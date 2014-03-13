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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS destekli PhotoFusion bugün için ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,7b
1
4
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS destekli PhotoFusion bugün için ücretsiz yapıldı
ProCam 2 ve Stackable gibi uygulamaların geliştirici Samer Azzam tarafından iOS 6 üstü iPhone ve iPod Touch için hazırlanan fotoğraf temelli PhotoFusion, bugün için ücretsiz yapıldı.
Masaüstü yazılımlarının gücünü kişilerin cebine getirerek bünyesinde 15 farklı gelişmiş düzenleme aracı barındıran PhotoFusion, katman temelli çalışma desteği veriyor bu sayede oldukça farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Katmanlar için 17 harmanlama modu sunan uygulama, JPEG / PNG / GIF ve TIFF formatlarında iç / dış aktarma yapabiliyor, 20 filtre ve 18 doku seçeneğini hızlı bir şekilde fotoğraflar üzerine uygulayabiliyor ve son olarak gelişmiş seçim araçlarıyla bölgesel düzenlemelere izin veriyor.
Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan PhotoFusion uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.  
iOS destekli PhotoFusion bugün için ücretsiz yapıldı

https://itunes.apple.com/tr/app/id549470976?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nemesis 3 yıl
Arkadaslar photofusion gibi fotograflari freemode olarak detayli kesebildigimiz bir program biliyor musunuz?
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nemesis 3 yıl
Bu uygulamayi cok kullaniyodum. Telefonumu degistirince silindi. Tekrar aradigimda bulamiyorum. Nasil yukleyebilirim bunu tekrar?
1 Yanıt Yanıtla
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Barni Moloztaş 3 yıl nemesis
nemesis
Bu uygulamayi cok kullaniyodum. Telefonumu degistirince silindi. Tekrar aradigimda bulamiyorum. Nasil yukleyebilirim bunu tekrar?

Kaldırılmıştır marketten.
1 Yanıt Yanıtla
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