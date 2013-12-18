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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Oggl, 2.0 sürümüne yükseltildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Oggl, 2.0 sürümüne yükseltildi
iOS 6 ve üzeri iPhone ile iPod Touch cihazlar için Hipstamatic tarafından hazırlanan fotoğraf çekme ve keşkfetme uygulaması Oggl, birçok yeni özelliği getiren 2.0 sürümüne güncellendi.
Kişilerin fotoğraf çekmesine ve bu fotoğrafları dahili filtre seçenekleri ile düzenlemesine imkan tanıyan Oggl, çekilen fotoğrafları Twitter, Tumblr, Instagram, Facebook, Flickr, ve Foursquare gibi popüler sosyal ağlar ile paylaşabiliyor ve diğer kullanıcıların çektikleri fotoğrafların keşfedilmesine imkan tanıyor. Yayınlanan 2.0 güncellemesiyle ızgaraların yer aldığı yeni bir ana ekrana kavuşan uygulama, ayrıca yeni arama ve keşfetme seçenekleri ile geliştirilmiş profil seçenekleriyle geliyor. Koleksiyon oluşturma desteğiyle artık sevilen birden fazla fotoğrafı bir araya getirebilen Oggl, birçok hatadan da arındırılıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Oggl uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/us/app/hipstamatic-oggl/id640339204?mt=8 Yorum Yaz
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zazian_12 5 yıl
Ekrem71 yetiyordu bize be. Bir de sen yapma Can Tuncer. Yaptiginiz seylerin sadece adi "haber" olmasin. Ici de "haber" olsun.
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