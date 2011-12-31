iPad 3 Retina Display ekran prototipi bir Güney Kore forumunda ortaya çıktı

Apple'ın yeni yıl için piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni iPad modeli hakkındaki en büyük iddialardan birisi ekran teknolojisinin Retina Display olacağı hakkında. Apple'ın hali hazırda iPhone 4/4S, iPod touch 4G modellerinde 326ppi değerine denk gelen Retina Display ekran teknolojisini kullanıyor. Ancak iPad ve iPad 2 modellerinde ekran çözünürlüğü 1024 x 768 ve bu da yaklaşık 132ppi değerine eşit.





Pek çok otorite yeni iPad modelinin Retina Display teknolojisini kullanacağını düşünüyor. Çünkü ürünün fiyatını artırmak istemeyen Apple için önceki yıllarda yüksek seyreden Retina Display ekran maliyetleri daha düşük seviyelere gerilemiş durumda. Bunun yanında bazı akıllı telefon ve tablet modelleri yeni yıla 300ppi değerine yakın seviyelerde girmeye hazırlanıyor. Ekran çözünürlüğü açısından Retina Display kullanmayan Apple rekabetin gerisinde kalabilir.





Bu iddiaları güçlendiren bir olay ise Güney Kore kaynaklı bir forumda yaşandı. Forumda yeni iPad modelinde kullanılacağı belirtilen Retina Display ekran görüntüleri paylaşıldı. Ekran görüntülerine göre yeni Retina Display ekranda 3 adet geniş bant kablo görünüyor.





iFixit sitesi tarafından parçalarına ayrılan iPad 2 ekranında 2 adet geniş bant kablo kullanıldığı tespit edilmişti. Bu kablolar ekrana veri aktarımını sağlıyor. Retina Display prototipinde üç adet kablonun olması yüksek çözünürlük nedeniyle ekstra bir kabloya ihtiyaç duyulduğu yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Yeni iPad modeli için tahmin edilen çözünürlük oranı 2048 x 1536 piksel. Bu oran iPad 2 ekranından 4 kat daha fazla.





İddia ne kadar gerçeği yansıtıyor birşey söylemek mümkün değil. Ancak iPhone 4 ve iPad 2 tanıtımları öncesinde yaşanan çalıntı ve sızıntı olayları bir nebze de olsa gerçek olabilme ihtimalini akıllara getiriyor.