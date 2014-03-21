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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması PicSpin360 ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması PicSpin360 ücretsiz yapıldı
SUNWOONG JANG adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması PicSpin360, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Temel olarak içerisine eklenen fotoğrafları 360 derece görüntülenebilir hale getiren PicSpin360, dahili hazır şablonlarına bu fotoğrafları ekleyerek ilginç harmanlamalar yapabiliyor ve birçok çerçeve kullanabiliyor. Hazırlanan içerikleri Twitter ile Instagram yanında yüklü diğer fotoğraf düzenleme uygulamalarına da aktarabilen uygulama, sade ancak eski görünen bir arayüze sahip.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan PicSpin360 uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id589334336?mt=8 Yorum Yaz
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