iOS uyumlu mesajlaşma uygulaması Just.me emekliye ayrıldı, yerine Chance geldi

iOS platformunun eski sosyal mesajlaşma uygulamalarından Just.me emekliye ayrılarak yerine Chance isimli yeni uygulama getirildi.

iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad ile evrensel olarak çalışabilen ve yine bu işletim sistemine uygun bir arayüz tasarımı ile gelen Chance, kişilerin tanımadıkları diğer Chance kullanıcıları ile sohbet etmesine imkan tanıyor. İsteğe bağlı olarak fotoğraf paylaşımı da yapabilen uygulama, kullanımı kolay bir yapıyla geliyor ve farklı kişiler arasında hızlıca geçiş yapabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Chance uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/just.me/id596518410?mt=8