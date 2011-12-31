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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 3 Retina Display ekran prototipi bir Güney Kore forumunda ortaya çıktı

7 yıl
7,8b
1
57
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni yıl için piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni iPad modeli hakkındaki en büyük iddialardan birisi ekran teknolojisinin Retina Display olacağı hakkında. Apple'ın hali hazırda iPhone 4/4S, iPod touch 4G modellerinde 326ppi değerine denk gelen Retina Display ekran teknolojisini kullanıyor. Ancak iPad ve iPad 2 modellerinde ekran çözünürlüğü 1024 x 768 ve bu da yaklaşık 132ppi değerine eşit.

Pek çok otorite yeni iPad modelinin Retina Display teknolojisini kullanacağını düşünüyor. Çünkü ürünün fiyatını artırmak istemeyen Apple için önceki yıllarda yüksek seyreden Retina Display ekran maliyetleri daha düşük seviyelere gerilemiş durumda. Bunun yanında bazı akıllı telefon ve tablet modelleri yeni yıla 300ppi değerine yakın seviyelerde girmeye hazırlanıyor. Ekran çözünürlüğü açısından Retina Display kullanmayan Apple rekabetin gerisinde kalabilir.

Bu iddiaları güçlendiren bir olay ise Güney Kore kaynaklı bir forumda yaşandı. Forumda yeni iPad modelinde kullanılacağı belirtilen Retina Display ekran görüntüleri paylaşıldı. Ekran görüntülerine göre yeni Retina Display ekranda 3 adet geniş bant kablo görünüyor. 

iFixit sitesi tarafından parçalarına ayrılan iPad 2 ekranında 2 adet geniş bant kablo kullanıldığı tespit edilmişti. Bu kablolar ekrana veri aktarımını sağlıyor. Retina Display prototipinde üç adet kablonun olması yüksek çözünürlük nedeniyle ekstra bir kabloya ihtiyaç duyulduğu yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Yeni iPad modeli için tahmin edilen çözünürlük oranı 2048 x 1536 piksel. Bu oran iPad 2 ekranından 4 kat daha fazla.  

İddia ne kadar gerçeği yansıtıyor birşey söylemek mümkün değil. Ancak iPhone 4 ve iPad 2 tanıtımları öncesinde yaşanan çalıntı ve sızıntı olayları bir nebze de olsa gerçek olabilme ihtimalini akıllara getiriyor.

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Player ONE 7 yıl en beğenilen BiG_mAsTeR
BiG_mAsTeR

Player ONE

Apple iğrenç görüntüsü olan super amolede falan geçmez diye dua ediyordum Allah tan retina ekrana devam kararı almışlar. Superamoled

Yaşa APPLE

Amoled ile retinayi karsilastiriyormusun hala ?
Buyuk bi ihtimal gozlerinde bi bozukluk var yada Jobs un yalanlarina hala inaniyosun!

Superamoled retinadan iyimi.



Yeminle şu yurdumun gözleri kör insanlarına acıyorum artık.

Galaxy s 2 si olan gelsin yanıma bulaşalım özelden haberleşelim. ben de bir iphone 4 getireyim.

Sana canlı olarak superamoled karşılaştırmalı olarak iğrenç bir ekranı olduğunu ıspatlamazsam elimde k, ihpne 4 ü parçalarım

SUPER AMOLED ekranı savunan arkadaşlara gerçekten doğru sonucu merak ediyorlarsa ve bu konuda gerçekten samimi iseler yani bir ergen saldırganlığıyla hareket etmiyorlarda şunu yapmalarını rica ediyorum:

İŞLEM ÇOK BASİT :
HEM İPHONE 4 HEMDE GALAXY S2 NİN EKRANINDA AYNI FACEBOOK HESABININ AYNI RESMİNİ AÇSINLAR.
RESİMDE BEYAZLI BİR FONT OLSUN . KAR MANZARASI GİBİ. ALLAHINI SEVERSEN BAK BAKALIM SUPERAMOLED BEYAZ MI GÖSTERİYOR YADA MAVİMTRAK BEYAZ MI.



