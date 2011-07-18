iPad 2 stok sıkıntısı sona eriyor

Apple’ın tablet pazarını yeniden ayağa kaldıran ilk iPad modelinden sonra yeni çıkacak olan devam modeli büyük bir merakla beklenmişti. 1GHz hızındaki ARM Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli A5 işlemci, 9.7 inç boyutunda 1024 x 768 ekran, PowerVR SGX 543MP2 çift çekirdekli grafik birimi, 16GB/32GB/64GB depolama kapasitesiyle Mart ayında duyurulan iPad 2 hemen ardından piyasaya sürülmüştü.





Ancak beklemediği bir ilgiyle karşılaşan yeni nesil iPad, Apple’ın üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve kısa süre içerisinde stok sıkıntısı baş göstermeye başladı. Pek çok ülkede mağazalara koşanlar elleri boş dönmek zorunda kaldı. Apple’ın çevrimiçi mağazasından sipariş vermek isteyenler ise 2-4 haftalık bir tedarik süreciyle karşılaştı.





Piyasaya çıkmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen yakın tarihe kadar Apple stok konusundaki sıkıntıyı çözemedi. Stok sıkıntısının nedenleri konusunda resmi açıklama hiç bir zaman gelmedi.





Bazı kaynaklar ortak firma LG Display’in Apple’ın standartlarından daha düşük kalitede ekran ürettiğini iddia ederken bazı kaynaklar da Çin’de Chengdu eyaletinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümü 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Foxconn fabrikasındaki patlama nedeniyle kapasitesinin düştüğünü iddia etti.





Bununla birlikte sorunları aşmaya başlayan Apple, ABD içerisindeki tedarik sürecini 3-5 iş gününe düşürmüştü. Şimdi ise Kuzey Amerika ve Kanada çevrimiçi mağazalarında tedarik süreci 1-3 iş gününe kadar indi. İngiltere’de ise hem WiFi hem de 3G/WiFi modelleri 3-5 iş günü içerisinde tedarik edilebiliyor. Daha önce de Apple’ın Temmuz ayı için 5 milyon iPad 2 üreteceği belirtilmişti.





Ancak Apple’ın iPad 2 üretimine bu kadar çok yoğunlaşması şu sıralarda gündemde olan yüksek çözünürlükteki ekrana sahip profesyonellere yönelik bir iPad HD üretimine başlayıp başlamayacağı konusunda şüphe uyandırdı.