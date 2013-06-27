iOS 7'li cihazlar kafa hareketleriyle kontrol edilebilecek

Fiziksel engeli olan kullanıcıların iPhone, iPad ve iPod Touch'ı daha rahat bir şekilde kullanabilmesi için iOS'un Erişilebilirlik seçeneklerini olabildiğince geniş tutan Apple, iOS 7'nin 2. betasında kafa hareketleriyle kontrole izin vermeye başladı.





iOS 7 beta 2 sürümüne sahip olan cihazın Ayarlar uygulamasındaki Erişilebilirlik menüsü altından aktif edilebilen bu özellik sağa veya sola yapılan kafa hareketleriyle çeşitli işlevlerin yerine getirilmesine imkan veriyor. Söz konusu işlevler arasında ise, temel kullanım işlevleri olarak nitelendirebileceğimiz, kaydırma, tıklama ve ana ekran butonunun işlevleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, kafa hareketleriyle bildirim merkezini ve uygulama geçiş ekranını açmak; Siri'yi etkinleştirmek ve ses ayarlarını değiştirmek de mümkün.





Kamera ve sensörler aracılığıyla çalışan bu erişilebilirlik seçeneğinin nasıl çalıştığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

http://9to5mac.com/2013/06/26/ios-7-includes-ability-to-control-your-iphone-or-ipad-using-head-movements/