BAK BAKALIM BÜTÜN RENKLERDE MAVİMTRAK BİR HAVA VARMI SUPERAMOLED DE. GERÖEKLE HİÇ ALAKASI OLMAYAN RENKLER TAMAMEN DÜZMEDE SAMSUNG MÜHENDİSLERİNİN İNSAFINA KALMIŞ SÜPER YARATICILIK.

GEÇEN YENİ GALAXY S 2 ALMIŞ BİR ARKADAŞLA AYNI TESTİ YAPTIK.
SONUÇ: ARKADA KARLI DAĞLAR OLAN BİR RES,M TEST ETTİK. YEMİNLE ADAMIN YÜZÜ 1 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ.



SAÇMA SAPAN KONUŞMAYALIM.. HAYATINIZ DA BİR KERE İPHONE 4 İLE GALAXYS 2 EKRANLARINI AYNI FOTO DA KARŞILAŞTIRDIN MI. HAYIR !! O ZAMAN KONUŞMAYACAKSIN. GÖZÜN ALIŞMIŞ SAHTE GÖRÜNTÜYE DOĞRUYU GERÇEK DOĞAL GÖRÜNTÜYÜ BİLMİYORSUN

BEN AÇIK SÖYLÜYORUM. SAMSUNG GALAXYS3 RETİNA EKRAN KULLANSIN KESİNLİKLE DEĞİŞİKLİK OLMASI AÇISINDAN O TELEFONU ALIRIM. AMA SAÇMA SAPAN REKLER GÖSTEREN BİR TEL ALMAM.ÇÜNKÜ EKRAN KALİTESİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ

BiG_mAsTeRPlayer ONEApple iğrenç görüntüsü olan super amolede falan geçmez diye dua ediyordum Allah tan reti...
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Stanislas Xavier 7 yıl
2048*1536 çözünürlükte piksel boyu 0,11+ mm oluyor bu şekilde dikkatli bakınca pikselleri görebiliriz fakat daha yüksek bir çözünürlüğe kesinlikle gerek yok bu fazlasıyla yeterli olur ancak gpu açısından nasıl bir çözüm getirecekler merak içerisindeyim...
2048*1536 çözünürlükte piksel boyu 0,11+ mm oluyor bu şekilde dikkatli bakınca pikselleri görebiliriz fakat daha yüksek bir çözünürlüğe kesinlikle gerek yok bu...
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4Crumby 7 yıl Player ONE
Player ONE
BiG_mAsTeR

Player ONE

Apple iğrenç görüntüsü olan super amolede falan geçmez diye dua ediyordum Allah tan retina ekrana devam kararı almışlar. Superamoled

Yaşa APPLE

Amoled ile retinayi karsilastiriyormusun hala ?
Buyuk bi ihtimal gozlerinde bi bozukluk var yada Jobs un yalanlarina hala inaniyosun!

Superamoled retinadan iyimi.



Yeminle şu yurdumun gözleri kör insanlarına acıyorum artık.

Galaxy s 2 si olan gelsin yanıma bulaşalım özelden haberleşelim. ben de bir iphone 4 getireyim.

Sana canlı olarak superamoled karşılaştırmalı olarak iğrenç bir ekranı olduğunu ıspatlamazsam elimdeki iphone 4 ü parçalarım.

SUPER AMOLED ekranı savunan arkadaşlara gerçekten doğru sonucu merak ediyorlarsa ve bu konuda gerçekten samimi iseler yani bir ergen saldırganlığıyla hareket etmiyorlarda şunu yapmalarını rica ediyorum:

İŞLEM ÇOK BASİT :
HEM İPHONE 4 HEMDE GALAXY S2 NİN EKRANINDA AYNI FACEBOOK HESABININ AYNI RESMİNİ AÇSINLAR.
RESİMDE BEYAZLI BİR FONT OLSUN . KAR MANZARASI GİBİ. ALLAHINI SEVERSEN BAK BAKALIM SUPERAMOLED BEYAZ MI GÖSTERİYOR YADA MAVİMTRAK BEYAZ MI.



BAK BAKALIM BÜTÜN RENKLERDE MAVİMTRAK BİR HAVA VARMI SUPERAMOLED DE. GERÖEKLE HİÇ ALAKASI OLMAYAN RENKLER TAMAMEN DÜZMEDE SAMSUNG MÜHENDİSLERİNİN İNSAFINA KALMIŞ SÜPER YARATICILIK.

