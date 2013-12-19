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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Google Search, tam ekran internet tarayıcısına kavuştu

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Google Search, tam ekran internet tarayıcısına kavuştu

Internet kullanımına yön veren Google, iOS platformundaki Search uygulamasını güncelledi.

Yakın zamanda daha gelişmiş sesli arama desteğiyle güncellenen Google Search, bugün yayınlanan yeni sürümle birlikte iOS 7'nin yerleşik Safari tarayıcısında olduğu gibi tam ekran internet tarayıcısına kavuşuyor. Bu sayede kullanıcılar internette gezinirken ekranın her bir pikselinden faydalanabiliyorlar.

Yeni sürümde ayrıca iPad'lerde görsel arama fonksiyonun performansı hız ve akıcılık konusunda iyileştirilirken; daha akıllı Google Maps entegrasyonu sağlanmış.

Google Search'ün App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Google Search - Google, Inc.
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ВAВA 5 yıl
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