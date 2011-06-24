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iOS kullanıcıları Wi-Fi bağlantısını Android kullanıcılarına göre daha fazla tercih ediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,9b
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Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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iOS kullanıcıları Wi-Fi bağlantısını Android kullanıcılarına göre daha fazla tercih ediyor
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Global cep telefonu sektörüne ilişkin yayınladıkları araştırma, analiz, yorumlarla yakından tanıdığımız comScore ve Nielsen Research, yaptıkları son araştırmada iOS ve Android OS kullanıcılarının hangi yolla daha sık internete bağlandıklarını gözler önüne serdi.
Nielsen Research'in yaptığı son araştırmaya göre Android işletim sistemini kullanan bir telefon ortalama 582 MB, iPhone ise ortalama 492 MB veri indiriyor. comScore'un yayınladığı son grafiğe göre ise Android OS kullanıcılarının %75'ten fazlası 3G / 4G ağı üzerinden internet bağlantısını, iOS kullanıcılarının %50'den biraz fazlası 3G / 4G ağını tercih etmekte. Duruma Wi-Fi yönünden baktığımızda ise iOS kullanıcılarının, Android kullanıcılarına göre neredeyse 2 kat daha fazla Wi-Fi bağlantısını tercih ettiği görülmekte.

iOS kullanıcıları Wi-Fi bağlantısını Android kullanıcılarına göre daha fazla tercih ediyor
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Mevcut tablonun bu şekilde ortaya çıkması ise şu nedenlere bağlanmış;
  • Android OS güncellemelerinin genelde OTA (over-the-air) aracılığıyla yani hücresel ağ üzerinden yapılması, 
  • iOS'un getirdiği bazı kısıtlamalar (örn: Facetime'ın Wi-Fi'ye ihtiyaç duyması, boyutu 20 MB'ı aşan bazı uygulamaların, podcastlerin sadece Wi-Fi üzerinden yüklenebilmesi)
  • Android işletim sistemli telefonlarda yer verilen widgetlar, widgetlar sürekli güncellenmeye ihtiyaç duyabiliyor,
  • GSM operatörlerinin sundukları servis planları
iOS kullanıcıları Wi-Fi bağlantısını Android kullanıcılarına göre daha fazla tercih ediyor
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http://gigaom.com/mobile/iphones-ipads-thrive-on-wi-fi-androids-on-3g-and-4g/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+jkOnTheRun+%28GigaOM%3A+Mobile%29&utm_content=Google+Reader Yorum Yaz
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Rainbow6 8 yıl en beğenilen
Tabikide en buyuk sebep servis sagliyicilarin fiyatlandirmasi mesela iphone amerkada att ve verizonda aylik ucret 75 dolar oldugu halde sinirsiz bi baglanti mevzu bahis degil disardan satin alanlar zaten kendi kartlarini kullaniyor bi cogunda plan yok 3g icin ... ote yandan androidli telefonlarda buyuk rekabet var cunku bu telefonlari pazarlayan firma sayisi daha fazla mesela ornek vermek gerekirse virgine mobileden 150 dolara LG optimus alip hic kontrak imzalamadan yani ne zaman isterseniz 25 dolar telefona yuklerseniz 1 ay boyunca 300 dakka konusma sinirsiz mesaj ve sinirsiz 3G internetten faydalanabilirsiniz hatta ben hotspot yapip telefonun internetini bilgisayarda kullanmistim 3-4 MBit falan baglanti veriyo
Tabikide en buyuk sebep servis sagliyicilarin fiyatlandirmasi mesela iphone amerkada att ve verizonda aylik ucret 75 dolar oldugu halde sinirsiz bi baglanti mev...
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hakanr 8 yıl
sseydi
Bence androidin en büyük artılarından biri custom rom seçenekleri. Bu işlerle haşır neşir olan kullanıcıların en hoşuna giden ve tercih sebeplerinden biri olması muhtemel.

