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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Vintago ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,4b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Vintago ücretsiz yapıldı
Andrey Aksenov tarafından iOS 6.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan fotoğraf uygulaması Vintago, kısa bir zaman için ücretsiz olarak elde edilebiliyor. 
Kişilerin fotoğraflarını 80'den fazla retro görünümlü filtreyle süslemesine imkan veren ve bu konu için modern bir arayüz tasarımıyla gelen Vintago, bu fikirleri direkt uygulamadan önce ön-izleme temelli gösterebiliyor ve hazırlanan içerikleri Facebook ve Twitter gibi popüler ağlara aktarabiliyor.

Daha önce 5,49$ fiyat etiketiyle satılan Vintago, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id807910197?mt=8 Yorum Yaz
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Discount Specialist 5 yıl
Sizin yüzünüzden telefonda boş yer kalmadı. Telefonu eylülde aldım haftada 1 buraya giriyorum 8-10 uygulama indiriyorum 144 tane uygulama varmış şu an telefonda.
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