iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Vintago ücretsiz yapıldı

Andrey Aksenov tarafından iOS 6.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan fotoğraf uygulaması Vintago, kısa bir zaman için ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Kişilerin fotoğraflarını 80'den fazla retro görünümlü filtreyle süslemesine imkan veren ve bu konu için modern bir arayüz tasarımıyla gelen Vintago, bu fikirleri direkt uygulamadan önce ön-izleme temelli gösterebiliyor ve hazırlanan içerikleri Facebook ve Twitter gibi popüler ağlara aktarabiliyor.





Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan Vintago, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id807910197?mt=8