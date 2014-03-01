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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Background Eraser ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Background Eraser ücretsiz yapıldı
iOS 6.0 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için hazırlanan fotoğraf uygulaması Background Eraser, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Bünyesinde taşıdı araçlar ile eklenen fotoğraflardan belirli objelerin çıkarılmasına ya da arka planların temizlenmesine imkan tanıyan Background Eraser, otomatik ayarlamalar yanında birçok manuel seçeneğe de sahip ve PNG (Şeffaf arka fon) ile JPEG format desteklerini aktif olarak veriyor. Yüklendiği cihazların gücüne bağlı olarak farklı çözünürlük ve boyutta kayıt yapabilen uygulama, hazırlanan içerikleri Facebook ile Twitter üzerine de aktarabiliyor.

Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Background Eraser uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id815072622?mt=8 Yorum Yaz
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