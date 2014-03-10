iOS uyumlu fotoğraf editörü PicsPlay Pro, kısa bir zaman için %75 indirime girdi

JellyBus adlı geliştiricinin hazırladığı fotoğraf editörü PicsPlay Pro, kısa bir zaman dilimi için %75 daha ucuza satın alınabiliyor.

Sade arayüzü, iPhone ile iPod Touch yanında iPad desteği ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken PicsPlay Pro, çoklu dokunmatik destekli kontrol ayarlarıyla çekilen ya da dahili arşivden yüklenen fotoğrafları bünyesinde taşıdığı 200 farklı profesyonel filtre ile süsleyebiliyor ve pozlama, parlaklık, kontrast, renk, renk dengesi, beyaz ayarı, keskinlik ile renk sıcaklığı gibi ince fotoğraf düzenleme ayarlarını da kullanıcılarına sunuyor. Fotoğraf çekme tarafında 6 kat dijital yakınlaştırma, konum tabanlı işaretleme, düzenleme sonrası orijinal halini saklama ve flaş kontrolü gibi diğer özellikleri de bulunan uygulama, 3 adet bulanıklık (Linear, Radial, Oval ) seçeneğiyle ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor ve ayrıca bölgesel ışık boyaması yanında birçok yazı, kaplama ve etiket seçeneğini de kişilerin emrine sunuyor.

Daha önce 6,99$ fiyat etiketiyle satılan gelişmiş fotoğraf editörü PicsPlay Pro, an itibariyle buradan 1,79 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id527093371?mt=8