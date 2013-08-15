iOS 7'nin tasarım rüzgarı yeni iCloud.com'u da etkiledi

Apple’ın iOS 7 ile birlikte uygulamaya başladığı modern / sade tasarım anlayışı yavaş yavaş firmanın ürünlerinde kendini göstermeye başladı.

Kendi internet sayfasını benzer tasarım anlayışla güncellemeye başlayan firma, şu anda beta sürecinde olan yeni iCloud.com’da da bu yönde revizyona gitti. Yeni tasarımda Mail, Rehber, Takvim gibi uygulamalar, yeni tasarımdan etkilenirken; iCloud için iWork yazılımlarında eski tasarım çizgisi şimdilik korunmakta.

Yeni tasarım anlayışının OS X Mavericks’den sonra gelecek olan OS XI’de de kullanılması bekleniyor.