iPad 2 Plus yüksek çözünürlüklü ekrana mı sahip olacak?

Yeni nesil iPhone hakkında dedikodular gelmeye devam ederken farklı bir kaynaktan Apple’ın iPad 2 için de yeni bir versiyon hazırladığı iddia edildi.





Bugüne kadar iPhone 5’in gölgesinde kalan yeni nesil iPad modelinin, iPad 3 olacağı ve yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağı dedikoduları yayılsa da henüz bunları doğrular nitelikte bir gelişme olmamıştı.





FBR Capital Markets şirketi analiz uzmanı Craig Berger yeni nesil iPad modelinin iPad 2 Plus veya iPad 2+ olacağını ve yüksek çözünürlüklü bir ekran sunacağını iddia etti. Berger’e göre şu an inç başına 132 piksel (ppi) kullanan iPad 2’nin 2011 yılı sonuna yetiştirmeyi düşündüğü yeni versiyonu için Apple, 250-300 ppi kalitesinde tablet paneli aramaya koyuldu bile.





Berger açıklamasında; farklı üretim kaynaklarında gözlemledikleri son duruma göre bu tamamen farklı cihaz için çeşitli bileşen sağlayıcılarla tedarik sürecine girilmiş olduğunu belirtiyor. Kaynaklardan gelen bilgiler Apple’ın bileşen siparişi vermeye başladığı ancak kesin bir çıkış tarihi belirtmediği yönünde.

Muhtemel bir Eylül 2011 tanıtımından sonraki ayda yeni iPad için yaygın satış başlayabilir. Ancak bizzat kendisi de şüpheyle yaklaşan Berger bu gözlemlerini onaylamak için bazı bağlantılı oldukları noktalardan bilgi beklediklerini ifade etti.





Akıllı telefon piyasasında inç başına düşen piksel olarak 326ppi değerindeki iPhone 4’ün Retina Display teknolojisi şu an rakipsiz. Eğer Berger’in bu iddiası doğrulanırsa yeni nesil iPad de, tablet piyasasındaki en yüksek ppi değerine sahip model olacak.