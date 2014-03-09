iOS uyumlu fotoğraf uygulamalarından Layer Pic yeniden ücretsiz yapıldı

iOS 6 ve üstü işletim sistemli iPhone ve iPod Touch için hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması Layer Pic, kısa bir süre için yeniden ücretsiz yapıldı.

Öncelikle iOS 7'ye uygun sade bir arayüzle gelen Layer Pic uygulaması, içerisine eklenen fotoğraflardan farklı montajlar (harmanlama) yapılması noktasında faydalı özellikler sunuyor. Tek bir sayfa üzerinde birden fazla fotoğraf ve katmanla düzenleme sunan uygulama, otomatik ya da manuel olarak fotoğrafların arka planını temizleyebiliyor, yüklü olduğu cihazın gücüne bağlı olarak farklı çözünürlük değerlerinde kayıt yapabiliyor ve bünyesinde şeffaflık, parlaklık, kontrast, renk doygunluğu, pozlama, vurgular, gölgeler ve sıcaklık gibi düzenleme seçenekleri yer alıyor. Layer Pic aynı zamanda fotoğrafları döndürebiliyor, maksimum 2 adet katmanı birleştirebiliyor ve son olarak bu katmanları daha sonra düzenleme için PNG formatında saklayabiliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Layer Pic uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id795519914?mt=8