iOS'in başarılı görev yöneticisi uygulaması Clear, 24 saatliğine ücretsiz

iOS platformunun sevilen görev yönetim uygulamalarından Clear, sadece 24 saatliğine özel olarak ücretsiz. Sade tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile App Store'daki rakiplerinden ayrılan Clear, App Store'un şu andaki en iyi uygulamalarından biri olarak gösteriliyor.

iOS 7 ile birlikte iPad desteğine sahip Clear+ uygulamasını yayınlayan Realmac, gerçek Clear uygulamasını App Store'dan kaldırmıştı. Ancak kullanıcıların geri dönüşleri sonrasında Clear uygulaması iPad desteği kazanarak App Store'dan tekrardan yayınlanmıştı. Ancak bu seferde mağazadaki, aynı özellikli Clear ve Clear+ uygulamasının bulunması kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Bu karışıklık karşısında ise Realmac, Clear+ kullanıcılarının herhangi bir ücret ödemeden Clear'a geçmeleri için uygulamayı sadece 24 saatliğine ücretsiz yaptı. Tabiki bu durumda Clear'ın diğer iOS kullanıcıları tarafından da yüklenebilmesinin önü açılmış oldu.

24 saat içerisinde yüklediniz, yüklediniz; aksi halde normal satış fiyatı 8,99 TL olan uygulamayı, ücretsiz olarak yükleyebilmek neredeyse imkansız olduğunu hatırlataraktan uygulamanın App Store'daki linkini verelim: