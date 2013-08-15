Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7'nin tasarım rüzgarı yeni iCloud.com'u da etkiledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
678
1
11
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 7'nin tasarım rüzgarı yeni iCloud.com'u da etkiledi
Tam Boyutta Gör

Apple’ın iOS 7 ile birlikte uygulamaya başladığı modern / sade tasarım anlayışı yavaş yavaş firmanın ürünlerinde kendini göstermeye başladı.

Kendi internet sayfasını benzer tasarım anlayışla güncellemeye başlayan firma, şu anda beta sürecinde olan yeni iCloud.com’da da bu yönde revizyona gitti. Yeni tasarımda Mail, Rehber, Takvim gibi uygulamalar, yeni tasarımdan etkilenirken; iCloud için iWork yazılımlarında eski tasarım çizgisi şimdilik korunmakta.

Yeni tasarım anlayışının OS X Mavericks’den sonra gelecek olan OS XI’de de kullanılması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
balcis 6 yıl
en geç mavericks sürümlü mac alıp bir daha da güncellememek lazım, gitti canım güzel tasarım, içine s*acaklar mac'lerin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tohr 6 yıl
Çok hoş olmuş. beta.icloud.com üzerinden deneyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THESTER 6 yıl
Apple'ı eleştirmek için eleştiriyorsunuz arayüz bence çok şık ben hayran kaldım açıkçası
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Istanbullu Einstein 6 yıl
İos 8de inşallah şu tasarım değişir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatih_h 6 yıl
Yine geldi tipini .... ikonları
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gduman 6 yıl
Haber hatali/eksik. iCloud.com da henuz bir degisiklik yok tasarim anlaminda, yukardaki goruntu beta.icloud.com'a ait.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 6 yıl
Yeni ikonlar ve yazı stilini hiç beğenmiyorum.Böyle devam ederse eğer muhtemelen gidebildiğim kadar iOS 6 ile gideceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sportakal 6 yıl gduman
gduman
Haber hatali/eksik. iCloud.com da henuz bir degisiklik yok tasarim anlaminda, yukardaki goruntu beta.icloud.com'a ait.

"şu anda beta sürecinde olan yeni iCloud.com’da da bu yönde revizyona gitti."

Belirtilmiş beta olduğu. Eksik değil yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrHxor 6 yıl
Notların simgesi olmamış. Ama Apple yaparsa vardır bi bildiği.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Wi Fi +18 Johan Elmander +18 caneycaney +15 WB +15 justruth +13 ecs_elite_group +13 javaprof +12 deoks +12 Askaparta +11 khytr89 +10
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
678 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, uygulama haber ve
3 etiket daha ios Apple icloud
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mesut Çevik ile Canlı TEKRAR YAYIN "Soru-Cevap Seansı" 6 yıl Transcend JetFlash 780 video inceleme "210MB/saniye hız sunan yüksek performanslı USB 3.0 bellek" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim