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iPad 3 dedikoduları daha hızlı işlemci, daha yüksek çözünürlükte ekran ve LTE bağlantısı etrafında odaklanıyor

7 yıl
10,3b
1
72
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPad modelini tanıtacağı tahmin edilen Mart ayı yaklaştıkça model hakkındaki dedikodular da artış trendine giriyor. Ancak dedikodular genelde 3 noktaya odaklanmış durumda. Birincisi daha hızlı bir işlemci, ikincisi çözünürlük, üçüncüsü ise LTE bağlantı teknolojisi.

Bloomberg tarafından farklı kaynaklara dayanılarak verilen haberde Apple'ın yeni iPad modelinde daha hızlı bir işlemci, daha yüksek bir çözünürlük ve yeni nesil bağlantı teknolojilerine desteğin yer alacağı ve Mart ayının başlarında tanıtılacağı iddia ediliyor. iPad 2 geçen yıl Mart ayının ilk haftası kamuoyuna tanıtılmıştı.

iPad'in 9.7 inçlik boyutu hakkındaki dedikodular yok denecek kadar az. DigiTimes sitesi ısrarla iki farklı boyutta iPad modelinin piyasaya sürüleceğini belirtse de pek çok otorite bunu imkansız buluyor.

Apple'ın 4 çekirdekli A6 işlemcisi üzerindeki denemelerinde sona geldiği artık biliniyor. Son dönemlerde Tayvanlı TSMC firması tarafından A6 ve A7 işlemcilerin üretim hakkının elde edildiği iddia edilse de Samsung'un Texas'ta inşa ettiği dev tesis A5 işlemcilerin yanında A6 işlemcilerin de bu bantlardan çıkacağı ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeler yeni iPad içerisinde A6 işlemcisine yer verileceği tahminleri yapılmasına neden oluyor. Ayrıca 2012 yılı 4 çekirdekli tabletlerin meydan savaşına sahne olacak. Bu rekabete Apple'ın düşük bir işlemciyle katılması satışları olumsuz etkileyecektir.

Yeni iPad'in en çok konuşulan özelliklerinden birisi de Retina Display. Tüm çevreler iPhone 4/4S ve iPod Touch 4 üzerinde kullanılan 326ppi değerine sahip ekranın buna yakın bir değerde yeni iPad üzerinde kullanılmasının şart olduğunu belirtiyor. İlk iki nesil iPad aynı çözünürlük üzerinde çıkmıştı ve artık bir değişim gerekiyor. Apple hali hazırda sahip olduğu Retina Display teknolojisini 2048 x 1536 piksel olarak yeni iPad modelinde kullanabilir. Çünkü CES fuarında da benzer çözünürlüklere sahip ASUS Ve Acer tabletler görücüye çıktı. 

Diğer bir nokta ise yeni nesil bağlantı teknolojileri. Apple'ın iPhone 4S modelinde 3G teknolojisinin kat kat üstünde bağlantı hızları sunan 4G/LTE standardını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. ABD, Güney Kore, Japonya gibi ülkeler 4G standardını benimsemiş durumda ve sayı olarak 200 milyon kullanıcı bu standarttan faydalanabiliyor. Araştırmalar 2012 yılında satılacak akıllı telefonların yüzde 4-5 oranının 4G uyumlu olanlarından oluşacağını gösteriyor. Yeni iPad'in LTE uyumlu piyasaya çıkması ve ardından iPhone 5'in de LTE modülü barındırması muhtemel gibi görünüyor.

Ayrıca iPad tedarik zincirinde bulunan kaynaklar üretim sürecinin hızlanmaya başladığını belirtiyor. Yani Mart ayında hangi özellikleri taşırsa taşısın yeni bir iPad modelinin piyasaya çıkma ihtimali oldukça kuvvetli.

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EKONOMI$T 7 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin apple.











Pardon android konusunda sandım kendimi.

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Sanat Günesi 7 yıl
Cep telefonu ve tablet haberlerinden bıktım, sevenler olabilir saygım var :) PC ağırlıklı paylaşımlar azalıyormu ne ?
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m.safa.s 7 yıl
urun ozellikerinden once urun için fikirlerinden dolayı kavga edenlerin yazılarını okuyorum ehhehe
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siakawa 7 yıl
Tahminimce Apple, ipad'te de iphonelarda ki gibi bir strateji izleyecektir iPad - İPad 2 şimdi de İPad 2s çıkacaktır, urunde ki yenilikler ise artirilmis islemci hizi , retina ekran tahminimce 12 saate kadar varan batarya ömrü, 2 mp arka kamera ve 1.3 mp ön kamera tasarımda herhangi bir degisiklik olmayacaktır İPad 3 çıkana kadar :)
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slayshot 7 yıl
ne kadar alakasiz kavramlarla tartisma yaratiyorsunuz forum yas seviyesi ana okuluna dustu su yorumlara bak ya liseli ergenleri gectiniz ayip size
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Besiktask34 7 yıl slayshot
slayshot

ne kadar alakasiz kavramlarla tartisma yaratiyorsunuz forum yas seviyesi ana okuluna dustu su yorumlara bak ya liseli ergenleri gectiniz ayip size

