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iPad 2 Plus yüksek çözünürlüklü ekrana mı sahip olacak?

7 yıl
3,4b
1
12
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil iPhone hakkında dedikodular gelmeye devam ederken farklı bir kaynaktan Apple’ın iPad 2 için de yeni bir versiyon hazırladığı iddia edildi.

Bugüne kadar iPhone 5’in gölgesinde kalan yeni nesil iPad modelinin, iPad 3 olacağı ve yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağı dedikoduları yayılsa da henüz bunları doğrular nitelikte bir gelişme olmamıştı.

FBR Capital Markets şirketi analiz uzmanı Craig Berger yeni nesil iPad modelinin iPad 2 Plus veya iPad 2+ olacağını ve yüksek çözünürlüklü bir ekran sunacağını iddia etti. Berger’e göre şu an inç başına 132 piksel (ppi) kullanan iPad 2’nin 2011 yılı sonuna yetiştirmeyi düşündüğü yeni versiyonu için Apple, 250-300 ppi kalitesinde tablet paneli aramaya koyuldu bile.

Berger açıklamasında; farklı üretim kaynaklarında gözlemledikleri son duruma göre bu tamamen farklı cihaz için çeşitli bileşen sağlayıcılarla tedarik sürecine girilmiş olduğunu belirtiyor. Kaynaklardan gelen bilgiler Apple’ın bileşen siparişi vermeye başladığı ancak kesin bir çıkış tarihi belirtmediği yönünde.
Muhtemel bir Eylül 2011 tanıtımından sonraki ayda yeni iPad için yaygın satış başlayabilir. Ancak bizzat kendisi de şüpheyle yaklaşan Berger bu gözlemlerini onaylamak için bazı bağlantılı oldukları noktalardan bilgi beklediklerini ifade etti.

Akıllı telefon piyasasında inç başına düşen piksel olarak 326ppi değerindeki iPhone 4’ün Retina Display teknolojisi şu an rakipsiz. Eğer Berger’in bu iddiası doğrulanırsa yeni nesil iPad de, tablet piyasasındaki en yüksek ppi değerine sahip model olacak.

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Bukalemun 7 yıl en beğenilen
ilginç olan APPLE ve ürünlerine ulaşamayan milyonlarca insan olması ve USA ürünlerin çok ucuz olması , y dışında çoğu ülkede SİM FREE cihaz olması , yeni nesil ürünlerin her zaman çok düşük fiyatla sunulmasına rağmen , 2ci elde ürünlerin pahalı olması ve TR daki büyük marketlerin gösteriş yapar gibi ESKİ ürünleri kampanya yapması . . . .
ilginç olan APPLE ve ürünlerine ulaşamayan milyonlarca insan olması ve USA ürünlerin çok ucuz olması , y dışında çoğu ülkede SİM FREE cihaz olması , yeni nesil ...
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sertacarslan 7 yıl
siyahtemas
Batuistdpi değeri görüntü kalitesi üzerinde çok büyük bir etken. haberdeki gibi bir ekranla gelirse tartuşmasız tabletlerin lideri olur. diğerleri ile test etmeye bile gerek duyulmaz :)) şaka tabiki android tarafında da appleın bu hamlesinden sonra benzeri tabletler çıkar. nedense diğerleri hep appleın önce birşeyler yapmasını bekliyor o yapıyor sonra diğerleride kuyruk gibi peşinden geliyor. şu dünyada apple gibi bir iki firma daha olsaydı teknoloji bugün çok daha farklı bir konumda olurdu sanıyorum tek başına nereye kadar hangi hızla gidebilirsin.
Hernekadar Apple firmasının politikasından hazetmesem de bu gün samsungda kullandığım tüm teknolojiyi ( sgs, 10.1 tab) hakikaten onlara borçluyuz.

