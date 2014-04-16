Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için hazırlanan Instagram istemcisi Instagrab güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
185
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS için hazırlanan Instagram istemcisi Instagrab güncellendi
iOS 6 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan Instagram istemcisi Instagrab, yeni özelliklerle 2.2.1 sürümüne güncellendi.

Resmi Instagram uygulamasına eşlik etmesi için hazırlandığı belirtilen ve aynı zamanda servise erişim için de kullanılabilen Instagrab, fotoğrafları tam ekran açabiliyor, Facebook ve Twitter ile paylaşabiliyor, birden fazla hesaba bilgi verebiliyor ve şifre temelli güvenlik sağlayabiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle ise arayüzü iOS 7'ye uygun hale getirilen uygulama, ayrıca favori fotoğraf ve videolardan koleksiyon kurma desteğini veriyor, aynı anda birden fazla hastag kullanabiliyor, fotoğraf ve videolar arasında özel arama yapabiliyor, bir seferde birçok beğenmeme işaretlemesi yapabiliyor ve öğrenilen hatalardan kurtularak daha hızlı çalışma gösterebiliyor.

6,49 TL fiyat etiketiyle satılan Instagrab, buradan elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id546639267?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Creative Gigaworks T40 Series II video inceleme 5 yıl Haftanın en iyi Android uygulamaları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim