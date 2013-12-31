iOS için Comic Story uygulaması ücretsiz yapıldı

Beyondf adlı geliştirici tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olarak çalışabilen Comic Story uygulaması artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Geçtiğimiz günlerde Apple'ın hediye olarak verdiği Halftone 2 benzeri bir yapıya sahip olan Comic Story, kişilerin çektikleri fotoğraflardan karikatürler oluşturuyor ve bu sonuçların üzerine farklı etiketler ile yazılar ekleyebiliyor. Fotoğraf boyutlandırma seçeneği de bulunan uygulama, birçok filtre barındırıyor ve hazırladıklarını Facebook, Twitter ve Tumblr gibi sosyal ağlara aktarma yapabiliyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Comic Story uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id531596060?mt=8