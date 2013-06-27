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iOS 7'li cihazlar kafa hareketleriyle kontrol edilebilecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,2b
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88
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS 7'li cihazlar kafa hareketleriyle kontrol edilebilecek
Fiziksel engeli olan kullanıcıların iPhone, iPad ve iPod Touch'ı daha rahat bir şekilde kullanabilmesi için iOS'un Erişilebilirlik seçeneklerini olabildiğince geniş tutan Apple, iOS 7'nin 2. betasında kafa hareketleriyle kontrole izin vermeye başladı.

iOS 7 beta 2 sürümüne sahip olan cihazın Ayarlar uygulamasındaki Erişilebilirlik menüsü altından aktif edilebilen bu özellik sağa veya sola yapılan kafa hareketleriyle çeşitli işlevlerin yerine getirilmesine imkan veriyor. Söz konusu işlevler arasında ise, temel kullanım işlevleri olarak nitelendirebileceğimiz, kaydırma, tıklama ve ana ekran butonunun işlevleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, kafa hareketleriyle bildirim merkezini ve uygulama geçiş ekranını açmak; Siri'yi etkinleştirmek ve ses ayarlarını değiştirmek de mümkün.

Kamera ve sensörler aracılığıyla çalışan bu erişilebilirlik seçeneğinin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz. 

http://9to5mac.com/2013/06/26/ios-7-includes-ability-to-control-your-iphone-or-ipad-using-head-movements/ Yorum Yaz
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gduman 6 yıl en beğenilen
yahu bunu samsungdan aldı diyen var... arkadaş siz gördüğünüzüde mi anlamıyorsunuz? Burdaki olayın samsung'un yaptığı ile alakası yok. Apple'ın koydugu bu özellik herkes için değil zaten, amaç samsungdaki gibi sayfaları kafayla aşağı yukarı çıkarmakta değil. amaç engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak!
yahu bunu samsungdan aldı diyen var... arkadaş siz gördüğünüzüde mi anlamıyorsunuz? Burdaki olayın samsung'un yaptığı ile alakası yok. Apple'ın koydugu bu özel...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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Nightmare70 6 yıl
Kadirhan96
Eskiden samsung apple dan çekerdi. Bu günleri görmek te varmış

Arkadaş başka ne yapabilir ki afedersin farklı bir yeri ile mi kontrol etsin adam ? Yani yorumları anlamıyorum ki o zaman ilk multitouch telefonu Apple yaptı kimse dokunarak kullanılan telefon yapmasın çünkü Apple'ı kopyalamış olur böyle bir şey demek mümkün mü mantıklı mı ?
Kadirhan96Eskiden samsung apple dan çekerdi. Bu günleri görmek te varmışArkadaş başka ne yapabilir ki afedersin farklı bir yeri ile m...
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kged 6 yıl
Kollarını rahat kullanamayan arkadaşlarımız için geliştirilmiş bir özellik. Samsung hava için çıkartıyor. Apple fayda için. Ben ekrana bakmadığımda videonun durması benim için bir anlam ifade etmiyor. Ama engelli bir arkadaşımın keyifle bir cihazı kullanabilmesi benim için çok şey ifade ediyor.
Kollarını rahat kullanamayan arkadaşlarımız için geliştirilmiş bir özellik. Samsung hava için çıkartıyor. Apple fayda için. Ben ekrana bakmadığımda videonun dur...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Guest-323E4D72D 6 yıl
yakında samsungta çalar appledan :))
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Nerevarine 6 yıl Guest-323E4D72D
CakirAkinSen

yakında samsungta çalar appledan :))

Aynen, Samsung yaptı başaramadı, Apple yaptı başardı, Samsung çalar.
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umut_baris 6 yıl
kged
Kollarını rahat kullanamayan arkadaşlarımız için geliştirilmiş bir özellik. Samsung hava için çıkartıyor. Apple fayda için. Ben ekrana bakmadığımda videonun durması benim için bir anlam ifade etmiyor. Ama engelli bir arkadaşımın keyifle bir cihazı kullanabilmesi benim için çok şey ifade ediyor.