GEÇEN YENİ GALAXY S 2 ALMIŞ BİR ARKADAŞLA AYNI TESTİ YAPTIK.
SONUÇ: ARKADA KARLI DAĞLAR OLAN BİR RES,M TEST ETTİK. YEMİNLE ADAMIN YÜZÜ 1 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ.



SAÇMA SAPAN KONUŞMAYALIM.. HAYATINIZ DA BİR KERE İPHONE 4 İLE GALAXYS 2 EKRANLARINI AYNI FOTO DA KARŞILAŞTIRDIN MI. HAYIR !! O ZAMAN KONUŞMAYACAKSIN. GÖZÜN ALIŞMIŞ SAHTE GÖRÜNTÜYE DOĞRUYU GERÇEK DOĞAL GÖRÜNTÜYÜ BİLMİYORSUN

BEN AÇIK SÖYLÜYORUM. SAMSUNG GALAXYS3 RETİNA EKRAN KULLANSIN KESİNLİKLE DEĞİŞİKLİK OLMASI AÇISINDAN O TELEFONU ALIRIM. AMA SAÇMA SAPAN REKLER GÖSTEREN BİR TEL ALMAM.ÇÜNKÜ EKRAN KALİTESİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ




Sen de git arka plani siyah olan bi resim ac bak bakalim kimin yuzu dusuyo sen sadece 1 renge gore karsilastiriyosun beyaz haric her renkte super amoled plus retina display denilen ama aslinda ips panelden tek farki cozunurluk olan sanki dunyanin en buyuk icadi gibi tanittiginiz seyden cok daha ustun ;)
Not: super amoled pentiledir o yuzden renkler 2renk uzerinden verilir ancak super amoled plus 3 renk olarak renk verir ve bariz bi sekilde ips panellerden ustundur.
Player ONEBiG_mAsTeRPlayer ONEApple iğrenç görüntüsü olan super amolede falan geçme...
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DH Misafiri 7 yıl
engadget.com/...
tartışmayın karşılaştırın..
retina belki 10 sene daha piyasada kalabilecek bir ekrandır.
samsung un ekranlarının daha çooook geliştirlmesi lazım.
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tribalenfeksiyon 7 yıl
Ayri ayri bakildiginda ilk intiba : Galaxy s2 nin amoled ekrani daha etkileyici gelse de bir sure sonra

Retinada renklerin daha dogal oldugunu, daha az goz yordugunu . daha gercek goruntuler yansittigini fark edersiniz

Bence yani buyuk ihtimal
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vires 7 yıl
Galaksy s2 de beyaz renk diye bir şey yok zaten. Kimine göre mavimsi kimine göre sarımtırak bir renk var tam olarak çözülemedi daha forumlarda da tartışılıyor
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Player ONE 7 yıl vires
vires

Galaksy s2 de beyaz renk diye bir şey yok zaten. Kimine göre mavimsi kimine göre sarımtırak bir renk var tam olarak çözülemedi daha forumlarda da tartışılıyor

Aynen bende çözemedim. Bazı modellerde yeşilimtrak bir ekran var. Genelde galaxy s 1 lerde öyleydi

Galaxy s 2 lerde ise mavimtrak var bariz.!! Görmemek imkansız...


Kontrast ortada , renk doğallığı ortada , çözünürlük ortada , ........

Buna rağmen nasıl hala superamoled şöyle böyle denir bir anlasam.
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engurlu 7 yıl
Tek kriter çözünürlük se en iyi ekran retina diyecektim baktım ki süper amoled hd çıkmış :)) yakında hd plus ve 1280x1024 super amoled 3 ekran çıkacak..Retina dahil hiçbirinin esamesi bile okunmayacak..Gerçi şimdi de okunmuyor da..
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teatrous 7 yıl engurlu
engurlu
Tek kriter çözünürlük se en iyi ekran retina diyecektim baktım ki süper amoled hd çıkmış :)) yakında hd plus ve 1280x1024 super amoled 3 ekran çıkacak..Retina dahil hiçbirinin esamesi bile okunmayacak..Gerçi şimdi de okunmuyor da..

