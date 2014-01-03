iOS'in sevilen müzik çalar uygulamalarında Ecoute yenilendi

iOS platformunun sevilen ve güçlü müzik çalar uygulamalarından Ecoute, yeni özelliklerle güncellendi.

Ecoute, son güncelleme ile birlikte sıradaki şarkıların yönetimi konusunda kullanıcılara daha fazlasını sunuyor. Bu yeni özellikler sayesinde kullanıcılar, çalma listesindeki bekleyen şarkıları organize edebiliyor ve kolaylıkla yeni şarkıları bu listeye ekleyebiliyor. iTunes'daki "Sıradaki" özelliğine de kavuşan uygulamalada, çalmakta olan şarkının albüm kapağı, artık oynatıcı ekranında arka plan olarak görüntüleniyor.

Ecoute de bu yeni özelliklerin yanı sıra aşağıdaki hatalar da giderilmiş:

Çalma listesine yeni şarkı eklendiğinde ortaya çıkabilen sorun giderildi

Arama yaparken uygulamanın kapanmasına sebep olabilen sorun giderildi

last.fm doğrulaması ile ilgili sorun giderildi

Scrolling performansı iyileştirildi

5,49 TL'den satılan Ecoute'nin App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: