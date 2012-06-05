iOS6'da gelmesi muhtemel olan Facebook entegrasyonu detaylanıyor





WWDC 2012’de tanıtılması beklenen iOS6’nın Facabook desteği bulunduracağı iddialarının ardından bu desteğin nasıl sunulacağına dair ipuçları ortaya çıkmaya başladı.

http://9to5mac.com/2012/06/04/facebook-in-ios-6-integration-is-system-wide-liking-of-app-store-apps-present/

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Facebook entegrasyonunun iOS5'te bulunan Twitter desteği gibi sunulacağı belirtiliyor. Anlaşılan galerideki bir fotoğrafı ya da uygulama içerisinde bulunan bir içeriği Twitter üzerinden nasıl paylaşabiliyorsak Facebook üzerinden de bu şekilde paylaşabileceğiz.Geleceği muhtemel olan bu yeni Facebook entegrasyonu ile iOS6'da sosyal ağların kullanımı kolaylaşarak daha çok yer edinecek.