Tek kriter çözürlük falan değil.Tek kriter '' başına düşen pixel sayısı.super amoled hd cıktıda bakalım piksel yogunlugu ne durumda olacak 3.5'' ekranlara yada şöyle dersem daha doğru olur;5" altındaki ekranlara koyulabilinecekmi .
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Makaroncu 7 yıl
Hasta oluyorum bu apple fanı arkadaşlara
Tamam bizdede iphone ipad var rahat olun 3 kuruş para bitek sizde yok
Ama samoledle retinayı karşılaştırmak yanlış. güç tüketim değerleri, renklerin doğallığı, parlaklık olarak samoled kesinlikle daha iyi olduğu konusunda kendini ispatlamıştır.
Fakat iki ekran da kusursuza yakın görüntü sunmaktadır rahat olun bizim gibi çılgınlar dışında kimse aradaki ufacık farkı anlamaz
Galaxy s alın, bide iphone 4 alın cut the rope acın, angry birds açın, farkı görün samoled daha iyi emin olabilirsiniz
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GoldPunch 7 yıl
iPhone 4 den önce OLED ekrana sahip Samsung Omnia 2 I8000 kullanıyordum. Gerçekten renkleri çok daha canlı gösteriyordu fakat doğal renklere sahip değil. Sonra iPhone 4 aldım, ekranını ilk açtığımda hayal kırıklığına uğradım. Çünkü telefon açılırken siyah arkaplanda beyaz apple logosu vardı. ( Doğal olarak ) Zemindeki o siyahlık ise hiç hoşuma gitmemişti çünkü siyahı normal veremiyordu. Eski telefonumda simsiyah bir ekran açtığımda yemin ederim telefonun ekranı kapalı sanıyordum. Ama sonra iPhone 4 ü kullandıkça, ekranın renklerini çok daha iyi yansıttığını anladım.


Diyeceğim o dur ki; siyah konusunda AMOLED çok daha başarılı. Hatta en iyisi. Renkleri doğru göstermede ise Retina iyi.
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X-FI 7 yıl
aslında S2 de de kullanılan Super AMOLED+ bence çok iyi, youtubedan karşılaştırma videolarıın izledim S2 baya parlak renkli cıvıl cıvıl kalıyor. ama milletin iphone 4 retina ekran tercih etme sebebi, her açıdan görüleiblir olması (IPS) göz yormaması (güzel kitap okunur) ve yükserk çözünürlükten dolayı net berrak görülmesi. yinede renk ve parlaklık konusunda S2 bir numara.
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Nymph()maniac 7 yıl X-FI
X-FI

aslında S2 de de kullanılan Super AMOLED+ bence çok iyi, youtubedan karşılaştırma videolarıın izledim S2 baya parlak renkli cıvıl cıvıl kalıyor. ama milletin iphone 4 retina ekran tercih etme sebebi, her açıdan görüleiblir olması (IPS) göz yormaması (güzel kitap okunur) ve yükserk çözünürlükten dolayı net berrak görülmesi. yinede renk ve parlaklık konusunda S2 bir numara.

Bütün arkadaşlar gereksiz yere tartışmış. Sen noktayı koymuşsun kardeşim. Tebrik ederim. İşin kısacası budur.
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smunknown 7 yıl
Allah'im yeni yilda bu ifanlara akil ver.
Etrafim bunlar gibi ifanlar ile dolu ama SGS2'deki ekrani gördüklerinde, "Aaa, ekran da iyiymis." diyorlar, ama gel gör ki arada bir tanesi bidi bidi,retina da retina, yildik artik sizden yeter da. Samsung donanim olarak apple'i hep geçecek ama siz "Asil önemli olan yazilim." demeye devam edeceksiniz.
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venom.X 7 yıl
ipad bu şekilde giderse önümüzdeki 3-4 yıl içinde çözünürlükleri bir çırpıda söylemek tarih olcak gibi :D
bu arada şuraya amoled ekran yazmayın kardeşim komik oluyor :D
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eng304 7 yıl
Super Amoled kötü ama super amoled plus çok iyi ama yine super amoled hd kötü neden mi çünkü pentile ama sg2deki samoled plus pentile değildi. O yüzden s.amoled sadece 800x480 çözünürlükte iyi şuan.
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DH Misafiri 7 yıl
Amoled ile retina ekrani karsilastiriyor hala arkadas. Yazik diyorum!
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