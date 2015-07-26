iOS için hem kablo hem de depolama belleği : PhotoFast MemoriesCable

Android tarafında pek çok amiral gemi modelinde microSD kart desteği yer alıyor ve kullanıcılar hafıza genişletme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Ancak iOS tarafında böyle bir destek olmadığı için kullanıcılar farklı çözümlere yöneliyor.





PhotoFast MemoriesCable adındaki kablo, iOS kullanıcılarına bir Lightning kablosu sunarken ayrıca beraberindeki depolama ünitesi ile ekstra bir depolama belleği taşıma derdinden de kurtarıyor.





Kablo 64GB veya 128GB depolama alanı sunuyor. Uyumlu uygulaması üzerinden iOS kullanıcıları verilerini yedekleyebiliyor veya içerikleri cihazına aktarabiliyor. Bu esnada parmak izi okuyucusu da güvenlik amaçlı kullanılabiliyor.





Kablo standart olarak cihazınızı şarj ediyor veya bir bilgisayar ile senkronizasyonunu sağlıyor. Kısa yapısı sayesinde kablonun taşınabilirliği de artıyor. PhotoFast MemoriesCable ürünü için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi bulunmuyor.

http://www.redmondpie.com/this-iphone-charging-cable-comes-with-built-in-128gb-of-storage/