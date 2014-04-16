iOS için hazırlanan Instagram istemcisi Instagrab güncellendi

iOS 6 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan Instagram istemcisi Instagrab, yeni özelliklerle 2.2.1 sürümüne güncellendi.





Resmi Instagram uygulamasına eşlik etmesi için hazırlandığı belirtilen ve aynı zamanda servise erişim için de kullanılabilen Instagrab, fotoğrafları tam ekran açabiliyor, Facebook ve Twitter ile paylaşabiliyor, birden fazla hesaba bilgi verebiliyor ve şifre temelli güvenlik sağlayabiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle ise arayüzü iOS 7'ye uygun hale getirilen uygulama, ayrıca favori fotoğraf ve videolardan koleksiyon kurma desteğini veriyor, aynı anda birden fazla hastag kullanabiliyor, fotoğraf ve videolar arasında özel arama yapabiliyor, bir seferde birçok beğenmeme işaretlemesi yapabiliyor ve öğrenilen hatalardan kurtularak daha hızlı çalışma gösterebiliyor.





6,49 TL fiyat etiketiyle satılan Instagrab, buradan elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id546639267?mt=8