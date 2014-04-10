iOS için hazırlanan fotoğraf filtre uygulaması Mextures güncellendi

Çektiği fotoğrafları farklı filtreler ile düzenlemekten ve süslemekten hoşlanan kişiler için hazırlanan uygulamalardan Mextures, yeni özelliklerle 2.0 sürümüne güncellendi.

Merek Davis tarafından iOS 6.1 ve üstü iPhone / iPod Touch modelleri için geliştirilen Mextures, içerisinde 80 adet yüksek çözünürlüklü doku, farklı ışık efektleri, eski film filtreleri, 12 farklı harmanlama modu taşıyor ve bu efektler sınırsız sayıda katman üzerinden istenilen fotoğraflara rahatça eklenebiliyor. Ünlü fotoğrafçıların kullandıkları hazır filtre seçeneklerini de barındıran uygulama, her işlemi hızlı ve geriye döndürülebilir şekilde yerine getiriyor. Geçtiğimiz dönemde Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel olarak tasarımı yenilenen uygulama, şimdi yayınlanan 2.0 güncellemeyle ise artık hazırlanan düzenleme formüllerinin paylaşılmasına imkan tanıyor. Ayrıca 25 yeni ayar ile fotoğrafların en son adımda cilalanmasına, yeni dokulara, yenilenmiş formüllere ve arayüz değişiklerine kavuşan Mextures, birçok hatadan da kurtularak eskiye oranla daha hızlı fotoğraf işleme yapabiliyor.

Mextures uygulamasına 1,99 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id650415564?mt=8