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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması LensFlare artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması LensFlare artık ücretsiz
iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak BrainFeverMedia adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulamalarından LensFlare, bugün için ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Kişilerin çektikleri fotoğraflar üzerine farklı şekillere sahip ışık huzmeleri (Flare) eklemesine ve bu efektlerin renklerinin değiştirilmesine imkan tanıyan LensFlare uygulaması, aynı zamanda bu ışık hüzmelerini içerisinde yer alan diğer doku seçenekleriyle de süsleyebiliyor, katmanlar ile çalışma desteği veriyor. Siyah tonun ağırlıklı olduğu modern bir ara yüz ile gelen uygulama, başarılı bir kullanıcı deneyimi ortaya koyabiliyor.
Daha önce 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan LensFlare uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id349424050?mt=8 Yorum Yaz
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