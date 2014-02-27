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iOS'in başarılı görev yöneticisi uygulaması Clear, 24 saatliğine ücretsiz

5 yıl
6,7b
1
25
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS'in başarılı görev yöneticisi uygulaması Clear, 24 saatliğine ücretsiz

iOS platformunun sevilen görev yönetim uygulamalarından Clear, sadece 24 saatliğine özel olarak ücretsiz. Sade tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile App Store'daki rakiplerinden ayrılan Clear, App Store'un şu andaki en iyi uygulamalarından biri olarak gösteriliyor.

iOS 7 ile birlikte iPad desteğine sahip Clear+ uygulamasını yayınlayan Realmac, gerçek Clear uygulamasını App Store'dan kaldırmıştı. Ancak kullanıcıların geri dönüşleri sonrasında Clear uygulaması iPad desteği kazanarak App Store'dan tekrardan yayınlanmıştı. Ancak bu seferde mağazadaki, aynı özellikli Clear ve Clear+ uygulamasının bulunması kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Bu karışıklık karşısında ise Realmac, Clear+ kullanıcılarının herhangi bir ücret ödemeden Clear'a geçmeleri için uygulamayı sadece 24 saatliğine ücretsiz yaptı. Tabiki bu durumda Clear'ın diğer iOS kullanıcıları tarafından da yüklenebilmesinin önü açılmış oldu.

24 saat içerisinde yüklediniz, yüklediniz; aksi halde normal satış fiyatı 8,99 TL olan uygulamayı, ücretsiz olarak yükleyebilmek neredeyse imkansız olduğunu hatırlataraktan uygulamanın App Store'daki linkini verelim:

Clear – Tasks & To-Do List - Realmac Software
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tunewiki 5 yıl
İndirelim belki ilerde ihtiyaç olur
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cabriolet1981 5 yıl
Normal not uygulaması işimi görüyor.
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jpetrucci 5 yıl
Reminder ozelligi yok, cop. Task 1000 kat daha iyidir bundan...
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turuncum 5 yıl jpetrucci
Evet, Task hatırlatma özelliğiyle ve fiyatının uygunluğuyla iyiymiş bayağı.
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BOOOOOOOOOOO 5 yıl
neye yaradığını biri yazarsa ii olr
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brkbrktgl 5 yıl
Paylaşım için teşekkürler. indirdim indirmesine de ne işe yaradığını bulamadım. Not yazıyor ee başka ?
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Xaphire 5 yıl
Bakalım ne işe yarıyormuş
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ilkkan03 5 yıl
gencler beles diye indirdim ama ne ise yariyor bu
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flowerhorn 5 yıl ilkkan03
ilkkan03
gencler beles diye indirdim ama ne ise yariyor bu

Bende aynı durumdayım
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gopgop 5 yıl
neye yaradığını anlamadım allahım cahillik ne kötü bir şey
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flowerhorn 5 yıl
Nasıl kullanılıyor
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El Pueblo Unido 5 yıl
Tam olarak neye yarıyor acaba bu program?
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neverktulu 5 yıl
Avını sabırla bekleyen çita gibi saldırdım.
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Apple Specialist 5 yıl
İyi
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