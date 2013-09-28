iOS uyumlu yeni fotoğraf uygulamalarından TiltShiftGen2 güncellendi

iOS 7 işletim sisteminin kullanıma sunulması sonucu Art & Mobile adlı geliştirici tarafından geliştirilen yeni uygulamalardan TiltShiftGen2, ilk güncellemesini aldı

Sadece iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch cihazlar üzerinde çalışabilen TiltShiftGen2, kişilere canlı efektler (Örneğin Tilt-Shift, ToyCamera gibi) ile fotoğraf çekme şansı yanında, 9 farklı filtre ile parlaklık, kontrast, renk ve köşe karartma düzenleme seçeneklerini sunabiliyor. Hazırlanan ya da çekilen fotoğrafları Twitter, Facebook, Flickr, Instagram ve Webio gibi sosyal ağlar üzerine aktarabilen uygulama, sade ara yüzü sayesinde de kullanımı kolay bir yapı ile geliyor. Yayınlanan 1.02 güncellemesi ile içerisine "Blur" fotoğraf efekti için bir eğitim eklenen uygulama, aynı zamanda Blur ekleme hızında ve kalitesinde de çok ciddi oranda artışa kavuşuyor. Fotoğrafların kayıt süresinde ve döndürme işleminde meydana gelen bazı hatalardan da kurtulan TiltShiftGen2, ayrıca artık Kore diline destek veriyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen TiltShiftGen2 fotoğraf uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id706765970?mt=8