iOS uyumlu puzzle oyunu Gas tycoon 2 ücretsiz yapıldı

Aleksey Kalinin tarafından iOS 4.3 üzeri iPhone ile iPod Touch için hazırlanan eğlenceli puzzle oyunu Gas tycoon 2, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Temel olarak yönleri ayarlanabilir borularla gaz taşınması ve bu şekilde ocakların yakılması gibi bir amaç taşıyan Gas tycoon 2, bünyesinde 385 farklı bölüm taşıyor ve böylece kişilere uzun, yer yer zorlayıcı ve genel olarak keyif verici bir oyun deneyimi sunabiliyor. Gas tycoon 2 aynı zamanda geçilen görevleri ya da oyun başarısına göre elde edilen puanları da iCloud üzerinden farklı cihazlar arasında senkronize edebiliyor.

Daha önce 10,49 TL fiyat etiketiyle satılan Gas tycoon 2 oyununa an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id335957000?mt=8