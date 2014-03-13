iOS destekli PhotoFusion bugün için ücretsiz yapıldı

ProCam 2 ve Stackable gibi uygulamaların geliştirici Samer Azzam tarafından iOS 6 üstü iPhone ve iPod Touch için hazırlanan fotoğraf temelli PhotoFusion, bugün için ücretsiz yapıldı.

Masaüstü yazılımlarının gücünü kişilerin cebine getirerek bünyesinde 15 farklı gelişmiş düzenleme aracı barındıran PhotoFusion, katman temelli çalışma desteği veriyor bu sayede oldukça farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Katmanlar için 17 harmanlama modu sunan uygulama, JPEG / PNG / GIF ve TIFF formatlarında iç / dış aktarma yapabiliyor, 20 filtre ve 18 doku seçeneğini hızlı bir şekilde fotoğraflar üzerine uygulayabiliyor ve son olarak gelişmiş seçim araçlarıyla bölgesel düzenlemelere izin veriyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan PhotoFusion uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id549470976?mt=8