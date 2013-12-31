iOS uyumlu Voice Recorder PRO artık ücretsiz

Franz Norman tarafından iOS 6.0 ve üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu evrensel uygulama Voice Recorder PRO, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





iOS 7'ye uygun sade arayüzü ile üst seviye ses kayıt işlemleri yapabilen Voice Recorder PRO, bu kayıtların düzenlenmesine imkan tanıyor, destekli 30 dille kayıtları metine çevirebiliyor ve elde edilen verileri Dropbox üzerine aktarabiliyor. Sosyal medya entegrasyonu tarafında ise Facebook kullanan uygulama, dahili filtresi sayesinde de arkaplan gürültülerini ciddi oranda ortadan kaldırabiliyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Voice Recorder PRO uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id715520383?mt=8