Bence o kadar da değil.
Evet, Apple iphone ile akıllı telefon piyasasında yeni bir dönem başlattı, bu yadsınamaz. Hatta Apple kapasitif ekranı ve parmakla kullanıma yönelik uygulama arayüzünü geliştirmeseydi belki de başka biri bulana kadar bir 5 sene daha windows mobile phone saçlamığını kullanmak zorunda kalacaktık.
Birileri ilk olmak zorunda nihayetinde, bu Apple oldu, ama ilk olan sonsuza kadar en iyi kalacak demek de değil.
Bugün baktığınızda başka firmalar inovasyon konusunda Apple'ı yakalamış ve yavaş yavaş geçmeye başlamış durumdalar. Kullanıcı arayüzü teknolojilerinde örneğin HTC sense Apple'ı çoktan geçmiş durumda(hatta hep öndeydi de diyebiliriz), Android er geç iOS'tan daha iyi olacak, 3D panel teknolojileri pazarda yer almaya başladı bile, vs.
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smart1978 7 yıl
Samsung gibi firmalar olmasa Apple Ipad2 yi bırakın Ipad bile yıllarca aynı ekran kalitesiyle devam ederdi...
Apple 300 ppi değerine ulaşabilmesi için uyumluluk yüzünden Iphone4 olduğu gibi çözünürlük 2 kat artırılması gerekecek.. Bu tip ekranlar var... Apple tercih edebilir mi bence etmez... Belki seneye uğraşırlar...
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FRAPS 7 yıl
iphone 4 ün ekranını yakından incelemiştim.Ekranda yuvarlak nesnelerin (simgeler yazılar vs.) kenarlarında hafif tırtıklar görünüyor.Yani pikselleri görebiliyordum.Tek tek olmasada farkediliyor :))

Kısaca Retina metina hikaye


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siyahtemas 7 yıl
Batuist
dpi değeri görüntü kalitesi üzerinde çok büyük bir etken. haberdeki gibi bir ekranla gelirse tartuşmasız tabletlerin lideri olur. diğerleri ile test etmeye bile gerek duyulmaz :)) şaka tabiki android tarafında da appleın bu hamlesinden sonra benzeri tabletler çıkar. nedense diğerleri hep appleın önce birşeyler yapmasını bekliyor o yapıyor sonra diğerleride kuyruk gibi peşinden geliyor. şu dünyada apple gibi bir iki firma daha olsaydı teknoloji bugün çok daha farklı bir konumda olurdu sanıyorum tek başına nereye kadar hangi hızla gidebilirsin.

Hernekadar Apple firmasının politikasından hazetmesem de bu gün samsungda kullandığım tüm teknolojiyi ( sgs, 10.1 tab) hakikaten onlara borçluyuz.
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Batuist 7 yıl
dpi değeri görüntü kalitesi üzerinde çok büyük bir etken. haberdeki gibi bir ekranla gelirse tartuşmasız tabletlerin lideri olur. diğerleri ile test etmeye bile gerek duyulmaz :)) şaka tabiki android tarafında da appleın bu hamlesinden sonra benzeri tabletler çıkar. nedense diğerleri hep appleın önce birşeyler yapmasını bekliyor o yapıyor sonra diğerleride kuyruk gibi peşinden geliyor. şu dünyada apple gibi bir iki firma daha olsaydı teknoloji bugün çok daha farklı bir konumda olurdu sanıyorum tek başına nereye kadar hangi hızla gidebilirsin.
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Bukalemun 7 yıl en beğenilen
ilginç olan APPLE ve ürünlerine ulaşamayan milyonlarca insan olması ve USA ürünlerin çok ucuz olması , y dışında çoğu ülkede SİM FREE cihaz olması , yeni nesil ürünlerin her zaman çok düşük fiyatla sunulmasına rağmen , 2ci elde ürünlerin pahalı olması ve TR daki büyük marketlerin gösteriş yapar gibi ESKİ ürünleri kampanya yapması . . . .
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.WondercrafteR. 7 yıl
300ppi'dan düşük olduğu sürece, insan göz retinası pikselleri ayırt edebilir. Pikseller gözüktüğü sürece pek önemli bir fark olacağını zannetmiyorum ben. Önemli olan iPhone 4'daki gibi pikselleri görmemek. Gördükten sonra da değişen pek bişey olmaz 2. nesil ile 3. nesil arasında çünkü zaten ekran büyük tablet ekranı yani. Kısıtlı bi alan yok.
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acmtncy 7 yıl
nokia'nın bi modeli vardı piyasaya sürüldü mü bilmiyorum qwert klavyeli bi telefondu iphone4'ten daha yüksek ppi değeri vardı. pek akıllı sayılmaz ama olsun:D
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sangreal_1905 7 yıl
telefonda bu ppı degerlerını yakalamak daha kolay ekranlar kuck oldugu ıcın fakat tabletlerde(10 inç) bu 300 e yakın degerler uglasmak ıcın full hd ve uzerı cozunurluk kullanıması şart
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