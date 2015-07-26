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iOS için hem kablo hem de depolama belleği : PhotoFast MemoriesCable

3 yıl
2,5b
1
7
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS için hem kablo hem de depolama belleği : PhotoFast MemoriesCable

Android tarafında pek çok amiral gemi modelinde microSD kart desteği yer alıyor ve kullanıcılar hafıza genişletme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Ancak iOS tarafında böyle bir destek olmadığı için kullanıcılar farklı çözümlere yöneliyor. 

PhotoFast MemoriesCable adındaki kablo, iOS kullanıcılarına bir Lightning kablosu sunarken ayrıca beraberindeki depolama ünitesi ile ekstra bir depolama belleği taşıma derdinden de kurtarıyor. 

Kablo 64GB veya 128GB depolama alanı sunuyor. Uyumlu uygulaması üzerinden iOS kullanıcıları verilerini yedekleyebiliyor veya içerikleri cihazına aktarabiliyor. Bu esnada parmak izi okuyucusu da güvenlik amaçlı kullanılabiliyor. 

Kablo standart olarak cihazınızı şarj ediyor veya bir bilgisayar ile senkronizasyonunu sağlıyor. Kısa yapısı sayesinde kablonun taşınabilirliği de artıyor. PhotoFast MemoriesCable ürünü için henüz bir fiyat ve çıkış tarihi bulunmuyor.  

http://www.redmondpie.com/this-iphone-charging-cable-comes-with-built-in-128gb-of-storage/ Yorum Yaz
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zx6r 3 yıl
Bizim ülkemiz tüketime aç bir toplum olduğu için çok abartılı fiyatla satılır. Fikir güzel de burada tutmaz.
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meego 3 yıl
düşünce güzelde saçma sapan fiyat ile çıkar şimdi bu???
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alemburda34 3 yıl
Ürün güzelde şimdi yine saçma sapan bir fiyat ile gelir daha öncede benzer bir ürünün haberi yapılmıştı ürünün fiyatına daha fazla kapasitede iphone alinabiliyordu. Hala şu apple 16 gb ürün sattigina inanamıyorum arkaya HD kamera köy gel gelelim depolamayi 16 gb yap. Buluta yedekle yedekle bir yere kadar.
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qhabane 3 yıl
#rez
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Captain_Ivy 3 yıl
Cihazın fiyatı, 16 gb lık iphone ile 32 gb lık iphone'nun arasındaki fark kadar olursa çok gereksiz olur. Millet direk 32 gb lık modellirnden alsa daha iyi..
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hikmaster 3 yıl
çok gerekli olmasa da güzel ürünmüş
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Rocky Balboa® 3 yıl
Birde powerbank özelliği olsaydı tam olurdu
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