde düzeltmelere kavuşan uygulama, kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda birçok hatadan da kurtularak artık çok daha stabil çalışabiliyor.
5,49 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Twitterrific 5 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id580311103?mt=8 Yorum Yaz
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speedman 6 yıl
Daha mı hızlı tweet atıyormuş
1 Yanıt Yanıtla +2
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seven44 6 yıl speedman
speedman

Daha mı hızlı tweet atıyormuş

ışık hızından daha hızlı atıyo :)
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