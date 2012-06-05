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iOS6'da gelmesi muhtemel olan Facebook entegrasyonu detaylanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,2b
1
25
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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WWDC 2012’de tanıtılması beklenen iOS6’nın Facabook desteği bulunduracağı iddialarının ardından bu desteğin nasıl sunulacağına dair ipuçları ortaya çıkmaya başladı.

Facebook entegrasyonunun iOS5'te bulunan Twitter desteği gibi sunulacağı belirtiliyor. Anlaşılan galerideki bir fotoğrafı ya da uygulama içerisinde bulunan bir içeriği Twitter üzerinden nasıl paylaşabiliyorsak Facebook üzerinden de bu şekilde paylaşabileceğiz.

Geleceği muhtemel olan bu yeni Facebook entegrasyonu ile iOS6'da sosyal ağların kullanımı kolaylaşarak daha çok yer edinecek.
http://9to5mac.com/2012/06/04/facebook-in-ios-6-integration-is-system-wide-liking-of-app-store-apps-present/ Yorum Yaz
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ZEUS__ 7 yıl en beğenilen
çok detaylanmış gerçekten, "facebook'a gönder"
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yüksel69 7 yıl
Asil oncelikli olmasi gereken Facebook entegrasyonuydu gec kalindi
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1 HiT u DowN 7 yıl
iphone kullanıcısıyım, bu özelliğin bu kadar geç gelmesi çok saçma.
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RiXoN 7 yıl MAVİT
MAVİT





WWDC 2012’de tanıtılması beklenen iOS6’nın Facabook desteği bulunduracağı iddialarının ardından bu desteğin nasıl sunulacağına dair ipuçları ortaya çıkmaya başladı.

Facebook entegrasyonunun iOS5'te bulunan Twitter desteği gibi sunulacağı belirtiliyor. Anlaşılan galerideki bir fotoğrafı ya da uygulama içerisinde bulunan bir içeriği Twitter üzerinden nasıl paylaşabiliyorsak Facebook üzerinden de bu şekilde paylaşabileceğiz.
Geleceği muhtemel olan bu yeni Facebook entegrasyonu ile iOS6'da sosyal ağların kullanımı kolaylaşarak daha çok yer edinecek.

Kusura bakma facebook kullanimyorum twitterim var
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S10ERM 7 yıl
feysbuk kullanmadıgım için bana yaramıyor
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Guest-0DECB8E5A 7 yıl
bekleniyordu zaten aslinda gelmesede olurdu yardim programlarlada oluyor
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