bence yanılıyosun en büyük artısı i tunese bağlı olmaması. + usb depolama gibi kullanabilmen. ;) Sadece tekbir usb kablosuna bakıyor olay.
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séquestre 8 yıl
Ee? Bunda şaşılacak ne var :P
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acbold 8 yıl
iphone lara ödenen ücretten dolayı 3g/4g paketi alamıyorlar diye düşündüm =) fakat ios diyince diğer apple ürünlerinide hesaba katmak gerekiyor.apple ürünü olan piyasada daha çok ürün olduğunu düşünüyorum.anroid'e adaptasyon sürecinde herkes.%20 si internete girmeye bile tenezzül etmiyordur android cihzdan.ama zamanla android arayı çok açacaktır.tabletler,+sürekli farklı markalar adı altında android işletim sistemi ile telefon üretilmesi.şuanki durumu büyük ölçüde değiştirecektir.
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sseydi 8 yıl
Bence android'in en büyük artılarından biri custom rom seçenekleri. Bu işlerle haşır neşir olan kullanıcıların en hoşuna giden ve tercih sebeplerinden biri olması muhtemel.
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draconist 8 yıl
Ortada bir yanlışlık var, IOS kullanıcıları daha fazla kullanıyor diye bir şey yok, Amerikada adam uyandığı anda IOS kullanan cihazı açıyor internete bağlanıyor, chat vb. programları sürekli bağlı kalıyor, kullanmadığı anlarda bile, kimse kalkıp da ben 3g yi kapatayım, wi-fi yi kapatayım demiyor ki.

Android kullanıcıları sadece ihtiaç anında internete giriyor, bu nedenle böyle bir tablo var.
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Öyle ama iPhone'un wifi nedense gördüğüm en dandik wifi.
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Denorath 8 yıl
Apple tek başına onlarca Android OS kullanan markaya karşı bu değerleri elde ediyorsa ortaya Android açısından pek parlak bir tablo çıkmıyor demektir. :)
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Firaristt 8 yıl
Ayda en az 1GB internet kullanıyorum 3G ağı üzerinden :) Oyunların veya programların güncellemesini %99 3G üzerinden yapıyorum(wifi vardı iptal oldu ama alıncak.Aslında pek gerek kalmıyor da neyse) Güncellemeler sürekli açık, hergün video izliyorum veya bir şeyler indiriyorum :) Bu arada Flash reklamlar acaip kota yiyor :\ Şehir dışında olduğumda MobilAp ile internet paketini telefon üzerinden wifi adaptör gibi kullanabiliyorum :D Notebook'tan da normal wifi'a girer gibi girip işimi halledebiliyorum :)) İnternet paketi(Vodafone Cepnet) hızı düşürülmüş olsa bile(daha ilk 1saat içerisinde 100MB bitiyor sonrasında hız düşüyor :@) aylık 1GB kullanım oluyorsa hesaplayın işte ne kadar internette takılıyorum...3G'nin bütün gün açık olması şarjımı 20-30dk anca kısaltıyor ama elimin altında olması ve direk kullanabilmem büyük rahatlık :) Hiç pil uzun gitsin diye program kullanmıyorum daha fazla pili götürüyor o tür programlar...(benim kullanımımda)
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umutarslan.com 8 yıl
merttr
Piyasada ios kullanan 30m aktif itouch oldugunu dusunursek wi-fi kullanimi az bile

aynen herkes iphone sanıyor heralde bu cihazları.Ortalıktaki ios nin çoğu ipod touchlardır.3gsiz ipadları da sayarsak bu tablo şaşılır olmaz :) vodafone olmasa bnde iphonumdan nete giremez olurdum.allahtan var :D
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merttr 8 yıl
Piyasada ios kullanan 30m aktif itouch oldugunu dusunursek wi-fi kullanimi az bile
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sertacarslan 8 yıl
Büyük nedenlerden biri de iphone'un 20 megabayttan büyük uygulamaları 3G üzerinden indirmeye müsade etmemesidir herhalde :)
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Rainbow6 8 yıl en beğenilen
Tabikide en buyuk sebep servis sagliyicilarin fiyatlandirmasi mesela iphone amerkada att ve verizonda aylik ucret 75 dolar oldugu halde sinirsiz bi baglanti mevzu bahis degil disardan satin alanlar zaten kendi kartlarini kullaniyor bi cogunda plan yok 3g icin ... ote yandan androidli telefonlarda buyuk rekabet var cunku bu telefonlari pazarlayan firma sayisi daha fazla mesela ornek vermek gerekirse virgine mobileden 150 dolara LG optimus alip hic kontrak imzalamadan yani ne zaman isterseniz 25 dolar telefona yuklerseniz 1 ay boyunca 300 dakka konusma sinirsiz mesaj ve sinirsiz 3G internetten faydalanabilirsiniz hatta ben hotspot yapip telefonun internetini bilgisayarda kullanmistim 3-4 MBit falan baglanti veriyo
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