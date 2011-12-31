iPad 3 Retina Display ekran prototipi bir Güney Kore forumunda ortaya çıktı

Haber Editörü
Apple'ın yeni yıl için piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni iPad modeli hakkındaki en büyük iddialardan birisi ekran teknolojisinin Retina Display olacağı hakkında. Apple'ın hali hazırda iPhone 4/4S, iPod touch 4G modellerinde 326ppi değerine denk gelen Retina Display ekran teknolojisini kullanıyor. Ancak iPad ve iPad 2 modellerinde ekran çözünürlüğü 1024 x 768 ve bu da yaklaşık 132ppi değerine eşit.
Pek çok otorite yeni iPad modelinin Retina Display teknolojisini kullanacağını düşünüyor. Çünkü ürünün fiyatını artırmak istemeyen Apple için önceki yıllarda yüksek seyreden Retina Display ekran maliyetleri daha düşük seviyelere gerilemiş durumda. Bunun yanında bazı akıllı telefon ve tablet modelleri yeni yıla 300ppi değerine yakın seviyelerde girmeye hazırlanıyor. Ekran çözünürlüğü açısından Retina Display kullanmayan Apple rekabetin gerisinde kalabilir.
Bu iddiaları güçlendiren bir olay ise Güney Kore kaynaklı bir forumda yaşandı. Forumda yeni iPad modelinde kullanılacağı belirtilen Retina Display ekran görüntüleri paylaşıldı. Ekran görüntülerine göre yeni Retina Display ekranda 3 adet geniş bant kablo görünüyor.
iFixit sitesi tarafından parçalarına ayrılan iPad 2 ekranında 2 adet geniş bant kablo kullanıldığı tespit edilmişti. Bu kablolar ekrana veri aktarımını sağlıyor. Retina Display prototipinde üç adet kablonun olması yüksek çözünürlük nedeniyle ekstra bir kabloya ihtiyaç duyulduğu yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Yeni iPad modeli için tahmin edilen çözünürlük oranı 2048 x 1536 piksel. Bu oran iPad 2 ekranından 4 kat daha fazla.
İddia ne kadar gerçeği yansıtıyor birşey söylemek mümkün değil. Ancak iPhone 4 ve iPad 2 tanıtımları öncesinde yaşanan çalıntı ve sızıntı olayları bir nebze de olsa gerçek olabilme ihtimalini akıllara getiriyor.
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Superamoled retinadan iyimi.
Yeminle şu yurdumun gözleri kör insanlarına acıyorum artık.
Galaxy s 2 si olan gelsin yanıma bulaşalım özelden haberleşelim. ben de bir iphone 4 getireyim.
Sana canlı olarak superamoled karşılaştırmalı olarak iğrenç bir ekranı olduğunu ıspatlamazsam elimde k, ihpne 4 ü parçalarım
SUPER AMOLED ekranı savunan arkadaşlara gerçekten doğru sonucu merak ediyorlarsa ve bu konuda gerçekten samimi iseler yani bir ergen saldırganlığıyla hareket etmiyorlarda şunu yapmalarını rica ediyorum:
İŞLEM ÇOK BASİT :
HEM İPHONE 4 HEMDE GALAXY S2 NİN EKRANINDA AYNI FACEBOOK HESABININ AYNI RESMİNİ AÇSINLAR.
RESİMDE BEYAZLI BİR FONT OLSUN . KAR MANZARASI GİBİ. ALLAHINI SEVERSEN BAK BAKALIM SUPERAMOLED BEYAZ MI GÖSTERİYOR YADA MAVİMTRAK BEYAZ MI.
BAK BAKALIM BÜTÜN RENKLERDE MAVİMTRAK BİR HAVA VARMI SUPERAMOLED DE. GERÖEKLE HİÇ ALAKASI OLMAYAN RENKLER TAMAMEN DÜZMEDE SAMSUNG MÜHENDİSLERİNİN İNSAFINA KALMIŞ SÜPER YARATICILIK.
GEÇEN YENİ GALAXY S 2 ALMIŞ BİR ARKADAŞLA AYNI TESTİ YAPTIK.
SONUÇ: ARKADA KARLI DAĞLAR OLAN BİR RES,M TEST ETTİK. YEMİNLE ADAMIN YÜZÜ 1 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ.
SAÇMA SAPAN KONUŞMAYALIM.. HAYATINIZ DA BİR KERE İPHONE 4 İLE GALAXYS 2 EKRANLARINI AYNI FOTO DA KARŞILAŞTIRDIN MI. HAYIR !! O ZAMAN KONUŞMAYACAKSIN. GÖZÜN ALIŞMIŞ SAHTE GÖRÜNTÜYE DOĞRUYU GERÇEK DOĞAL GÖRÜNTÜYÜ BİLMİYORSUN
BEN AÇIK SÖYLÜYORUM. SAMSUNG GALAXYS3 RETİNA EKRAN KULLANSIN KESİNLİKLE DEĞİŞİKLİK OLMASI AÇISINDAN O TELEFONU ALIRIM. AMA SAÇMA SAPAN REKLER GÖSTEREN BİR TEL ALMAM.ÇÜNKÜ EKRAN KALİTESİ BENİM İÇİN ÖNEMLİ
Sen de git arka plani siyah olan bi resim ac bak bakalim kimin yuzu dusuyo sen sadece 1 renge gore karsilastiriyosun beyaz haric her renkte super amoled plus retina display denilen ama aslinda ips panelden tek farki cozunurluk olan sanki dunyanin en buyuk icadi gibi tanittiginiz seyden cok daha ustun ;)
Not: super amoled pentiledir o yuzden renkler 2renk uzerinden verilir ancak super amoled plus 3 renk olarak renk verir ve bariz bi sekilde ips panellerden ustundur.