Vay, Apple kullanıcıları yardımsever olmuş.
Madem bu kadar yardımseversiniz gidin engelli kardeşlerimize de bu imkanları sağlayın. Onlara da tablet telefon alın. Sadece satın almakla olmuyor bu işler.
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butze 6 yıl
Gelişmeye devam iOS
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kmww 6 yıl
apple sağolsun telefonumu kullanamıyorum şu anda. 3 kere home tuşu da işe yaramıyor. kilitli ekranda kaldım bir türlü iptal edemiyorum
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savaskursun 6 yıl
Çok düzgün çalışıyor, kapatmak için 3 kere home tuşuna basın.
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alvarez 6 yıl
Sactionex
teknologi
Yandex Ben bulamadım bu özelliği erişebilirlikte.. bilen arkadaşların yardımını bekliyorum.
bende bulamadım
ayarlar-genel-erişilebilirlik-anahtarla denetim

arkadaş nerden açtım ya bundan kurtulmanın yolu yok mu sakın denemeyin
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multiTYRT 6 yıl
Açmanızı önermem
Örneğin sadece kafa ile home button olsaydı olurdu fakat o tuş denetimini açmanız gerekli. Onu yakalamak da beceri oyunu gibi resmen
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cceviz 6 yıl
iyi amacı kötü amacımı var kardeşim bu işin. elmacılar da kendini amma avutuyor. ortada bir yenilik varsa ve daha önce bunu başkası yaptıysa o fikir benim için ne yenikilçidir ne de etkileyicidir. bu işlevi isteyen istediği amaçla kullanır. samsungun bu özelliğini şuan engelli insanlar kullanamıyor sanki.
ayrıyetten samsung veya google da zamanında apple dan çalıntılar yaptı ama önemli olan bunu kabullenebilmek. körü körüne fanatik olmamak gerekir ama apple ın yenikilkçi karekterini yitirdiği ve samsungun artık daha yenilikçi olduğu da bariz birşey.
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timescape 6 yıl
gduman
yahu bunu samsungdan aldı diyen var... arkadaş siz gördüğünüzüde mi anlamıyorsunuz? Burdaki olayın samsungun yaptığı ile alakası yok. Appleın koydugu bu özellik herkes için değil zaten, amaç samsungdaki gibi sayfaları kafayla aşağı yukarı çıkarmakta değil. amaç engelli insanların hayatlarını kolaylaştırmak!

samsungun aynı amaçla yapamadığından emin değiliz ama değilmi...
bu iki firmaya uzay gemisi yap deseler ikisi de işlevsel olarak %50 birbirine benzeyen gemiler yapacaktır değil mi ...
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DH Misafiri 6 yıl
eskiden gülmek icin mizah dergileri alirdim. Su aralar teknoloji yorumcularin yazilarini okuyarak keyif aliyor gülüyorum. Gercekten hepiniz cok matraksiniz. Sizde bu kafa varken bunlar daha cok mali götürür. Fancilik funculuk. Biri gercegi dahi yazsa eksi basacak kadar sarhos olmussunuz. Ipfonun ciktigi tarihten 3 hatta 4 yila kadar yenilikci oldugu tartisilmaz oldugu dogrudur. Amam gelgelelim son bir iki seneye yaptigi bisey yok. Herseyi geriden takip ediyor. Gelismeyen bi program uygulamayi bak gördünüz mü zaten bu uygulama yaramaz is görmez diye yorum yapiyor yarayaninda basina I koyarak hemde özel bir basin toplantisiyla bize kakaliyor ibulut ikumanda iuyut ninni de yavrum ninni
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Mr. Lawyer 6 yıl
Cidden agiza alinmayacak seyler soylemek istiyorum bazilariniza. Bu kadar anlama problemi yasar insanlar, ozellik her apple kullanicisi dusunulerek tasarlanmamis ki, engelli kardeslerimize hazirlanmis; hayir nasil okuyorsunuz? Apple engelli kardeslerimiz icin uzun zamandir cesitli gelistirmeler yapiyor erisilebilirlik sekmesinde goruyorum.
Eget bu ozelligi calintidir seklinde lanse eden bir samsungla karsilasirsam bunun uzerinden kitlelere seslenen bir samsung gorursem evimde kullandigim her samsung urunu bir bir cikaririm. Yapmayin artik ya yarismakla yok bizden caldiniz bizden aldiniz diyerek garip bir yere gidiyorsunuz. Ve nedense hic anlamadigim seyde her apple basliginin altinda bizden caldiniz kaziklaniyorsunuz enayisiniz vs.. diyen samsung kullanicilari goruyorum. Noluyor ya ?
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