sanane birader , komiser misin ? işine gelmeyeni okuma!! yazmak istemiyorum ama illa cevap yazılsın diye abuk subuk birşeyler yazıp bana bir cevap yazsında tartışma çıkarayım derdindesin, asıl ana okullu olan sensin,

neyse suç sende değil bende orda seningibileri blok yapma seçeneği varmış görmemişim daha ne yazsanızda göremiyorum büyük mutluluk
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speed_brain 7 yıl
DH Misafiri
asus transformers prime çıkar o çıkana kadar fiyatı muhtemelen aynı olur hatta baya ucuz olur, ipad 3 ten deha iyi olduğuna eminim ve 5 çekirdekli

Katılıyorum
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DH Misafiri 7 yıl
asus transformers prime çıkar o çıkana kadar fiyatı muhtemelen aynı olur hatta baya ucuz olur, ipad 3 ten deha iyi olduğuna eminim ve 5 çekirdekli
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smunknown 7 yıl
mszehir
görüldüğü gibi piyasa apple ı takip ediyor . ipad3 ü gören samsung,htc ve digerleri bişeyler yapıp daha iyisini yapmaya çalışacaklar ama profil hep APPLE ... Ben buradan şunu anlıyorum fikrimiz yok ama karşımızdakinden esinleniriz taktiği. iPad3 degilde neden yeni htc flyer veya yeni 4 cekirdekli tab cıkmıyor. neden iphone 5 ten önce galaxy s3 cıkmıyor ?

1) Transformer Prime
2) Senesini doldurmadan Galaxy S3 mü çiksin?
Anlayana yeter bu cevaplar.
açıkcası, ipad 2 kullanıcı olarak, ipad3'ü almak için bir neden göremedim
ipad 2'nin işlemcisi benim için yeterince hızlı, app store daki bütün oyunları rahatlıkla çalıştırabilen bir donanıma sahip
ipad de kamera fazla kullanmıyorum, zaten kim kullanıyor ki?
ipad 2 yeterince ince, daha ince olması benim için bir şey ifade etmiyor.
Zaten sadece ipad 2'ye özel uygulamalar oldukça az,aynı şekilde 3-4 tane ipad 3 uygulaması için de değmez.
ipad 3'ü sadece, yeni tablet alacak kişilere öneririm. Yani para biriktirmişsinizdir, tabletiniz de yok ise, tabiki yeni teknoloji ürününü almalısınız

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DH Misafiri 7 yıl
çok sulanmayın ipad 2s i kitleycekler ellaam
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boylum 7 yıl
ipad 3 de bu özelliklerin hepsini birden vermeleri zor. Azar azar artırım yapıp yeni modeller satmaları onlar için daha önemli...
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DH Misafiri 7 yıl
gerçektende batarya teknolojisi yerinde sayıyor...
yok parlaklığı azalt sonra veri agini kapat,...
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DH Misafiri 7 yıl
Cagdas dv6196
iPad 3 te olmasını hayal ettiklerim...(Kimse yaa bu olmasın demez herhalde)- 4 çekirdek (Minimum 1,5-1,6 GHz, hele 2,0 olursa ufff)- Nicelik veremeyeceğim ama Cyrsis(1) oynatacak GPU- 8 MP arka kamera ile 2 veya 5 MP ön kamera- 1920x1080 (16:9 widescreen) IPS (gorilla glass 2)- 4G, wifi-N ve Bluetooth 4.0 standartları- 4G bağlantıda video seyretme durumunda 12 saat batarya- USB 3.0 daha bağlantı hızı- USBden harici harddisk bağlantıyı tanıma olanağı (!!!)- Flash dahil pek çok ses, video ve altyazı formatını tanıma- Download ve upload imkanıİtirazı olan var mı? :))

Aslında var... Oda Apple ve Job :)
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antonidas 7 yıl
açıkcası, ipad 2 kullanıcı olarak, ipad3'ü almak için bir neden göremedim
ipad 2'nin işlemcisi benim için yeterince hızlı, app store daki bütün oyunları rahatlıkla çalıştırabilen bir donanıma sahip
ipad de kamera fazla kullanmıyorum, zaten kim kullanıyor ki?
ipad 2 yeterince ince, daha ince olması benim için bir şey ifade etmiyor.
Zaten sadece ipad 2'ye özel uygulamalar oldukça az,aynı şekilde 3-4 tane ipad 3 uygulaması için de değmez.
ipad 3'ü sadece, yeni tablet alacak kişilere öneririm. Yani para biriktirmişsinizdir, tabletiniz de yok ise, tabiki yeni teknoloji ürününü almalısınız
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Dante 7 yıl
Bence hiç kendimizi kandırmayalım. Ben de ipad 2'yi alalı 1 ay olmadı ama iPad 3 retina display, 4 çekirdek işlemci (ki buna özel hayvani oyunlar olacak), sağlam bir kamera ile gelirse bile iPad 2'yi satarım (24 ay taksidi var bunun) iPad 3'e yönelirim.
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