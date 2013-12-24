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iOS için MCPro fotoğraf uygulaması artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için MCPro fotoğraf uygulaması artık ücretsiz
iOS 5.1 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile uyumlu olarak Toshihiko Tambo tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması MCPro ücretsiz yapıldı.
Basit ara yüzü ile kişilerin üst seviye kaliteye sahip renkli fotoğraflar çekmesine imkan tanıyan MCPro, çekilen fotoğrafların renk, ton, doygunluk ve beyaz dengesi gibi ayarlarını değiştirebiliyor ve bu işlemleri gerçek zamanlı olarak yerine getiriyor. Netleme ve pozlama gibi çekim ayarlarını dokunma hareketleri ile yerine getirebilen uygulama, hazırlanan içerikleri Flickr, Instagram ve Twitter üzerine aktarabiliyor, kullanıcılarına konum tabanlı işaretleme, EXIF ve seviye ölçer gibi imkanları da sunabiliyor.
Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan MCPro uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id637233974?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 5 yıl
İndirdim kurdum ancak pek beğenmedim.
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Balawitz 5 yıl
Şunu farkettim markette 1 milyon uygulama varsa en az 200 bini fotoğraf uygulaması
1 Yanıt Yanıtla
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