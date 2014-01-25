iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Cortex Camera artık daha detaylı sonuçlar verebiliyor

iOS 5.0 üstü cihazlarla evrensel olarak çalışma gösteren ve Whimsical Productions adlı geliştirici tarafından hazırlanan Cortex Camera uygulaması, yeni özelliklerle 1.87 sürümüne güncellendi.





Üç ayak gerektirmeden iOS cihazlarla uzun pozlama fotoğraflar çeken ve yaptığı otomatik düzeltmeler ile algoritmasıyla düşük ışıklarda diğer benzerlerine göre daha iyi sonuçlar ortaya koyabilen Cortex Camera, yayınlanan 1.87 sürümüyle eskiye oranla çok daha fazla detay verebiliyor, fotoğraflar çok daha hızlı işleniyor, birçok hatadan kurtuluyor ve daha yüksek fotoğraf kalitesiyle geliyor.





5,49 TL fiyat etiketiyle satılan Cortex Camera uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id517488939?mt=8