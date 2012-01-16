iPad 3 dedikoduları daha hızlı işlemci, daha yüksek çözünürlükte ekran ve LTE bağlantısı etrafında odaklanıyor

Apple'ın yeni iPad modelini tanıtacağı tahmin edilen Mart ayı yaklaştıkça model hakkındaki dedikodular da artış trendine giriyor. Ancak dedikodular genelde 3 noktaya odaklanmış durumda. Birincisi daha hızlı bir işlemci, ikincisi çözünürlük, üçüncüsü ise LTE bağlantı teknolojisi.





Bloomberg tarafından farklı kaynaklara dayanılarak verilen haberde Apple'ın yeni iPad modelinde daha hızlı bir işlemci, daha yüksek bir çözünürlük ve yeni nesil bağlantı teknolojilerine desteğin yer alacağı ve Mart ayının başlarında tanıtılacağı iddia ediliyor. iPad 2 geçen yıl Mart ayının ilk haftası kamuoyuna tanıtılmıştı.





iPad'in 9.7 inçlik boyutu hakkındaki dedikodular yok denecek kadar az. DigiTimes sitesi ısrarla iki farklı boyutta iPad modelinin piyasaya sürüleceğini belirtse de pek çok otorite bunu imkansız buluyor.





Apple'ın 4 çekirdekli A6 işlemcisi üzerindeki denemelerinde sona geldiği artık biliniyor. Son dönemlerde Tayvanlı TSMC firması tarafından A6 ve A7 işlemcilerin üretim hakkının elde edildiği iddia edilse de Samsung'un Texas'ta inşa ettiği dev tesis A5 işlemcilerin yanında A6 işlemcilerin de bu bantlardan çıkacağı ihtimalini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeler yeni iPad içerisinde A6 işlemcisine yer verileceği tahminleri yapılmasına neden oluyor. Ayrıca 2012 yılı 4 çekirdekli tabletlerin meydan savaşına sahne olacak. Bu rekabete Apple'ın düşük bir işlemciyle katılması satışları olumsuz etkileyecektir.





Yeni iPad'in en çok konuşulan özelliklerinden birisi de Retina Display. Tüm çevreler iPhone 4/4S ve iPod Touch 4 üzerinde kullanılan 326ppi değerine sahip ekranın buna yakın bir değerde yeni iPad üzerinde kullanılmasının şart olduğunu belirtiyor. İlk iki nesil iPad aynı çözünürlük üzerinde çıkmıştı ve artık bir değişim gerekiyor. Apple hali hazırda sahip olduğu Retina Display teknolojisini 2048 x 1536 piksel olarak yeni iPad modelinde kullanabilir. Çünkü CES fuarında da benzer çözünürlüklere sahip ASUS Ve Acer tabletler görücüye çıktı.





Diğer bir nokta ise yeni nesil bağlantı teknolojileri. Apple'ın iPhone 4S modelinde 3G teknolojisinin kat kat üstünde bağlantı hızları sunan 4G/LTE standardını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. ABD, Güney Kore, Japonya gibi ülkeler 4G standardını benimsemiş durumda ve sayı olarak 200 milyon kullanıcı bu standarttan faydalanabiliyor. Araştırmalar 2012 yılında satılacak akıllı telefonların yüzde 4-5 oranının 4G uyumlu olanlarından oluşacağını gösteriyor. Yeni iPad'in LTE uyumlu piyasaya çıkması ve ardından iPhone 5'in de LTE modülü barındırması muhtemel gibi görünüyor.





Ayrıca iPad tedarik zincirinde bulunan kaynaklar üretim sürecinin hızlanmaya başladığını belirtiyor. Yani Mart ayında hangi özellikleri taşırsa taşısın yeni bir iPad modelinin piyasaya çıkma ihtimali oldukça kuvvetli.