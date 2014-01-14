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iOS uyumlu WoW Camera+ Pro ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,6b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu WoW Camera+ Pro ücretsiz yapıldı
iOS 5.0 ve üstü iPhone ile iPod Touch ile uyumlu olarak çalışabilen WoW Camera+ Pro, ücretsiz yapıldı.

Darinsoft tarafından hazırlanan WoW Camera+ Pro, kişilerin fotoğraf çekmesine imkan tanıyor ve içerisinde birçok canlı filtre ile geliyor. Bünyesinde özel bir fotoğraf düzenleme editörü de barındıran uygulama, fotoğraf kolajları oluşturabiliyor ve Wi-Fi üzerinden Pc / Mac sistemlere aktarma yapabiliyor. WoW Camera+ Pro'nun çekim modunda yakınlaşma ve flaş desteği de bulunuyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan WoW Camera+ Pro, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id466322941?mt=8 Yorum Yaz
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