iOS kullanıcıları Wi-Fi bağlantısını Android kullanıcılarına göre daha fazla tercih ediyor

Global cep telefonu sektörüne ilişkin yayınladıkları araştırma, analiz, yorumlarla yakından tanıdığımız comScore ve Nielsen Research, yaptıkları son araştırmada iOS ve Android OS kullanıcılarının hangi yolla daha sık internete bağlandıklarını gözler önüne serdi.

Nielsen Research'in yaptığı son araştırmaya göre Android işletim sistemini kullanan bir telefon ortalama 582 MB, iPhone ise ortalama 492 MB veri indiriyor. comScore'un yayınladığı son grafiğe göre ise Android OS kullanıcılarının %75'ten fazlası 3G / 4G ağı üzerinden internet bağlantısını, iOS kullanıcılarının %50'den biraz fazlası 3G / 4G ağını tercih etmekte. Duruma Wi-Fi yönünden baktığımızda ise iOS kullanıcılarının, Android kullanıcılarına göre neredeyse 2 kat daha fazla Wi-Fi bağlantısını tercih ettiği görülmekte.



Tam Boyutta Gör Mevcut tablonun bu şekilde ortaya çıkması ise şu nedenlere bağlanmış; Android OS güncellemelerinin genelde OTA (over-the-air) aracılığıyla yani hücresel ağ üzerinden yapılması,

iOS'un getirdiği bazı kısıtlamalar (örn: Facetime'ın Wi-Fi'ye ihtiyaç duyması, boyutu 20 MB'ı aşan bazı uygulamaların, podcastlerin sadece Wi-Fi üzerinden yüklenebilmesi)

Android işletim sistemli telefonlarda yer verilen widgetlar, widgetlar sürekli güncellenmeye ihtiyaç duyabiliyor,



GSM operatörlerinin sundukları servis planları

Tam Boyutta Gör

http://gigaom.com/mobile/iphones-ipads-thrive-on-wi-fi-androids-on-3g-and-4g/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jkOnTheRun+%28GigaOM%3A+Mobile%29&utm_content=Google+Reader