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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu Camera+, birçok hata çözümü getiren yeni sürümüne güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu Camera+, birçok hata çözümü getiren yeni sürümüne güncellendi
Tap tap tap adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması Camera+, birçok yeni geliştirme ile 5.0.1 sürümüne güncelledi.
10 milyondan fazla satış rakamına ulaşan popüler fotoğraf uygulaması Camera+, bünyesinde üst düzey fotoğraf çekim ve düzenleme ayarları içeriyor. iOS 7'ye uygun bir arayüz ile gelen uygulama, iCloud üzerinden senkronizasyon desteğine de sahip. Yayınlanan yeni sürümüyle ise fotoğraf kaydetme sırasında meydana gelen çökmelerden kurtulan uygulama, ayrıca Clarity Pro ve Clarity ayar seçenekerliyle alakalı geliştirmelere, genel kullanımı olumsuz etkileyen birçok hata / bug çözümüne ve genel olarak Camera+ API ile alakalı çözümlere kavuşmuş durumda. Uygulama son değişiklikler ile eskiye oranla çok daha iyi deneyim ortaya koyabiliyor.
3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Camera+ uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id329670577?mt=8 Yorum Yaz
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